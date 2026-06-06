مشاور رهبر انقلاب در امور بین‌الملل، علی اکبر ولایتی، در توئیتی نوشت: خوش‌خیالی دیپلماتیک، هزینه سنگینی دارد و صلح پایدار از درون موازنه قدرت می‌روید نه از دل سراب تعهدات بی پشتوانه. وی همچنین به شکست دکترین تهدید ایران و پیروزی اقتدار مقاومت اشاره کرد.

مشاور رهبر انقلاب در امور بین‌الملل در توئیتی نوشت: خوش‌خیالی دیپلماتیک، هزینه سنگینی دارد و صلح پایدار از درون موازنه قدرت می‌روید نه از دل سراب تعهدات بی پشتوانه.

علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر انقلاب در امور بین‌الملل، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: کابوس دیرینه و ترس تاریخی نظریه‌پردازان غربی از قدرت گرفتن ایران به واقعیت مبدل شد و هندسه جدید شکل گرفت. اعتراف رسانه‌های غربی (رویترز و گاردین) به نیاز ترامپ به توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز، گویای شکست دکترین تهدید ایران و پیروزی اقتدار مقاومت است. معماری جدید هندسه قدرت برپایه تضعیف مقاومت قهرمان شکل نخواهد گرفت.

«خوش‌خیالی دیپلماتیک، هزینه سنگینی دارد و صلح پایدار از درون موازنه قدرت می‌روید نه از دل سراب تعهدات بی پشتوانه».

کیهان در سرمقاله اش نوشت : جمهوری اسلامی در سال گذشته با سه جنگ سنگین مواجه شد /دشمن می خواهد مسئولین را به کنار گذاشتن استقامت وادار کندعراقچی به سخنان تند ژوزف عون پاسخ داد / لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید حزب اعتماد ملی به رییس‌جمهور درباره مسائل جامعه و کشور نامه نوشت : مردم انتظار دارند نشانه‌های روشن گشایش در زندگی مشاهده‌کنندپیش بینی قیمت دلار، طلا و سکه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ / سکه امامی با رقم ۱۸۳ میلیون تومانی معامله شدآخرین خبر درباره کنکور ۱۴۰۵/ هنوز تصمیم نگرفتیمواکاوی تأثیر تحولات لبنان بر سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا و چشم‌انداز روابط تهران و واشینگتن در گفت‌وگوی «شرق» با محمدعلی مهتدی و ابوالقاسم دلفی





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