با وجود تأکید بر استفاده از کارت سوخت شخصی، برخی شهروندان از خطا و محدودیت در استفاده از آن خبر می‌دهند.

با وجود تأکید مراجع ذی‌صلاح بر ضرورت استفاده از کارت سوخت شخصی برای تسهیل خدمات‌رسانی و جلوگیری از صف‌های طولانی، برخی شهروندان در روزهای گذشته با مراجعه به جایگاه‌های سوخت با پیام خطا و محدودیت در استفاده از کارت خود مواجه شده‌اند.

این مشکل در شرایطی رخ می‌دهد که مسئولان بارها اعلام کرده‌اند زیرساخت‌ها برای استفاده از کارت سوخت شخصی فراهم است و از مردم خواسته‌اند حتماً کارت خود را به همراه داشته باشند. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که در برخی جایگاه‌ها، کارت سوخت شخصی پس از چند بار استفاده غیرفعال می‌شود و شهروندان مجبور به استفاده از کارت جایگاه می‌شوند که این امر موجب نارضایتی و سردرگمی آن‌ها شده است.

ایسنا در این باره پیگیری‌هایی را از نهادهای مربوطه انجام داده و به محض دریافت پاسخ، اطلاع‌رسانی خواهد کرد. بررسی وضعیت صدور کارت سوخت نشان می‌دهد روزانه حدود ۲۰ هزار درخواست جدید در کشور ثبت می‌شود که از این تعداد حدود ۴۰۰۰ درخواست مربوط به صدور آنی یک‌روزه است. ۹۰۰۰ درخواست از طریق سامانه اینترنتی و ارسال پستی انجام می‌شود و ۷۰۰۰ مورد نیز از طریق دفاتر پلیس +۱۰ ثبت می‌گردد.

در زمان شروع جنگ تحمیلی سوم، با وجود توقف فعالیت شرکت تولیدکننده، روزانه ۴۰۰۰ کارت به صورت آنی تولید شد و مجموعاً ۱۵۰ هزار درخواست صدور آنی ثبت گردید که ۱۲۵ هزار متقاضی موفق به دریافت کارت خود شدند. این آمار نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید کارت در شرایط بحرانی است، اما مشکل فعلی احتمالاً ناشی از نقص فنی یا عدم به‌روزرسانی سامانه‌هاست.

سه مسیر اصلی برای درخواست کارت سوخت وجود دارد: مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ که حدود ۴۵ روز زمان می‌برد، ثبت درخواست از طریق سامانه اینترنتی FCS با انتخاب ارسال پستی (۷ تا ۱۰ روز) یا تحویل حضوری (۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست). به شهروندان توصیه می‌شود برای دریافت کارت خود از روش صدور آنی استفاده کنند و در صورت مواجهه با مشکل در جایگاه‌ها، موضوع را به سامانه ۱۹۴ یا پلیس +۱۰ گزارش دهند.

همچنین بهتر است قبل از مراجعه به جایگاه، از فعال بودن کارت خود از طریق سامانه اطمینان حاصل کنند. مسئولان وعده داده‌اند که با رفع مشکلات فنی، استفاده از کارت سوخت شخصی بدون محدودیت امکان‌پذیر خواهد شد و مردم می‌توانند از خدمات مطلوب بهره‌مند شوند





