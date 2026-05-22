مشاور دیپلماتیک رییس امارات: احتمال دستیابی تهران و واشینگتن به توافق «پنجاه-پنجاه» است

مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، احتمال دستیابی تهران و واشینگتن به توافق را «پنجاه-پنجاه» ارزیابی کرد و هشدار داد دور تازه درگیری نظامی میتواند وضعیت منطقه را پیچیدهتر کند. به گزارش رویترز، قرقاش جمعه اول خرداد در کنفرانسی در پراگ گفت هرگونه توافق سیاسی میان تهران و واشینگتن باید ریشههای بیثباتی در منطقه را حل کند تا از وقوع درگیریها در آینده جلوگیری شود.
به گزارش رویترز، قرقاش جمعه اول خرداد در کنفرانسی در پراگ گفت هرگونه توافق سیاسی میان تهران و واشینگتن باید ریشههای بیثباتی در منطقه را حل کند تا از وقوع درگیریها در آینده جلوگیری شود. قرقاش افزود: «این موضوع تازهای نیست. آنها طی سالها بهدلیل تمایل به بزرگنمایی برگهای خود، فرصتهای زیادی را از دست دادهاند. امیدوارم این بار چنین نکنند.
»را برای پایان جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایفا کرده است؛ مناقشهای که اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده و تجارت در تنگه هرمز، مسیر عبور حدود یکپنجم صادرات جهانی نفت و گاز طبیعی مایع، را مختل کرده است. مشاور رییس امارات در ادامه سخنان خود گفت منطقه به راهحل سیاسی نیاز دارد و دور بعدی رویارویی نظامی میتواند به دشوارتر شدن شرایط بینجامد.
او هشدار داد اگر گفتوگوها تنها بر برقراری آتشبس متمرکز باشد و به حلوفصل «مسائل اصلی» نپردازد، ممکن است بستر درگیریهای آینده را فراهم کند
