کاخ سفید اعلام کرد ترامپ درباره پیشنهاد جدید ایران برای حل‌وفصل تنش‌ها با مشاوران خود مشورت کرده است. همزمان، تنش‌ها در تنگه هرمز افزایش یافته و روسیه بر حل‌وفصل دیپلماتیک اختلافات با ایران تاکید دارد.

کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ، در مورد پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی ایران برای حل‌وفصل تنش‌ها با مشاوران ارشد امنیت ملی خود مشورت کرده است.

این مشورت در حالی انجام می‌شود که پرونده مریم هداوند، یکی از معترضان محکوم به اعدام در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. سخنگوی کاخ سفید، کارولین لویت، در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که ترامپ خطوط قرمز خود در قبال ایران را به وضوح تعیین کرده است. همزمان، روسیه نیز بر حل‌وفصل اختلافات با ایران از طریق دیپلماتیک تاکید کرده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که در کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، آمریکا و متحدانش برنامه هسته‌ای ایران را مورد انتقاد قرار داده‌اند. در همین حال، گزارش‌هایی از حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به منطقه سورداش در اقلیم کردستان عراق منتشر شده است که به گفته سازمان حقوق‌بشری هانا، نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه و جنایت جنگی محسوب می‌شود.

تنش‌ها در تنگه هرمز نیز همچنان بالا است و بریتانیا و آمریکا بر بازگشایی کامل و بدون قید و شرط این تنگه تاکید دارند. نماینده بریتانیا در سازمان ملل هشدار داده است که ایران نباید اقتصاد جهانی را گروگان بگیرد یا امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تهدید کند. در مقابل، محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، ادعا کرده است که هیچ کشوری قادر به مسدود کردن صادرات نفت ایران نیست.

در داخل ایران نیز گزارش‌هایی از عدم حمایت تیم نزدیک به سعید جلیلی و جبهه پایداری از بیانیه ۲۶۱ نماینده مجلس در حمایت از هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی منتشر شده است. این بیانیه از هیات مذاکره‌کننده به ریاست قالیباف حمایت کرده و بر پیچیدگی جنگ نظامی و تلاش دشمن برای ایجاد شکاف در جبهه داخلی تاکید کرده است. این مجموعه تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی و حساسیت وضعیت کنونی و تلاش‌های دیپلماتیک و نظامی در جریان است.

مسئله تنگه هرمز به عنوان یک نقطه بحرانی در این میان، توجه ویژه ای را به خود جلب کرده و نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته است. همچنین، وضعیت حقوق‌بشری در ایران و سرنوشت معترضان محکوم به اعدام، از جمله مریم هداوند، همچنان مورد توجه سازمان‌های بین‌المللی و فعالان حقوق‌بشری قرار دارد. عدم حمایت جبهه پایداری از هیات مذاکره‌کننده نیز نشان‌دهنده وجود اختلاف نظر در داخل ایران در مورد نحوه تعامل با جامعه بین‌المللی است.

این اختلافات می‌تواند بر روند مذاکرات و تصمیم‌گیری‌های آتی تاثیرگذار باشد. در مجموع، این تحولات نشان‌دهنده یک وضعیت ناپایدار و پرچالش در منطقه است که نیازمند دیپلماسی فعال و مسئولانه برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. ادامه حملات به اقلیم کردستان عراق نیز وضعیت انسانی را در این منطقه تشدید کرده و نیازمند توجه فوری جامعه بین‌المللی است.

همچنین، شفافیت در مورد پرونده مریم هداوند و سایر معترضان محکوم به اعدام، از جمله خواسته‌های مهم سازمان‌های حقوق‌بشری است





