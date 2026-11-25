حمیدرضا مقدم‌فر مشاور فرمانده کل سپاه اعلام کرد در صورت تکرار جنگ، جغرافیای پاسخ ایران تغییر می‌کند. او همچنین به شکست آمریکا در دو جنگ اخیر و فریبکاری واشنگتن اشاره کرد.

حمیدرضا مقدم‌فر ، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صراحتاً اعلام کرد که در صورت وقوع جنگ جدید، جغرافیای پاسخ ایران، سطح و شدت عملیات متفاوت خواهد بود و دکترین دفاعی کشور نیز تغییر می‌کند. این اظهارنظر در ادامه ارزیابی‌های اخیر از توانایی‌های نظامی و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدات خارجی صورت گرفته است.

تحلیل وضعیت آمریکا و فریبکاری در سیاست خارجی

مقدم‌فر در گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه العالم، موضعی سخت‌گیرانه نسبت به سیاست‌های واشنگتن اتخاذ کرد و گفت که اگر ایالات متحده بخواهد عقلانی رفتار کند، باید از جنگ دست بکشد، زیرا می‌داند که هیچ ابزاری برای مقابله با ایران ندارد. وی افزود که رفتار آمریکا، چه در سطح نظامی و چه در تصمیم‌گیری‌های بعدی از دو جنگ اخیر، نشان می‌دهد که عقلانیت و منطق در تصمیم‌گیری‌های این کشور حاکم نیست.

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این مقام عالی‌رتبه نظامی با استناد به داستان "فاوست" اثر گوته، وضعیت فعلی آمریکا را توصیف کرد و گفت که آمریکایی‌ها مانند شخصیتی در این داستان، روح و وجود خود را به شیطان سپرده‌اند تا به قدرت برسند. وی تصریح کرد که دو شیطان بزرگ و کوچک در کنار هم، روح شیطانی دارند و اکنون به بن‌بست و استیصال رسیده‌اند، اما روح استکباری مانع از تصمیم‌گیری منطقی می‌شود.

آمادگی نیروهای مسلح و تجربه دو جنگ گذشته

مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به تجربیات گذشته گفت که ایران دو جنگ را با ایالات متحده پشت سر گذاشته و در هر دو جنگ، آمریکایی‌ها به اهداف خود نرسیدند. او تأکید کرد که امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌ها و از هر جهت، آماده‌تر از گذشته هستند و برای نبرد احتمالی کاملاً آمادگی دارند.

مقدم‌فر به فریبکاری‌های تکراری آمریکا در دو دوره قبل اشاره کرد و گفت که ما در میانه مذاکره با آمریکایی‌ها، هر دو بار مورد حمله قرار گرفتیم. او افزود که جمهوری اسلامی ایران هر دو احتمال فریبکاری آمریکا و همچنین احتمال استیصال و درماندگی این کشور را در نظر دارد و این بار اجازه فریب خوردن را نخواهد داد.

نقش رژیم صهیونیستی در تحریک جنگ

در بخش دیگری از سخنان خود، مقدم‌فر نقش رژیم صهیونیستی را در کشاندن آمریکا به جنگ با ایران بررسی کرد. وی گفت که نمی‌توان رفتار آمریکایی‌ها را صرفاً به گردن اسرائیل انداخت، زیرا هر دو طرف استکبار و ستمگر هستند و دارای روحیه سلطه‌طلبی می‌باشند. اما واقعیت این است که رژیم صهیونیستی با محاسبات نادر، آمریکا را وارد جنگ کرد.

این مقام سپاه توضیح داد که رژیم صهیونیستی با ارائه اطلاعات و داده‌های غلط به واشنگتن، به آمریکا تضمین می‌داد که می‌تواند در عرض سه تا چهار روز ایران را در اختیار گیرد. بر این اساس، جنگ دوازده روزه آغاز شد و آمریکایی‌ها در ابتدا به صورت غیرمستقیم وارد عمل شدند.

تفاوت جنگ اخیر و شکست محاسباتی آمریکا

مقدم‌فر با اشاره به آمار چهل و شش ساله تقابل آمریکا با ایران گفت که در این سال‌ها آمریکایی‌ها به صورت غیرمستقیم و از طریق جنگ اقتصادی یا سازماندهی گروهک‌ها با ایران درگیر بوده‌اند. اما تفاوت جنگ اخیر این بود که برای اولین بار، آمریکایی‌ها به جای استفاده از نیروهای نیابتی و صدام حسین، به طور مستقیم وارد رویارویی با ایران شدند که نتیجه آن محاسبات اشتباه بود.

وی اضافه کرد که آمریکایی‌ها در روزهای هشتم، نهم یا دهم جنگ متوجه شدند که در باتلاق گرفتار شده‌اند و محاسباتشان اشتباه بوده است. رژیم صهیونیستی در این مرحله از آنها خواست که مستقیماً وارد جنگ شوند و کمک کنند. آمریکا در روز دهم جنگ دوازده روزه وارد میدان شد و هسته‌ای ایران را بمباران کرد و مدعی پایان یافتن پرونده هسته‌ای ایران شد.

پیامدهای استراتژیک و آمادگی برای سومین جنگ

مشاور فرمانده کل سپاه نتیجه‌گیری کرد که در جنگ نخست، آمریکا ناخواسته در تله رژیم صهیونیستی گرفتار شد و در آن شریک شد. در جنگ اخیر نیز با وجود ورود مستقیم آمریکا، هر دو طرف در هر دو جنگ شکست خوردند. او تأکید کرد که این بار برای سومین مرتبه اجازه نخواهیم داد آمریکایی‌ها ما را فریب دهند و خود را برای هر وضعیتی آماده کرده‌ایم.

بر اساس گفته‌های مقدم‌فر، دکترین دفاعی کشور در صورت تکرار جنگ تغییر خواهد کرد و این تغییر در جغرافیای پاسخ و شدت عملیات‌ها مشهود خواهد بود. این بیانیه حاکی از آن است که ایران درک دقیقی از محاسبات اشتباه دشمنان و فریبکاری‌های آنان دارد و بر این اساس استراتژی خود را برای مقابله با هرگونه تهدید مستقبلی تنظیم کرده است.