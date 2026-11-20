بایرن مونیخ تایید کرد که هری کین، ستاره انگلیسی، بر اثر پارگی رباط مچ پای چپ، ماه‌ها از میادین دور خواهد بود. این ضربه بزرگ به تیم‌های انگلیس و آلمان.

بایرن مونیخ رسما تایید کرد که هری کین ، کاپیتان و مهاجم ستاره تیم ملی انگلستان ، پس از پارگی رباط ‌های بالای مچ پای چپ، برای چندین ماه از میادین دور خواهد شد. این خبر تلخ در پی تساوی بدون گل تیم بایرن مقابل کلن در هفته اخیر منتشر شد. کین که پیش از این جوایز متعددی از جمله توپ طلای بهترین بازیکن جهان را کسب کرده بود، ضربه سختی را تحمل کرد که آینده نزدیک ورزشی او را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مصدومیت برای هواداران و مربیان بایرن مونیخ شوک بزرگی بود.

جزئیات دقیق مصدومیت و شرایط بازی

شرایط این اتفاق تلخ در دقیقه بیستم بازی مقابل کلن رقم خورد. هری کین بر اثر برخورد با جوئل اشمید، مدافع تیم حریف، مجبور به ترک زمین شد. او ابتدا تلاش کرد تا به بازی ادامه دهد اما با لنگیدن شدید زمین را ترک کرد. تیم بایرن مونیخ در بیانیه رسمی خود اعلام کرد که کین دچار پارگی رباط سندسموز مچ پای چپ شده است. این آسیب جدی باعث می‌شود که این ستاره سی و سه ساله برای مدتی طولانی از میادین دور باشد. تام بیشوف جایگزین او در خط حمله شد.

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در لحظه مصدومیت کین، بایرن مونیخ از تیم کلن عقب بود و گل مایکی مور، وینگر قرضی تاتنهام، امتیاز را به حریف داده بود. تیم آلمانی توانست با گل ناتانیل براون بازی را به تساوی بکشد. این رویداد در حالی رخ داد که ونسان کمپانی، سرمربی بایرن مونیخ، پس از پنج بازی غیبت به دلیل التهاب مننژ، مجددا در نیمکت تیم حضور داشت. مصدومیت هری کین دقیقا در روزی اتفاق افتاد که قرعه‌کشی مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ ملت‌های اروپا انجام شد.

تاثیرات بر تیم ملی انگلستان و عملکرد فصل جاری

دور شدن هری کین ضربه بزرگی به ترکیب تیم ملی انگلستان وارد می‌کند. این تیم قرار است در مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ ملت‌های اروپا با نروژ روبرو شود. دو مسابقه رفت و برگشت این دیدارها در تاریخ‌های بیست و هفتم و سی‌ام مارس دو هزار و بیست و هفت، معادل ششم و نهم فروردین دو هزار و چهارصد و شش، برگزار خواهد شد. کین در ماه جاری با گلزنی در برابر کرواسی و اسپانیا، نقش کلیدی در صدر گروه خود ایفا کرد. او همچنین رکورد بیشترین تعداد بازی ملی را شکست.

آمار کین در فصل جاری بوندس‌لیگا نشان‌دهنده تاثیرگذاری اوست. او در ده بازی لیگ چهار گل زده و هشت پاس گل داده است. همچنین در لیگ قهرمانان اروپا، او در چهار بازی چهار گل به ثمر رسانده و سه پاس گل داده است. کین از زمان انتقال از تاتنهام به بایرن مونیخ در اوت دو هزار و بیست و سه، عملکرد خوبی داشته اما سابقه مصدومیت‌های مچ پا را دارد. در مارس دو هزار و بیست و چهار نیز او به دلیل آسیب مچ پای چپ، دیدارهای دوستانه برزیل و بلژیک را از دست داد.

تاریخچه مصدومیت‌های هری کین در دوران حضور در تاتنهام نیز قابل توجه است. او در فصل دو هزار و پانزده تا دو هزار و شانزده، دو دوره شش هفته و چهار هفته‌ای را از میادین دور بود. در فصل دو هزار و هفده تا دو هزار و هجده نیز یک ماه غایب بود. او در نیمه دوم فصل دو هزار و هجده تا دو هزار و نوزده نیز به دلیل آسیب رباط جانبی، نه بازی را از دست داد. این سابقه نشان می‌دهد که پایداری فیزیکی او همواره یک چالش بوده است.

تحولات انتخابات ریاست فیفا و رقابت اینفانتینو

همزمان با اخبار ورزشی، تحولات مهمی در عرصه مدیریت فوتبال جهان رخ داده است. پرونده نامزدی سه نفر برای بررسی صلاحیت به کمیته انتخاباتی فیفا ارجاع شده است. جانی اینفانتینو که از سال دو هزار و شانزده ریاست فیفا را بر عهده دارد، در انتخابات پیش رو با رقبایی روبرو است. او در سال‌های دو هزار و نوزده و دو هزار و بیست و سه بدون رقیب پیروز شده بود. در صورت پیروزی مجدد، می‌تواند تا سال دو هزار و سی و یک در این سمت باقی بماند.

فیلیپ دیالو، رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه، رقیب اصلی اینفانتینو محسوب می‌شود. دیالو شصت و سه ساله در ژانویه دو هزار و بیست و سه ریاست فدراسیون فرانسه را بر عهده گرفت و در دسامبر دو هزار و بیست و چهار برای دوره چهارساله ابقا شد. یوفا سه روز پیش دیالو را به عنوان رقیب اینفانتینو معرفی کرد. کوزو تاشیما، رییس افتخاری فدراسیون فوتبال ژاپن نیز نامزد شده است. نام رامون وگا در فهرست رسمی قرار ندارد.

مکانیزم رای‌گیری در فیفا به گونه‌ای است که هر کدام از دویست و یازده فدراسیون ملی عضو یک رای دارند. برای پیروزی در دور اول، کسب اکثریت ساده یعنی بیش از پنجاه درصد آرا به اندازه صد و شش رای نیاز است. اگر برنده مشخص نشود، دورهای بعدی با حذف کمترین رای‌دهنده برگزار می‌شود. این روش تا زمانی ادامه می‌یابد که تنها دو نامزد باقی بمانند.

برخی چهره‌های معتبر فوتبال مانند یورگن کلوپ، سرمربی تیم ملی آلمان، با انتخاب مجدد اینفانتینو مخالف‌اند. آن‌ها طرح فروش سهام جام جهانی را نقد کرده‌اند. یوفا و کونکاکاف پیشگام مخالفان بودند اما کنفدراسیون فوتبال آسیا موضع خود را تغییر داد و حمایت کرد. با وجود حمایت یوفا با پنجاه و پنج رای، اینفانتینو همچنان در موقعیت قدرتمندی قرار دارد و احتمال پیروزی او زیاد است.