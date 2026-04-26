در حالی که ایالات متحده با اجرای محاصره دریایی علیه بنادر ایران، اقدامات نظامی خود را تشدید کرده است، مقامات منطقه‌ای و جهانی در تلاش برای کاهش تنش‌ها و رسیدن به توافق‌های دیپلماتیک هستند. این محاصره در حالی انجام می‌گیرد که جمهوری اسلامی نیز در پی راه‌اندازی ابتکارهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ و کاهش تنش‌ها است. در همین راستا، وزیر خارجه ایران با مقامات پاکستان و روسیه در ارتباط است و کشورهای منطقه نیز از ادامه آزادی کشتیرانی و جلوگیری از تشدید تنش‌ها حمایت می‌کنند.

مشارکت همزمان چند شناور و بالگرد آمریکا در اجرای محاصره دریایی علیه بنادر ایران در حالی انجام می‌گیرد که مقامات منطقه‌ای و جهانی در تلاش برای مدیریت بحران و کاهش تنش‌ها هستند.

عبدالله بن زاید، وزیر خارجه امارات و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، یکشنبه در تماس تلفنی درباره تحولات منطقه گفت‌وگو کردند. همزمان، وزیر خارجه عربستان سعودی و همتای بحرینی‌اش نیز در یک تماس تلفنی درباره تحولات جاری منطقه و ادامه هماهنگی دوجانبه در این زمینه، رایزنی کردند.

آرش آرامش، حقوق‌دان و کارشناس امنیت ملی، به ایران اینترنشنال گفت که اگر جمهوری اسلامی به هر طریقی نجات پیدا کند، به تهدیدی بزرگ‌تر برای امنیت آمریکا، منطقه و مردم ایران تبدیل خواهد شد. سنتکام با انتشار تصویری از انجام بررسی‌های پیش از پرواز بر روی بالگرد «ام‌اچ-۶۰آر سی‌هاوک» در عرشه ناوشکن یواس‌اس جان فین (DDG ۱۱۳) از سوی یک ملوان نیروی دریایی ایالات متحده، نوشت: «در حال حاضر، چندین شناور و بالگرد در حال اجرای محاصره دریایی ایالات متحده علیه بنادر ایران هستند.

» پیشتر دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی در صورت ادامه محاصره و ناتوانی در انتقال نفت به مخازن یا کشتی‌ها، تنها حدود سه روز تا رسیدن خطوط انتقال نفت به نقطه انفجار فرصت دارد. لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی، با انتشار پستی در ایکس با تشکر از دونالد ترامپ برای اجرای طرح محاصره دریایی بنادر جنوب ایران، نوشت که این محاصره از نظر مفهوم و اجرا بسیار موفق بوده و این رژیم از سال ۵۷ تاکنون، در ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار دارد.

گراهام نوشت: «گفت‌وگوی خوبی با رییس‌جمهور ترامپ درباره مسیر پیش‌رو در قبال جمهوری اسلامی داشتم و اطمینان کامل دارم که او گزینه‌های موثر متعددی برای حفظ و مهم‌تر از آن، تداوم دستاوردها علیه حکومت ایران در اختیار دارد. هدف اصلی رییس‌جمهور این است که اطمینان حاصل شود جمهوری اسلامی هرگز به توانایی دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید، زیرا به‌درستی معتقد است عناصر تندرو در این رژیم از آن استفاده خواهند کرد.

» گراهام همچنین نوشت که تصمیم ترامپ برای لغو سفر ویتکاف و کوشنر بسیار سنجیده بود، چرا که واکنش جمهوری اسلامی پس از آتش‌بس شامل ادامه حملات به کشتیرانی بین‌المللی و اقدامات تحریک‌آمیز بیشتر بوده است. محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، در پی لغو سفر ویتکاف و کوشنر به اسلام‌آباد، از پایان محدودیت‌های ترافیکی در اطراف هتل سرینا، محل مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی، و محدوده «منطقه قرمز» اسلام‌آباد خبر داد.

