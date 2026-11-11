وزیر امور خارجه مصر اعلام کرد نیروهای مصری چند ماه است در عربستان سعودی مستقر هستند و به این ترتیب بخش دفاعی و پدافند هوایی برای محافظت از مناطق حساس در عربستان افزایش می‌یابد.

وزیر امور خارجه مصر، بدر عبدالعاطی ، در حاشیه نشست گروه هفت در پاریس اعلام کرد که نیروهای مصری چند ماه است در عربستان سعودی مستقر هستند. این اظهارنظرها دو هفته پس از صدور مجوز پارلمان مصر به ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی برای ارائه حمایت دفاعی به عربستان رخ داد.

استقرار نظامی و اهداف دفاعی مصر در عربستان

بدر عبدالعاطی گفت: "ما در حال حاضر به درخواست عربستان در آنجا حضور داریم و برای تقویت این حضور تلاش می‌کنیم." وی اشاره کرد که استقرار آینده مصر با "اهداف دفاعی" انجام خواهد شد و توانمندی‌های پدافند هوایی برای محافظت از مواضع حساس در عربستان، از جمله اماکن مقدس، مدنظر قرار دارد.

Also read جمایما گلداسمیت راسل برند را به خشونت و آزار متهم کرد

وقتی عبدالعاطی به اهمیت سخنان محمد علی الحوثی که پیشرانی در جنبش انصارالله بود، اشاره کرد، ادعا شد که اعلام حمایت دفاعی مصر به عربستان به منزله "اعلان جنگ" نیست و مسئولیتی کمتر دارد. وی تاکید کرد که حوزه دفاعی تمرکز بر محافظت از مناطق حساس است.

تصمیم پارلمان مصر و اطلاع رسانی به قانونگذاران

ماه گذشته، پارلمان مصر مجوز لازم را برای اقدام در جهت حمایت و دفاع از عربستان سعودی صادر کرد. اما اطلاعات دقیق درباره حجم و دامنه حضور نظامی در عربستان برای قانونگذاران روشن نیست.

برخی اعضای پارلمان به خبرگزاری فرانسه گزارش کردند که جزئیات برنامه‌ریزی استقرار نظامی، از جمله تعداد نیرویی که در عربستان حضور دارد، به آن‌ها ارائه نشده بود. این وضعیت باعث شد تا بعضی تحلیلگران در مورد آگاهی قانونگذاران از حضور نظامی فعلی سوال کنند.

پیگیری‌های آینده و تأثیرات منطقه‌ای

با برنامه‌ریزی برای تقویت حضور نظامی، مصر قصد دارد لایه حفاظتی را بر فراز اماکن مقدس و مناطق حساس در عربستان ایجاد کند. این اقدام ممکن است به عنوان مرحله‌ای در تلاش برای تحکیم استراتژی دفاعی منطقه معرفی شود.

تأثیر این حرکت بر روابط بین‌المللی و تضادهای منطقه‌ای هنوز در انتظار تشریح است، اما حضور نظامی مصر در عربستان می‌تواند نقش مهمی در حفظ امنیت در منطقه ایفا کند.