مهدی محمدی، مشاور راهبردی رئیس تیم مذاکرهکننده ایران، در فایلی صوتی ابعاد مختلفی از توافق پیشبینیشده با آمریکا از جمله بندهای مهم متوقفسازی جنگ، تعهد اسرائیل، احترام به حاکمیت و سرمايهگذاری زمانبندی اجرا را تشریح کرد.
مهدی محمدی ، مشاور راهبردی رئیس تیم مذاکرهکننده ایران، با انتشار یک فایل صوتی، ابعاد مختلفی از روند و محتوای توافق پیشبینیشده میان ایران و آمریکا را تشریح کرد.
در این توضیحات، وی به بندهای کلیدی توافق، سازوکارهای نظارتی در صورت عدم تعهد طرف مقابل، و دغدغههای مؤثر در متن مذاکرات پرداخت. محمدی با تاکید بر اینکه متن نهایی هنوز قطعی نشده و نقاط اختلاف مهمی باقی است، در عین حال با رعایت محدودیتهای سیاسی و امنیتی، به برخی از مفاهیم اصلی توافق اشاره کرد.
او گفت是在 بند اول توافق، که مهمترین بند تلقی میشود، طرف مقابل متعهد میشود که جنگ فعلی در همه جبههها، از جمله در ایران و لبنان، متوقف شود. همچنین طرف مقابل (ایالات متحده و از جانب آن رژیم اسرائیل) باید تعهد بدهند که هیچ جنگ یا عملیات نظامی جدیدی را آغاز نکنند.
این تعهد، طبق نظر او، نشانهای از شکست راهبرد طرف مقابل در جنگ محسوب میشود و مهمتر از آن، برای نخستین بار در تاریخ، آمریکا را وادار میکند که از جانب اسرائیل چنین تعهدی ارائه دهد. این امر، بر اساس گفته وی، یکی از مهمترین راهبردهای منطقهای آمریکا و اسرائیل یعنی جداییAmerika از اسرائیل در تصمیمگیریها را مختل کرده و آمریکا را ضامن رفتار اسرائیل ساخته است.
Mohammadwi تأکید کرد که با وجود احتمال عدم رعایت این تعهد توسط طرف مقابل، ابزارهای فشار مانند تنگه هرمز، اقدام نظامی علیه اسرائیل و توقف پیشروی به مرحله بعد مذاکرات همچنان در اختیار ایران باقی است. درباره بندهای دوم و سوم، او گفت که بحث بر سر احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی دو طرف است و اینکه آمریکاییها برای نخستین بار در یک متن خواستهاند ایران به حاکمیت آنها احترام بگذارد که نشاندهنده قدرت ایران نیز هست.
در مورد زمانبندی، Md. محمدی اعلام کرد که مدت اجرای توافق (۳۰ روز یا ۶۰ روز) هنوز قطعی نشده است. همچنین رفع محاصره دریایی باید از لحظه امضای توافق آغاز شود و ظرف ۳۰ روز به سطح قبل از محاصره بازگردد؛ نه اینکه در پایان ۳۰ روز محاصره برداشته شود. او تاکید کرد که این موضوع به تنگه هرمز ارتباط ندارد و آمریکاییها اصرار داشتند موضوع محاصره و تنگه با هم گره بخورد و در متن منعکس شود
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