اسحاق دار با تشکر از شهروندان پاکستانی در ایکس نوشت: «حمایت شما این امکان را برای ما فراهم می‌سازد که امنیت میهمانان خود را تضمین کنیم و تلاش‌هایمان برای صلح در منطقه را پیش ببریم. ما نسبت به این اهداف متعهدیم و از دعاها و آرزوهای نیک شما سپاسگزار و خواهان تداوم آن هستیم. » رسانه‌های ایران گزارش دادند که عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک در راس یک هیات از اسلام‌آباد عازم روسیه شد.

پیشتر کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، خبر داد که عراقچی، دوشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، دیدار خواهد کرد. او گفت: «عراقچی در ارتباط با آخرین وضعیت مذاکرات، آتش‌بس و تحولات پیرامونی با مقامات روسیه رایزنی و گزارشی از این مذاکرات به مقامات مسکو ارائه خواهند کرد.

» مصر اعلام کرد که اقدامات صرفه‌جویی در انرژی را که ماه گذشته برای مقابله با پیامدهای بحران انرژی ناشی از جنگ علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده بود، لغو کرده است. دولت مصر یکشنبه گفت که دیگر از فروشگاه‌ها خواسته نخواهد شد در ساعت ۱۱ شب به وقت محلی تعطیل شوند.

کابینه مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مصر با تعلیق تصمیمی که فروشگاه‌ها، مراکز خرید و رستوران‌ها را ملزم به تعطیلی در ساعت ۱۱ شب می‌کرد موافقت کرده است و ساعات کاری عادی که پیش‌تر اعمال می‌شد، از سر گرفته خواهد شد. » جهانگیر آقازاده، رییس کمیسیون اینترنت و انتقال داده‌های سازمان نصر تهران، گفت که قطعی اینترنت روزانه تا ۵ هزار میلیارد تومان خسارت وارد می‌کند.

قطعی اینترنت در ایران اکنون به ۵۸ روز رسیده و به گواه نت‌بلاکس، در تاریخ ایران و جهان بی‌سابقه است. وب‌سایت نت‌بلاکس، صبح یکشنبه اعلام کرد خاموشی اینترنت در ایران در نهمین هفته، از مرز ۱۳۶۸ ساعت گذشته است. این نهاد ناظر بر اینترنت افزود این محدودیت همچنان ادامه دارد و مانع گزارش‌دهی و مستندسازی مستقل در سراسر کشور شده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، یکشنبه در بخش دیگری از گفت‌وگو با فاکس‌نیوز گفت اگر حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، اسرائیل «در عرض چند دقیقه» نابود خواهد شد و هشدار داد که جهان در خطر خواهد بود. او افزود که دولت‌های پیشین آمریکا باید زودتر برای متوقف کردن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای تهران اقدام می‌کردند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از گفت‌وگو با مقام‌های پاکستانی، اسلام‌آباد را ترک کرد.

عراقچی، با وجود نبود همتایان آمریکایی، یکشنبه بار دیگر به پاکستان بازگشت و با فرمانده ارتش این کشور دیدار کرد. وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که در جریان تماس تلفنی وزیر خارجه این کشور با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، دوحه خواستار جلوگیری از تشدید تنش و رسیدن به توافق پایدار شد. بر اساس این گزارش، شیخ محمد آل ثانی به عراقچی گفت: «مسیرهای دریایی باید باز بماند و آزادی کشتیرانی تضمین شود.

استفاده از این مسیرها به‌عنوان ابزار فشار یا معامله پیامدهای منفی برای کشورهای منطقه، تامین انرژی و غذا و امنیت و صلح بین‌المللی دارد. » پیش‌تر وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که عراقچی در این تماس گفت: «تهران در حال پیگیری ابتکارهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ و کاهش تنش‌هاست.





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines