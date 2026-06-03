در این گزارش، تماس تلفنی میان مقامات ایران و روسیه در مورد تحولات منطقه‌ای و تلاش برای کاهش تنش‌ها بررسی می‌شود. همچنین، شلیک موشک ایران به پایگاه‌های آمریکا و تنش‌های تنگه هرمز، همراه با تحولات بازار طلا، دلار و خودرو در ایران análisis می‌گردد.

در این تماس تلفنی، عراقچی و عبدالعاطی در مورد آخرین روند تحولات منطقه‌ای و موضوعات مرتبط با روندهای جاری دیپلماتیک گفت‌وگو کردند. هدف این مشورت‌ها، کاهش تنش ‌ها و حفظ ثبات در منطقه غرب آسیا بود.

در حین این تماس، مسئولان دو طرف بر لزوم پذیرش واقعی ملت‌ها و توافق در مورد عدم کوتاه آمدن در برابر pressures دشمن تأکید کردند. همچنین، ترامپ درباره بن‌بست مذاکرات ایران و آمریکا اعلام خبر داد و برخی تضمین‌های کتبی در مورد پذیرش مجموعه‌ای از شروط مرتبط با برنامه هسته‌ای برای شکستن این بن‌بست ضروری دانست. در بخش دیگری، ایران موشک به پایگاه‌های آمریکا در سه کشور شلیک کرد.

این اتهامات در زمانی مطرح شد که تنش‌های اخیر در تنگه هرمز حاکم شده بود و آمریکا به جزیره قشم و یک کشتی ایرانی حمله کرده بود. جزییات این شلیک پهپاد و موشک بالستیکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در سه کشور همراه با یک ویدیو منتشر شد. در عین حال، قیمت‌های طلا و سکه در بازار داخلی با نرخ‌های مختلف اعلام شد. طلای ۱۸ عیار با قیمت مشخصی معامله می‌شود و قیمت دلار آزاد ادامه‌دهنده افزایش خود را نشان می‌دهد.

قرعه‌کشی بهمن موتور خرداد ۱۴۰۵ برگزار شده و برندگان به عنوان افراد تکمیل‌وجه شناخته شده‌اند. قیمت خودرو نیز با تغییرات ملاحظه‌ای در بازار مواجه شده است





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