مهدی ترابی یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران پس از سفر به آمریکا برای دیدار با نیوزیلند با مشکل ویزا مواجه شد. ویزای او یکبار ورود بوده و پس از بازی اعتبارش پایان یافته است. فدراسیون در پی دریافت ویزای جدید است. همچنین مهدی طارمی و سعید الهویی در بازگشت با تأخیر در فرودگاه روبرو شدند.
مهدی ترابی ، وینگر تیزپای تیم ملی فوتبال ایران، در سفر اخیر این تیم به آمریکا برای انجام دیدار تدارکاتی برابر نیوزیلند در چارچوب آمادهسازی جهت حضور در جام جهانی 2026 با مشکل جدی ویزا مواجه شده است.
بر اساس گزارشهای رسمی از اردوی تیم ملی، در حالی که برای سایر بازیکنان ویزای چندبار ورود صادر شده بود، برای ترابی تنها ویزای یکبار ورود صادر شد که پس از ورود به لسآنجلس و برگزاری مسابقه، اعتبار خود را از دست داد. این موضوع باعث شده تا وضعیت حضور ترابی در ادامه اردوی تیم ملی و بازگشت به ایران در هالهای از ابهام قرار گیرد.
فدراسیون فوتبال ایران با جدیت در حال پیگیری از طریق مراجع دیپلماتیک و کنسولی است تا هر چه سریعتر ویزای جدیدی برای این بازیکن صادر شود و او بتواند همراه با سایر اعضای تیم به تهران بازگردد. این مساله نگرانیهایی را در میان کادر فنی و سایر بازیکنان ایجاد کرده است، زیرا ترابی یکی از مهرههای کلیدی تیم ملی در رقابتهای پیش رو محسوب میشود و غیبت احتمالی او میتواند برنامههای تاکتیکی سرمربی را تحت الشعاع قرار دهد.
این نخستین بار نیست که سفر تیم ملی به آمریکا با چنین موانعی روبرو میشود. پیش از این نیز در سفر رفت به لسآنجلس، مهدی طارمی و سعید الهویی با دشواریهای زیادی موفق به ورود به آمریکا شده بودند و این بار نیز در مسیر بازگشت، مشکلات مشابهی برای آنها پیش آمد.
به گزارش بخش رسانهای تیم ملی، در فرودگاه لسآنجلس، روند خروج طارمی و الهویی از گیت بازرسی با تأخیر طولانی مواجه شد و این موضوع باعث شد تا پرواز کاروان تیم ملی به مقصد تیخوانا با تأخیر انجام شود. در حالی که سایر اعضای تیم سوار بر هواپیما بودند، طارمی و الهویی همچنان در مراحل نهایی خروج از فرودگاه به سر میبردند و تلاشهای مسئولان تیم برای تسریع در این روند تا دقایق آخر ادامه داشت.
این حوادث بار دیگر سختگیریهای غیرمنتظره مقامات آمریکایی نسبت به ورزشکاران ایرانی را آشکار میسازد و میتواند بر روحیه و آمادگی تیم قبل از بازیهای حساس پیش رو تأثیر منفی بگذارد. در همین حال، فدراسیون فوتبال ایران ضمن اعلام همبستگی با بازیکنان درگیر، اطمینان داده است که تمام تلاش خود را برای رفع این موانع به کار میگیرد.
کارشناسان حقوقی و ورزشی نیز بر این باورند که این گونه مشکلات نه تنها برنامههای تیم ملی را مختل میکند، بلکه میتواند روابط ورزشی دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، هواداران فوتبال ایران در شبکههای اجتماعی با ابراز نگرانی از این وضعیت، خواستار پیگیری جدی وزارت امور خارجه و نهادهای بینالمللی برای تضمین حقوق ورزشکاران ایرانی شدهاند.
تیم ملی ایران در آستانه مسابقات مهمی در چارچوب انتخابی جام جهانی 2026 قرار دارد و هرگونه اختلال در روند آمادهسازی میتواند بر عملکرد تیم در این بازیها سایه بیندازد. امید میرود با رایزنیهای فوری، مشکل ویزای ترابی و تأخیرهای پیشآمده برای سایر بازیکنان به زودی حل شود و کاروان تیم ملی بدون دغدغه به ایران بازگردد
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