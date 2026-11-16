رئیس فدراسیون کشتی درباره هزینه ۳ میلیارد تومانی در لبنان، مخالفت با کثافت‌کاری، امکان جریمه از سوی اتحادیه جهانی و انتقاد از رفتار داخلی و عملکرد سرمربیان تیم‌های ملی گفتگو کرد.

علی‌رضا دبیر ، رئیس فدراسیون کشتی ایران، در مصاحبه‌ای صریح با خبرگزاری فارس، دیدگاه‌های خود را درباره تعهدات ایدئولوژیک، هزینه‌های بین‌المللی و چالش‌های داخلی این رشته ورزشی تشریح کرد. وی با تاکید بر اینکه معتقد است جمهوری اسلامی یک نظام اسلامی است و نه سلطنت‌طلب، اعلام کرد که به تعلق داشتن به این حاکمیت افتخار می‌کند و این یک اعتقاد قلبی برای اوست.

تخصیص بودجه ۳ میلیاردی پارک در لبنان و نظر قاسم سلیمانی

دبیر در پاسخ به سوالی درباره هزینه کردن بودجه شهرداری تهران برای ساخت پارک در لبنان، به سال ۱۳۸۶ و مصوبه شورای شهر تهران اشاره کرد. طبق این مصوبه، مبلغ ۳ میلیارد تومان برای احداث پارک ایرانیان در جنوب لبنان اختصاص یافته بود. وی افزود که در آن زمان نقدهایی وجود داشت که چرا باید پول به لبنان برود، اما او با دسترسی مستقیم به قاسم سلیمانی، نظر وی را جویا شد که با خنده پرسید: "۳ میلیارد چه پولی است؟"

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خطر جریمه انضباطی و انتقاد از رفتارهای داخلی فدراسیون

رئیس فدراسیون کشتی تایید کرد که به دلیل اعتراضات در رقابت‌های کشتی فرنگی در مسابقات جهانی، از حضور در سالن گرم و کنار تشک منع شده و به جایگاه بالاتر هدایت شد. وی اعلام کرد که اتحادیه جهانی کشتی قصد دارد این موضوع را در کمیته انضباطی مطرح کند و احتمال جریمه نقدی یا زمانی وجود دارد. دبیر تاکید کرد که برای او مهم نیست چه نوع جریمه‌ای اعمال شود. او همچنین با انتقاد از فضای داخلی، گفت که برخی افراد به جای تلاش برای پیشرفت، تلاش می‌کنند دیگران را از نردبان پایین بکشند.

رضایت از سرمربیان و شرط جایگزینی بر اساس نظر کشتی‌گیران

علی‌رضا دبیر درباره عملکرد پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، و حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، اعلام رضایت کلی کرد اما افزود که این به معنای بی‌عیب بودن آن‌ها نیست. وی معیار اصلی قضاوت را نظر خود کشتی‌گیران دانست و گفت باید از قهرمانان جهان و المپیک مانند حسن یزدانی و امیرحسین زارع درباره مسائل فنی پرسیده شود. دبیر تصریح کرد که اگر فردی بهتر از درستکار یا رنگرز پیدا کند، بدون تعارف او را جایگزین خواهد کرد.