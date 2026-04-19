نخست‌وزیر مصر از آغاز پروژه‌ای عظیم برای احداث شهری مدرن با سرمایه‌گذاری 27 میلیارد دلار خبر داد. این طرح بلندپروازانه با هدف تحول در توسعه شهری، رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده، استانداردهای جهانی را در پایتخت اداری جدید این کشور مد نظر قرار داده است.

مصر گامی بلند در راستای تحقق چشم‌انداز توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی خود برداشته و پروژه احداث شهری نوین با بودجه‌ای بالغ بر 27 میلیارد دلار را در پایتخت اداری جدید این کشور آغاز کرده است. این ابتکار عمل که توسط مصطفی مدبولی، نخست‌وزیر مصر ، در مراسمی رسمی اعلام شد، قرار است نقشی محوری در دگرگونی سیمای شهری و تقویت بنیان‌های اقتصادی مصر ایفا کند.

مدبولی در تشریح ابعاد این طرح عظیم، بر جامعیت آن در تمامی جوانب توسعه شهری و انطباق کامل آن با معیارهای بین‌المللی تاکید ورزید. وی این پروژه را نه تنها یک سرمایه‌گذاری کلان، بلکه یک پیشران قدرتمند برای رشد اقتصادی پایدار و خلق فرصت‌های شغلی پایدار برای شهروندان مصری معرفی کرد.

این پروژه عظیم شهری با سرمایه‌گذاری تخمینی 1.4 تریلیون پوند مصر، معادل تقریبی 27 میلیارد دلار، گامی سترگ در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی کشور تلقی می‌شود. انتظار می‌رود این طرح عظیم، زمینه‌ساز اشتغال‌زایی برای بیش از 155 هزار نفر در بخش‌های مختلف ساخت و ساز، خدمات و مدیریت شهری شود. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که این پروژه، سالانه حدود 818 میلیارد پوند مصر درآمد مالیاتی برای دولت به ارمغان آورد و به تقویت بودجه عمومی کشور و تامین منابع مالی برای سایر طرح‌های توسعه‌ای کمک شایانی نماید.

در قلب این شهر جدید، 165 برج باشکوه مسکونی، اداری و هتلی قد برافراشته و منظره‌ای مدرن و پویا را به تصویر خواهند کشید. این سازه‌های بلندمرتبه، نمادی از پیشرفت و چشم‌انداز روشن آینده مصر خواهند بود. وسعت فضای سبز و باز در این پروژه نیز بسیار قابل توجه است؛ بیش از 1.5 میلیون متر مربع به این فضاها اختصاص یافته که حدود 70 درصد از کل مساحت پروژه را به خود اختصاص می‌دهد. این رویکرد، بر اهمیت ایجاد محیطی زیست‌محور و انسانی در قلب یک کلان‌شهر تاکید دارد و نشان‌دهنده تعهد مصر به ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان آن است. فضای سبز گسترده، علاوه بر زیبایی بصری و ایجاد محیطی دلنشین، نقش مهمی در تلطیف هوا، کاهش دمای محیط و حفظ تنوع زیستی ایفا خواهد کرد.

نخست‌وزیر مدبولی همچنین بر رویکرد زیست‌محیطی و پایدار در طراحی و اجرای این پروژه تاکید ویژه‌ای داشت. در تمامی مراحل برنامه‌ریزی و ساخت، تلاش بر این بوده است که انتشار کربن به حداقل ممکن برسد، تعادل زیست‌محیطی حفظ شود و آلودگی صوتی به صورت چشمگیری کاهش یابد. این اولویت‌بندی‌ها نشان‌دهنده تعهد مصر به ساختن شهرهایی است که نه تنها از نظر اقتصادی پویا هستند، بلکه از نظر زیست‌محیطی نیز سالم و پایدار بوده و محیطی ایده‌آل برای زندگی، کار و تفریح فراهم می‌آورند.

این شهر جدید قرار است به مرکزی برای نوآوری، فناوری و زندگی مدرن تبدیل شود و با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی و مهندسی، استانداردهای جدیدی را در زمینه توسعه شهری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تعریف کند. این پروژه عظیم، گواه جاه‌طلبی مصر برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی و منطقه‌ای پیشرو در قرن بیست و یکم است و مسیری نویدبخش را برای آینده‌ای درخشان‌تر هموار می‌سازد. این سرمایه‌گذاری کلان، نشان‌دهنده اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به ثبات اقتصادی و پتانسیل رشد بالای مصر است.





مصر شهر جدید توسعه شهری اشتغال سرمایه‌گذاری

