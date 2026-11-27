گزارشی جامع شامل مصدومیت مجدد جمال موسیالا و غیبت طولانی‌مدت او از میادین برای بایرن مونیخ، افشاگری‌های شگفت‌انگیز فلورسیا مرکاو درباره آزارهای دیه‌گو گواچی و پیگیری‌های حقوقی فیفا، و همچنین اظهارات جواد زنوزی مالک باشگاه تراکتور درباره عملکرد تیم در آسیا، مشکلات سفرها و انتقاد از رفتارهای رسانه‌ای بیرانوند.

در دنیای فوتبال، اخبار متعددی همزمان با تحولات ورزش ی و غیر ورزش ی منتشر شده که توجه رسانه‌ها و هواداران را به خود جلب کرده است. در بخش اول، اخبار مربوط به مصدومیت‌های تیم‌های بزرگ اروپایی است.

مصدومیت مجدد موسیالا و نگرانی‌ها برای بایرن مونیخ

جمال موسیالا، ستاره جوان و امیدوارباشگاه بایرن مونیخ، مجدداً دچار مصدومیت عضلانی شده است. طبق اطلاعیه رسمی این باشگاه، هافبک آلمانی در ناحیه همسترینگ پای راست خود دچار آسیب دیده و تا زمان اعلام نتیجه دقیق پزشکی، امکان حضور در میادین را ندارد. این دومین بار است که موسیالا در مدت زمان کوتاهی با چنین چالشی روبرو می‌شود.

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پیش از این، در ماه سپتامبر و حین گرم کردن پیش از دیدار تیم ملی آلمان مقابل هلند، او دچار پارگی فیبر عضلانی شده بود که باعث شد نُه بازی رسمی را از دست بدهد. بازگشت او به میادین در دیدار مقابل کلن و سپس حضور کوتاه سی دقیقه‌ای مقابل لیل در لیگ قهرمانان اروپا، امیدها را برای بازگشت سریع‌تر زنده کرده بود، اما متاسفانه این روند با توقف جدیدی مواجه شد.

رسانه‌های اسپانیایی نیز با انتشار اخباری در این باره، بر تداوم مشکلات جسمانی این بازیکن تاکید کرده و آن را ضربه‌ای دیگر به مسیری توصیف کرده‌اند که موسیالا هنوز نتوانسته از ثبات کامل جسمانی در آن بهره‌مند شود. این وضعیت نگرانی‌ها را درباره آینده درخشان این بازیکن جوان و تاثیر آن بر برنامه‌های بایرن مونیخ در فصل جاری افزایش داده است.

افشای پرونده فساد و آزار جنسی در فوتبال آرژانتین

در بخش دیگری از اخبار، پرونده‌ای سنگین و جنجال‌برانگیز در مورد فساد و آزار جنسی در فوتبال آرژانتین روشن شده است. فلورسیا مرکاو، بازیکن ۳۲ ساله تیم ریورپلاته، در نخستین مصاحبه علنی خود به شبکه سی‌ان‌ان اعترافات تکان‌دهنده‌ای از رفتار دیه‌گو گواچی، سرمربی سابق تیم ملی آرژانتین،披露 کرد. مرکاو بیان کرد که تنها یک هفته پس از پیوستن به تیم جدید، پیامی درخواست‌آمیز و نامناسب از سمت گواچی دریافت نمود که خواستار ارسال تصاویر برهنه از او بود.

پس از رد این درخواست و پاک کردن پیام‌ها، گواچی با اعمال خشونت روانی و کلامی، او را تحت فشار قرار داد و حتی با تهدید به قتل و آسیب به خانواده‌اش، سعی در تسلط بر او داشت. این فشارهای شدید منجر به اقدام به خودکشی توسط مرکاو شد. اکنون او به عنوان یکی از پنج بازیکن جدیدی شناخته می‌شود که شکایت خود را در فیفا ثبت کرده‌اند.

این در حالی است که پیش از این نیز پنج بازیکن دیگر، از جمله گابریلا گارتون، دروازه‌بان اسطوره‌ای آرژانتین، شکایات مشابهی را مطرح کرده بودند. با وجود توصیه کمیته اخلاق فیفا برای محرومیت گواچی، این مربی به دلیل عدم کفایت ادله در آن زمان تبرئه شد. پرونده اکنون ابعاد سیاسی به خود گرفته و همسر گواچی در تدوین لایحه‌ای برای تشدید مجازات تهمت‌زنی علیه قربانیان نقش داشته است که منتقدان آن را تضعیف حقوق زنان می‌دانند.

تحلیل وضعیت تراکتور و حمایت زنوزی از تیم

در حوزه فوتبال ایران نیز اخبار مهمی درباره وضعیت تراکتور تبریز منتشر شده است. جواد زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، در کنفرانس خبری خود به بررسی عملکرد تیم در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا پرداخت. او با پذیرش مسئولیت انتخاب عمان به عنوان میزبان مسابقات آسیایی، گفت که این تصمیم اشتباه بود و شرایط سفرهای طولانی و خسته‌کننده تاثیر مستقیمی بر عملکرد بازیکنان داشته است.

زنوزی با وجود شکست سنگین اخیر تیم، از کادر فنی و بازیکنان حمایت کرد و اعلام نمود که در نیم‌فصل آینده تیم را تقویت خواهد کرد تا با تغییرات مکرر، ثبات ایجاد شود. همچنین او به پیگیری پرونده دیدار تراکتور و ملوان در انزلی اشاره کرد و اعلام نمود که در صورت عدم قانع‌کننده بودن نتیجه در کمیته استیناف، پرونده به فیفا و دیوان داوری ورزش (CAS) ارجاع خواهد شد.

زنوزی همچنین از تهیه گزارشی مفصل درباره رفتارهای غیرورزشی در بازی‌های اخیر خبر داد و تاکید کرد که اگر کوتاهی از سوی داوران یا عوامل اجرایی رخ داده باشد، حتماً پیگیری می‌شود. او همچنین با انتقاد از شعارهای توهین‌آمیز در ورزشگاه‌ها، خواستار نظارت بیشتر بر رفتار تماشاگران شد.

در نهایت، زنوزی انتخاب علیرضا بیرانوند به عنوان بهترین بازیکن سال آسیا را تبریک گفت، اما از انتشار اظهارات رسانه‌ای این دروازه‌بان درباره مسائل قراردادی ابراز تاسف کرد و یادآور شد که اختلافات داخلی باید در داخل باشگاه حل شود.