مصدومیت استفن کری پایان دهنده رکورد هشت برد واریرز شد

استفن کری، ستاره گلدن استیت واریرز، در بازی مقابل هیوستون راکتس مصدوم شد و تیمش شکست خورد. بررسی وضعیت بازیکنان ملی و پروژه‌های بیزینسی رونالدو و آمادگی تیم‌ها.

استفن کری ، کاپیتان و فوق‌ستاره تیم بسکتبال گلدن استیت واریرز ، در جریان بازی مقابل هیوستون راکتس در کوارتر نخست دچار مصدومیت شد. این اتفاق زمانی رخ داد که کری یک پرتاب سه‌امتیازی موفق به ثمر رسانده بود، اما بلافاصله پس از آن از شدت درد در ناحیه شکم و پهلوی راست فریاد زد. به دلیل شدت این درد، استفن کری ورزشگاه را ترک کرد تا برای انجام ام‌آرآی و بررسی دقیق وضعیت جسمانی‌اش تحت معاینه قرار گیرد.

پیامدهای مصدومیت استفن کری برای واریرز

استیو کر، سرمربی تیم گلدن استیت واریرز، با ابراز نگرانی شدید از وضعیت استفن کری اعلام کرد که این بازیکن هرگز چنین دردی را تجربه نکرده است. سرمربی تیم با وجود نگرانی‌ها اعلام کرد که میزان دوری استفن کری از میادین نامشخص است و تیم باید با این شرایط سخت کنار بیاید. این مصدومیت در شرایطی رخ داد که استفن کری در این فصل میانگین درخشان بیش از ۳۰ امتیاز در هر بازی را ثبت کرده بود.

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خروج زود هنگام استفن کری از میدان، روند هشت پیروزی متوالی گلدن استیت واریرز را به پایان رساند. در نهایت، تیم واریرز با نتیجه ۱۰۸ بر ۱۱۵ مغلوب هیوستون راکتس شد. این شکست برای واریرز سنگین‌تر بود زیرا آن‌ها در این فصل ستارگان مهمی مانند جیمی باتلر، موزس مودی و کریستاپس پورزینگیس را در ترکیب خود ندارند و فشار بر استفن کری و سایر بازیکنان بیشتر شده است.

وضعیت غایبین و انتظار برای کیلیان امباپه

زیدان، سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه، در نشست خبری خود از غیبت تعداد زیادی از بازیکنان تیمش در فیفادی ماه نوامبر ابراز ناراحتی کرد. او گفت که باید خود را با این شرایط وفق دهد و هدف این است که بهترین تیم ممکن را به میدان بفرستد. با وجود اینکه تعداد بازیکنان غایب زیاد است، زیدان تضمین کرد که تیمی رقابتی و روان را برای بازی‌های پیش رو اعزام خواهد کرد.

سرمربی فرانسه امیدوار است که کیلیان امباپه، ستاره هجومی تیم ملی، برای بازی یکشنبه در شهر بوردو به جمع بازیکنان بازگردد. زیدان درباره وضعیت کیلیان امباپه توضیح داد که او فردا در ترکیب تیم نخواهد بود زیرا کمی احساس درد کرده است. با این حال، سرمربی تیم ملی تأکید کرد که طبق معمول، هیچ ریسکی در این زمینه انجام نمی‌شود و امیدوار است مشکل کیلیان امباپه جدی نباشد.

زیدان درباره دلایل غیبت زیاد بازیکنان توضیح داد که در ماه نوامبر، هم‌زمان با برگزاری لیگ قهرمانان اروپا، معمولاً چنین شرایطی پیش می‌آید. او پذیرفت که برای یک مربی این موضوع تاسف‌آور و حتی وحشتناک است، اما گفت که چاره‌ای جز پذیرش آن ندارند. مهم‌ترین موضوع برای زیدان و کادر فنی تیم ملی فرانسه، حفظ سلامتی بازیکنان است تا آن‌ها بتوانند در طول فصل به عملکرد خود ادامه دهند.

آغاز تولید سریال تلویزیونی دی‌۱ز با حضور رونالدو

کریستیانو رونالدو، ستاره تیم النصر عربستان سعودی، در اینستاگرام خود خبرهای هیجان‌انگیزی از آغاز تولید نخستین سریال تلویزیونی‌اش به نام "Day 1s" منتشر کرد. این پروژه گام مهمی در مسیر ورود رونالدو به صنعت سرگرمی است که سال گذشته با همکاری متیو وان، کارگردان فیلم‌های مشهوری مانند "کینگزمن" و "مردان ایکس: کلاس اول" آغاز شده بود. این دو با تاسیس استودیویی مشترک برای توسعه پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی از فناوری‌های نوآورانه استفاده می‌کنند.

سریال "Day 1s" نخستین محصول این شرکت مشترک است و داستان آن در دنیای فوتبال جریان دارد. این مجموعه زندگی حرفه‌ای استنلی دالتون، یک مدیر برنامه بریتانیایی را در دنیای نقل‌وانتقالات فوتبال دنبال می‌کند. انتظار می‌رود کریستیانو رونالدو تهیه‌کننده اجرایی این سریال باشد و احتمال حضور او در نقش بازیگری نیز وجود دارد. پیش‌تر نام چهره‌هایی مانند دیمین لوئیس، تیری آنری و دیو نیز با این پروژه مطرح شده بود.

سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیون یورویی رونالدو در صنعت آب

کریستیانو رونالدو پس از اعلام بازنشستگی از تیم ملی پرتغال، به ساختن آینده‌ای فراتر از فوتبال می‌پردازد. این مهاجم ۴۱ ساله در یک پروژه تجاری بزرگ مشارکت دارد که شامل سرمایه‌گذاری نزدیک به ۲۰ میلیون یورو برای ساخت یک کارخانه بسته‌بندی آب در کشور زادگاهش است. این کارخانه قرار است از آب یک چشمه محلی برای تولید آب بسته‌بندی‌شده استفاده کند.

طبق گزارش بی‌این اسپورتس، فعالیت این کارخانه بسته‌بندی آب رونالدو از ابتدای سال ۲۰۲۸ آغاز خواهد شد. محصول این کارخانه عمدتاً برای بازارهای بین‌المللی در نظر گرفته شده است. اگرچه کریستیانو رونالدو همچنان برای النصر عربستان سعودی به میدان می‌رود، امپراتوری تجاری او از طریق سرمایه‌گذاری در صنایعی که ارتباطی با زمین فوتبال ندارند، به گسترش خود ادامه می‌دهد و اهمیت این پروژه پس از کناره‌گیری از فوتبال ملی بیشتر شده است.