مشاور راهبردی ایران در مورد توافق جدید با آمریکا و تأیید پایان جنگ در لحظه امضا

متن کامل گفتار مشاور راهبردی ایران، مهدی محمدی، درباره مفاد و نکات کلیدی توافق میان ایران و آمریکا، تأکید بر پایان جنگ از لحظه امضا، تعهدات ایالات متحده از سوی اسرائیل، و ابزارهای پیش‌بینی در صورت رعایت نکردن تعهدات. مضمون گزارش شامل توضیح بندهای کلیدی، زمان‌بندی اجرای توافق، رفع محاصره دریایی، و فشارهای سیاسی بوجود آمده توسط ایران است.

مهدی محمدی، مشاور راهبردی رئیس تیم مذاکره‌کننده، در یک فایل صوتی ابزارنامه‌ای موضوعات مهمی را که در مذاکرات اخیر میان ایران و آمریکا مطرح شده است، شرح داد.

او در ابتدا تاکید کرد که هنوز متن نهایی وجود ندارد و نکات اختلافی باقی مانده است؛ اما با محدودیت‌های موجود، به صورت اجمالی به بیان جزئیات پرداخته و بیان کرد که مصالح و محدودیت‌های متقابل باعث می‌شود تا در برخی موارد به جزئیات کمتر عقب‌نشین شود. یکی از نکات کلیدی مطرح شده قید بود که در لحظه امضای متن، جنگ فعلی در ایران، لبنان و سایر جبهه‌های منطقه‌ای به‌طور تصادفی خاتمه یابد.

او توضیح داد که این بند نخستین متن مثبتی است که به صورت واضح اشاره به پایان جنگ در لحظه امضا دارد و ایران برای نخستین بار قابلیت جبران خسارات جنگی را در نظر گرفته است. محمدی در این متن اشاره کرد که آمریکا در انتهای مذاکرات از جانب خود و از طرف رژیم اسرائیلی، تعهد می‌کند که هیچ عملیات نظامی جدیدی آغاز نکند. او این موضوع را crucial برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای و جلوگیری از ارسال نیروهای آمریکایی می‌داند.

از سوی دیگر، او مسائل مربوط به حاکمیت و تمامیت ارضی دو طرف را مواجه کرد، به‌عبارتی این بند‌ها به‌گونه‌ای مطرح شدند که به‌طور واضح به احترام گذاشتن به حاکمیت و تمامیت ارضی دو کشور اشاره داشت. در توضیحی به‌انگار طنزآلود کمک می‌کند، او تأکید کرد که برای نخستین بار امری در متن به ایران می‌خواهند که این دو کشور احترام بگذارند، جملهٔ خاصی که نشان از قدرت ایرانی در منطقه می‌دهد.

او اشاره کرد که مدت اجرای توافق، اف‌ 30 یا 60 روز، حاکی از به‌قابل‌تعریف نیست و تنظیمات نهایی در آینده مطرح خواهد شد. بخش آخر توضیحاتی در مورد تنگه هرمز و فرایند رفع محاصره دریایی داشت. محمدی به دقت گفته بود که مسئلهٔ محاصره دریایی در لحظه امضا باید به‌صورت فوری حل شود و در ظرف 30 روز به سطحی برسد که حجم قبل از اعمال محاصره بازگردد.

او همچنین اشاره کرده بود که آمریکا در برخی موارد و در رابطه با منعصر کردن دو موضوع به هم گره‌بندی می‌کند. با این حال، او بیان کرده بود که ابزارهای نوآورانه؛ ابزارهای حصار سیاوش، ابزار اقدام نظامی علیه اسرائیل، و ابزار جلوگیری از ورود به مرحلهٔ بعدی مذاکرات، همچنان در دست ایران وجود دارد.

به او این ارایه می‌کند که در صورت عدم رعایت تعهدها، خلاصه اتفاقات نامطلوبی خواهد رخ داد، که شامل قرار گرفتن در وضعیت جنگی و ناپذیرفتن مناطق مهم است





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توافق ایران آمریکا جنگ و پایان حمایت اسرائیل تنگه هرمز محاصره دریایی

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