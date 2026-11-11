مکث دوم مذاکرات روسیه و اوکراین به وسیلهٔ آمریکا در ابوظبی نهایت رسید و طی جلسه‌امروز دو طرف در مورد تضمین امنیت و صلح پایدار تبادل نظر کردند.

در روز چهارشنبه ۲۰ ابان ۱۴۰۵ مذاکرات دو‌جانبه روسیه و اوکراین که به دستور آمریکا و در ابوظبی برگزاری می‌شد، به مرحلهٔ پایانی رسید. این نشست سوم در قالب سه‌جانبه با حضور نمایندهٔ آمریکا، روسیه و اوکراین بود و هدف اصلی آن تضمین امنیت و صلح پایدار در منطقه بود.

مکث سوم در ابوظبی؛ خلاصهٔ موضوعات اصلی

جرد کوشنر، فرستادهٔ آمریکا در مذاکرات، گزارش داد که نشست دوم در ابوظبی مشکل‌سازان را با هم به چالش کشید ولی در نهایت گفتگوهای سازنده‌ای به‌دست آمد. نمایندگان هر سه کشور در نشست به مسائل کلیدی مربوط به امنیت و حاکمیت اشاره کردند و تبادل نظرات بسیار مفیدی داشتند.

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ویتکاف و ارزیابی‌های امنیتی؛ نقشهٔ جدید برای صلح

مالک میلاد ویتکاف در طول جلسه اعلام کرد که رایزنی آمریکا، اوکراین و اروپا دربارهٔ تضمین‌های امنیتی به حِملای جدیدی دست یافته است. او افزود که توافقی در خصوص حاکمیت و امنیت در دست بررسی می‌باشد و می‌تواند گام اولیهٔ پایان جنگ باشد. ویتکاف برای گفت‌وگو با ولودیمیر زلنسکی دانهٔ نروژ هدایت کرده و احتمالاً به روسیه سفر خواهد کرد.

سفرهای پس از نشست؛ ادامه مذاکرات در سطح جهانی

امروز، جرد کوشنر اعلام کرد که او و ویتکاف برنامهٔ سفر به مسکو برای دیدار با ولادیمیر پوتین دارند. این حرکت، نقطهٔ تحولی برای حواریابی روابط بین‌المللی کشورهاست و می‌تواند راه‌کارهایی در جهت کاهش تنش‌های منطقه‌ای ارائه دهد. این سفر قراره در هفتهٔ بعدی در مرجعیت فِیلمات برگزار شود.

پیشنهادات برای آینده؛ مسیر پیش‌رو

ویدباکان جانشین شدن هر دو طرف در مذاکرات، می‌تواند برای جمع‌آوری راهکارهای جدید برای صلح مناسب باشد. همراهی آمریکا در مسیر دشوار مذاکرات در ابوظبی پس از شکرگزاری، نشان‌دهندهٔ اعتماد و درک مشترک است. اگر تصمیم‌گیرندگان در مرور نشست بهترین دستاوردهای خود را بگنجانند، قرارداد صلح پایدار حتی در بلندمدت امکان‌پذیر خواهد بود.