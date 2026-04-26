مصادره اموال مادر و برادر دایی آرتین رحمانی توسط جمهوری اسلامی

در ادامه سرکوب‌ها، دادگاه انقلاب ایذه اقدام به مصادره اموال مادر و برادر فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی، نوجوان جان‌باخته در خیزش ۱۴۰۱، کرده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که فواد چوبین به دلیل دادخواهی در مورد کشته شدن برادرزاده‌اش، بازداشت و زندانی شده بود و پس از آزادی، به دلیل فشارهای امنیتی مجبور به ترک ایران شده است.

در تازه‌ترین اقدام سرکوبگرانه، جمهوری اسلامی ایران به اموال خانواده فواد چوبین ، دایی آرتین رحمانی ، نوجوان جان‌باخته در خیزش ۱۴۰۱ ، چشم طمع دوخته است. فواد چوبین ، فعال سیاسی و زندانی سابق، که پس از کشته شدن برادرزاده‌اش و به دلیل دادخواهی، مورد بازداشت و زندانی شدن قرار گرفته بود، اکنون از خارج از کشور خبر داده است که دادگاه انقلاب ایذه در حال مصادره خانه‌های مادر و برادرش است.

این خانه‌ها پیش‌تر به عنوان وثیقه برای آزادی موقت او در اختیار دادگاه قرار گرفته بودند. این اقدام، در ادامه روند سرکوب و فشار بر خانواده‌های قربانیان اعتراضات سراسری و فعالان مدنی صورت می‌گیرد و نشان‌دهنده گسترش دامنه نقض حقوق بشر توسط نظام حاکم است. چوبین در حساب کاربری خود در اینستاگرام، جزئیات این اقدام را شرح داده و تاکید کرده که این مصادره، به بهانه‌ی اتهامات واهی و در غیاب هرگونه روند قانونی عادلانه انجام می‌شود.

او همچنین به فشارهای پس از آزادی از زندان اشاره کرده که او را مجبور به ترک ایران نمود. این اقدام، نه تنها نقض آشکار حقوق مالکیت است، بلکه تلاشی برای سکوت دادن به صدای خانواده‌های داغدار و فعالان دادخواه است. مصادره اموال، ابزاری رایج در دست حکومت‌های سرکوبگر برای اعمال فشار بر مخالفان و منتقدان است و متاسفانه، جمهوری اسلامی نیز از این روش برای خاموش کردن هرگونه اعتراض و انتقاد استفاده می‌کند.

این اقدام، بار دیگر ضرورت توجه بین‌المللی به وضعیت حقوق بشر در ایران و محکومیت نقض حقوق اساسی شهروندان را برجسته می‌کند. وب‌سایت دادبان، که به عنوان یک مرکز مشاوره و آموزش حقوقی برای کنش‌گران فعالیت می‌کند، نیز این اقدام را به شدت محکوم کرده و آن را مصداق روشن نقض حقوق مالکیت و غصب نامشروع اموال دانسته است.

این وب‌سایت تاکید کرده که توقیف اموال شهروندان، به ویژه ایرانیان خارج از کشور، بدون اطلاع قبلی، بدون امکان دفاع و بدون طی روند دادرسی عادلانه، غیرقانونی و غیرقابل قبول است. این اقدام، در واقع سلب خودسرانه دارایی‌ها و استفاده از ابزارهای قضایی برای فشار بر افراد است و در بسیاری موارد به شکل باج‌گیری و اعمال فشار سیاسی عمل می‌کند.

این مسئله، نه تنها به خانواده‌های قربانیان آسیب می‌رساند، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی را نیز از بین می‌برد و زمینه را برای گسترش بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی فراهم می‌کند. لازم به ذکر است که آرتین رحمانی، نوجوان ۱۷ ساله، در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در شهر ایذه، بر اثر اصابت سه گلوله جنگی توسط نیروهای امنیتی کشته شد.

مرگ او، یکی از نقاط عطف خیزش ۱۴۰۱ بود و خشم و اعتراض گسترده‌ای را در سراسر ایران برانگیخت. اکنون، با مصادره اموال خانواده‌اش، جمهوری اسلامی در تلاش است تا آخرین نشانه‌های یادآوری این فاجعه را نیز از بین ببرد و خانواده‌های داغدار را تحت فشار بیشتری قرار دهد. این اقدام، نشان‌دهنده عمق بی‌رحمی و سرکوبگری نظام حاکم است و نیازمند واکنش قاطع جامعه بین‌المللی است.

این مسئله، فراتر از یک پرونده حقوقی ساده است و یک مسئله حقوق بشری و اخلاقی است که باید به آن توجه ویژه شود. امید است که با حمایت‌های بین‌المللی و تلاش‌های فعالان حقوق بشر، بتوان از تداوم این روند سرکوبگرانه جلوگیری کرد و حقوق قربانیان و خانواده‌هایشان را احقاق نمود





