سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به افزایش تدریجی دمای هوا و ورود کولرهای آبی به مدار، مصرف آب تهران را به مرز سه میلیارد لیتر در شبانه‌روز رساند. بهنام بخشی همچنین به اهمیت حفاظت از سهم آب فرزندان و مصرف منصفانه و هوشمندانه آب اشاره کرد.

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت که با افزایش تدریجی دمای هوا و وارد مدار شدن کولرهای آبی ، مصرف آب تهران به مرز سه میلیارد لیتر در شبانه‌روز رسید.

بهنام بخشی تضمین آینده بهتر و روشن‌تر شهروندان تهرانی را مستلزم حفاظت از سهم آب فرزندان دانست و افزود: نباید با مصرف بی‌رویه که موجب برداشت ناروا و اضافی از سفره‌های زیرزمینی می‌شود، آینده فرزندان‌مان را نادیده بگیریم. وی اظهار داشت: در شرایطی که دما روزبه‌روز در حال افزایش است، با آغاز فصل گرما در تهران، سه میلیون دستگاه کولر آبی در مدار بهره‌برداری قرار خواهند گرفت که این دستگاه‌های سرمایشی همزمان با افزایش مصرف برق، مصرف مضاعف آب را به مجموعه شبکه آبرسانی تهران تحمیل خواهند کرد.

به‌گفته بخشی، در روزهای اخیر با ورود تدریجی کولرهای آبی در تهران به مدار بهره‌برداری، مصرف آب شهر تهران به ۲ میلیارد و ۹۳۵ میلیون لیتر در شبانه‌روز و مصرف لحظه‌ای به رقم تامل‌برانگیز و زود هنگام ۳۸ هزار لیتر در ثانیه رسیده است





