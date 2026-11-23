پاشینیان مسیر ترامپ را بزرگ‌ترین پروژه اقتصادی ارمنستان از زمان استقلال خواند و تهران نسبت به حضور نظامی در مرزهای ایران هشدار داد.

پاشینیان ، در سخنرانی تلویزیونی خود در دوشنبه دوم آذر، طرح موسوم به مسیر ترامپ را بزرگ‌ترین پروژه اقتصادی ارمنستان از زمان استقلال این کشور خواند. به گفته او، این مسیر تازه دسترسی ارمنستان به بازارهای خارجی را گسترش می‌دهد و به تجارت میان شرق و غرب رونق می‌بخشد.

این طرح بر پایه توافق‌های نشستی است که ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ در کاخ سفید برگزار شد. در آن نشست، پاشینیان و الهام علی‌اف، رییس‌جمهوری آذربایجان، در حضور دونالد ترامپ بیانیه مشترکی برای پیشبرد روند صلح امضا کردند.

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ساختار شرکت مشترک و سهم هر طرف از مسیر

طرف آمریکایی ۷۴ درصد و ارمنستان ۲۶ درصد سهام شرکت مشترک توسعه مسیر را در اختیار خواهند داشت. این شرکت در نزدیکی مرز ایران فعالیت خواهد کرد و توسعه آن بر اساس توافق ایروان و واشینگتن انجام می‌شود.

ارمنستان پس از تاسیس شرکت، حقوق انحصاری استفاده از زمین و توسعه طرح را در محدوده‌های تعیین‌شده برای یک دوره اولیه ۴۹ ساله به این شرکت واگذار می‌کند. انتخاب پیمانکاران و بهره‌برداران نیز بر عهده همین شرکت مشترک خواهد بود.

این توافق توسعه راه‌آهن، جاده، خطوط انتقال برق، فیبر نوری و خطوط لوله نفت و گاز را در چارچوب طرح پیش‌بینی کرده است. با این حال، کنترل مرزها و امور گمرکی در اختیار ارمنستان باقی می‌ماند.

واکنش تهران به طرح و حضور نظامی در مرزها

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دوم آذر در نشست خبری خود گفت همه بخش‌های حاکمیتی تحولات قفقاز را با دقت رصد می‌کنند و در صورت لزوم اقدام مقتضی انجام می‌دهند. او روابط تهران و ایروان را بسیار خوب توصیف کرد.

بقایی همچنین تاکید کرد که هیچ نیروی نظامی یا امنیتی در جوار مرزهای ایران قابل قبول نیست. این موضع در حالی مطرح شد که سیونیک تنها مرز زمینی ایران و ارمنستان را در خود جای داده است.

در مقابل، ولایتی پیش‌تر طرح ترامپ را ادامه پروژه دالان زنگزور دانسته و گفته بود این طرح هیچ تفاوتی با دالان زنگزور ندارد و جمهوری اسلامی کاملا با آن مخالف است. علی خامنه‌ای نیز در تابستان ۱۴۰۳ با ایجاد کریدور زنگزور مخالفت کرده بود.

تضمین ایروان و پیامدهای مسیر برای منطقه

ایروان به تهران اطمینان داده است که اجرای این طرح مرزهای بین‌المللی را تغییر نمی‌دهد و نیروهای نظامی آمریکایی در این مسیر مستقر نخواهند شد. این تضمین، محور اصلی پاسخ ارمنستان به نگرانی‌های ایران است.

بخش ارمنستان گذرگاه زنگزور حدود ۴۲ کیلومتر طول دارد. بر اساس این طرح، جمهوری آذربایجان از راه نخجوان می‌تواند بدون عبور از خاک ایران به ترکیه دسترسی زمینی داشته باشد.

پاشینیان در سخنرانی جداگانه‌ای درباره پیش‌نویس قانون اساسی جدید ارمنستان نیز گفت مناقشه قره‌باغ این کشور را تا آستانه از دست دادن موجودیت دولت پیش برده بود. دولت ارمنستان این پیش‌نویس را منتشر کرده است.