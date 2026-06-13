مشارکت مردمی در تخریب محیط زیست: بحران آب و هوا

نگاهی به چالشهای زیستمحیطی ایران از جمله بحران آب، آلودگی هوا و تخریب ساختمانی که با مشارکت و منافع متقابل مردم و نهادها تشدید میشود.
مشارکت مردمی در تخریب محیط زیست به یک معضل ساختاری تبدیل شده است. از زمان اعلام ملی شدن منابع آب زیرزمینی، حفر چاههای غیرمجاز به ۲۸۰ هزار حلقه رسید که از مجموع ۴۰۰ هزار چاه غیرمجاز، نگرانکننده است.
به کارگیری گسترده پمپهای آب در مسیر رودخانهها، خشک شدن تالابها و دریاچه ارومیه را تسریع کرد. اگرچه بارشهای فصلی به طور موقت این بحران را مهار میکند، اما به گفته دکتر پدرام عطارد، با افزایش دما، خشکی پایدار باز میگردد و سطح آبهای زیرزمینی کاهش مییابد. این بهرهمندی مردمی از منابع، بستن چاههای غیرمجاز را با چالش اجتماعی مواجه کرده و دستگاههای مسئول به جریمه و آبونمان روی آوردهاند که خود مشوق برداشت بیرویه است.
این روند، نشست زمین را در سراسر کشور تشدید میکند. در حوزه هوای پاک نیز وضعیت مشابهی حاکم است. برنامههای پنجساله توسعه همواره بر مقابله با آلودگی هوا تأکید داشته و اقداماتی نظیر گازسوز کردن خودروها و توسعه مترو انجام شده است. اما قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ که تکالیف مشخصی برای کاهش آلودگی تعیین میکند، به طور کامل اجرا نمیشود.
بیش از ۹۵ درصد موتورسیکلتها که ۸۰ درصد آنها فرسوده هستند، فاقد معاینه فنی هستند و بدون مانع تردد میکنند. بر اساس بند ۱۳ آییننامه اجرایی، شرکتهای پیک موتوری باید ناوگان خود را برقی کنند، اما مجوز فعالیت آنها به راحتی صادر میشود و از موتورسیکلتهای آلاینده استفاده میکنند. این شرکتها سود کلان میبرند در حالی که راکبان موتورسیکلتهای فرسوده با گازهای خطرناک دست و پنجه نرم میکنند. در بخش ساختوساز نیز تخریب محیط زیست ادامه دارد.
هر ساختمان با استخراج معادن و مصرف سوختهای فسیلی ساخته میشود. ماده ۱۳ الحاقی قانون تملک آپارتمانها به مالکان اجازه میدهد بدون توجه به عمر ساختمان، آن را تخریب و نوسازی کنند، در حالی که در کشورهای پیشرفته ساختمانهای بیش از صد سال فقط مجوز نوسازی داخلی دارند. فروش تراکم ساختمانی نیز ضوابط شهرسازی را نقض کرده و به ترافیک و آلودگی بیشتر میانجامد. شهرداری از این تخلفات درآمد کسب میکند و شهروندان نیز از ساخت بلندمرتبهها منتفع میشوند.
برای توقف این روند، اجرای دقیق قوانین موجود ضروری است تا پایداری زیرساختها در تصمیمگیریها اولویت یابد. اما متأسفانه در برنامه هفتم توسعه که با عنوان پیشرفت طراحی شده است، اثری از محیط زیست و آلودگی هوا دیده نمیشود. قانون هوای پاک با وجود تعیین تکالیف روشن، به دلیل ضعف نظارت و منافع متقابل، اجرایی نشده است. فروش مجوز ورود به طرح ترافیک نیز همان الگو را تکرار میکند: پرداخت وجه در ازای آلودگی بیشتر.
این چرخه معیوب نشان میدهد که مشارکت مردمی در تخریب محیط زیست ریشه در قوانین ناقص و منافع اقتصادی کوتاهمدت دارد. برای برونرفت از این بحران، نیاز به بازنگری اساسی در قوانین و تقویت نهادهای نظارتی است. تنها در این صورت است که توصیه رئیسجمهور مبنی بر اولویتیافتن پایداری زیرساختها معنادار میشود
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