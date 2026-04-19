نخستوزیر مصر از آغاز پروژهای عظیم برای احداث شهری مدرن با سرمایهگذاری 27 میلیارد دلار خبر داد. این طرح بلندپروازانه با هدف تحول در توسعه شهری، رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی گسترده، استانداردهای جهانی را در پایتخت اداری جدید این کشور مد نظر قرار داده است.
مصر گامی بلند در راستای تحقق چشمانداز توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی خود برداشته و پروژه احداث شهری نوین با بودجهای بالغ بر 27 میلیارد دلار را در پایتخت اداری جدید این کشور آغاز کرده است. این ابتکار عمل که توسط مصطفی مدبولی، نخستوزیر مصر ، در مراسمی رسمی اعلام شد، قرار است نقشی محوری در دگرگونی سیمای شهری و تقویت بنیانهای اقتصادی مصر ایفا کند.
مدبولی در تشریح ابعاد این طرح عظیم، بر جامعیت آن در تمامی جوانب توسعه شهری و انطباق کامل آن با معیارهای بینالمللی تاکید ورزید. وی این پروژه را نه تنها یک سرمایهگذاری کلان، بلکه یک پیشران قدرتمند برای رشد اقتصادی پایدار و خلق فرصتهای شغلی پایدار برای شهروندان مصری معرفی کرد.
این پروژه عظیم شهری با سرمایهگذاری تخمینی 1.4 تریلیون پوند مصر، معادل تقریبی 27 میلیارد دلار، گامی سترگ در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی کشور تلقی میشود. انتظار میرود این طرح عظیم، زمینهساز اشتغالزایی برای بیش از 155 هزار نفر در بخشهای مختلف ساخت و ساز، خدمات و مدیریت شهری شود. علاوه بر این، پیشبینی میشود که این پروژه، سالانه حدود 818 میلیارد پوند مصر درآمد مالیاتی برای دولت به ارمغان آورد و به تقویت بودجه عمومی کشور و تامین منابع مالی برای سایر طرحهای توسعهای کمک شایانی نماید.
در قلب این شهر جدید، 165 برج باشکوه مسکونی، اداری و هتلی قد برافراشته و منظرهای مدرن و پویا را به تصویر خواهند کشید. این سازههای بلندمرتبه، نمادی از پیشرفت و چشمانداز روشن آینده مصر خواهند بود. وسعت فضای سبز و باز در این پروژه نیز بسیار قابل توجه است؛ بیش از 1.5 میلیون متر مربع به این فضاها اختصاص یافته که حدود 70 درصد از کل مساحت پروژه را به خود اختصاص میدهد. این رویکرد، بر اهمیت ایجاد محیطی زیستمحور و انسانی در قلب یک کلانشهر تاکید دارد و نشاندهنده تعهد مصر به ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان آن است. فضای سبز گسترده، علاوه بر زیبایی بصری و ایجاد محیطی دلنشین، نقش مهمی در تلطیف هوا، کاهش دمای محیط و حفظ تنوع زیستی ایفا خواهد کرد.
نخستوزیر مدبولی همچنین بر رویکرد زیستمحیطی و پایدار در طراحی و اجرای این پروژه تاکید ویژهای داشت. در تمامی مراحل برنامهریزی و ساخت، تلاش بر این بوده است که انتشار کربن به حداقل ممکن برسد، تعادل زیستمحیطی حفظ شود و آلودگی صوتی به صورت چشمگیری کاهش یابد. این اولویتبندیها نشاندهنده تعهد مصر به ساختن شهرهایی است که نه تنها از نظر اقتصادی پویا هستند، بلکه از نظر زیستمحیطی نیز سالم و پایدار بوده و محیطی ایدهآل برای زندگی، کار و تفریح فراهم میآورند.
این شهر جدید قرار است به مرکزی برای نوآوری، فناوری و زندگی مدرن تبدیل شود و با بهرهگیری از آخرین دستاوردهای علمی و مهندسی، استانداردهای جدیدی را در زمینه توسعه شهری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تعریف کند. این پروژه عظیم، گواه جاهطلبی مصر برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی و منطقهای پیشرو در قرن بیست و یکم است و مسیری نویدبخش را برای آیندهای درخشانتر هموار میسازد. این سرمایهگذاری کلان، نشاندهنده اطمینان سرمایهگذاران داخلی و خارجی به ثبات اقتصادی و پتانسیل رشد بالای مصر است.
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
کنفدراسیون فوتبال آسیا بازیهای ایران را لغو کردکنفدراسیون فوتبال آسیا روز پنجشنبه 27 فوریه 2020 با انتشار بیانیهای به طور رسمی بازیهای نمایندگان
Read more »
واشنگتن: کانال کمکهای بشردوستانه سوئیس به ایران وارد مرحله اجرایی شدایالاتمتحده آمریکا پنجشنبه 27 فوریه 2020 در اقدامی هماهنگ با کانال کمکهای بشردوستانه سوئیس به
Read more »
زخمی شدن چند تن از سربازان رژیم اسد در حملات هوایی اسرائیل به القنیطره سوریهرسانههای رژیم سوریه شامگاه پنجشنبه 27 فوریه 2020 از حمله هوایی بالگردهای اسرائیلی به مواضع نیروهای
Read more »
کشته شدن 27 قاچاقچی مواد مخدر وابسته به ایران توسط ارتش اردن در مرز سوریهخبرنگار «العربیه» از کشتهشدن 27 قاچاقچی مواد مخدر وابسته به نیروهای نیابتی ایران توسط ارتش اردن در مرز سوریه خبر داد.ارتش اردن پنجشنبه 27 ژانویه طی
Read more »
مستند زندگی شهید علیاکبر حاجیپور در «پارتیزان« منتشر شدکتاب «پارتیزان؛ سرگذشتنامۀ مستند شهید علیاکبر حاجیپور، فرماندۀ تیپ یکم عمار لشکر ۲۷ محمد رسولالله (ص)» اثر گلعلی بابایی توسط انتشارات ۲۷ بعثت منتشر و راهی بازار نشر شد.
Read more »
ترامپ: در صورت حصول توافق با ایران، ممکن است به اسلامآباد برومدر این صفحه تازهترین خبرهای مربوط به تحولات ایران در روز پنجشنبه ۱۶ آوریل ۲۰۲۶ میلادی برابر با ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ خورشیدی را دنبال کنید.
Read more »