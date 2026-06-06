مشاور رهبر انقلاب در امور بینالملل، علی اکبر ولایتی، در توئیتی نوشت: خوشخیالی دیپلماتیک، هزینه سنگینی دارد و صلح پایدار از درون موازنه قدرت میروید نه از دل سراب تعهدات بی پشتوانه. وی همچنین به شکست دکترین تهدید ایران و پیروزی اقتدار مقاومت اشاره کرد.
مشاور رهبر انقلاب در امور بینالملل در توئیتی نوشت: خوشخیالی دیپلماتیک، هزینه سنگینی دارد و صلح پایدار از درون موازنه قدرت میروید نه از دل سراب تعهدات بی پشتوانه.
علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر انقلاب در امور بینالملل، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: کابوس دیرینه و ترس تاریخی نظریهپردازان غربی از قدرت گرفتن ایران به واقعیت مبدل شد و هندسه جدید شکل گرفت. اعتراف رسانههای غربی (رویترز و گاردین) به نیاز ترامپ به توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز، گویای شکست دکترین تهدید ایران و پیروزی اقتدار مقاومت است. معماری جدید هندسه قدرت برپایه تضعیف مقاومت قهرمان شکل نخواهد گرفت.
«خوشخیالی دیپلماتیک، هزینه سنگینی دارد و صلح پایدار از درون موازنه قدرت میروید نه از دل سراب تعهدات بی پشتوانه».
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