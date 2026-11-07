مسیرهای دیپلماتیک و نظامی آمریکا علیه ایران در آستانه انتخابات

گزارش‌های متعدد از تلاش‌های دیپلماتیک اسکات بسنت، جی‌دی ونس و واسطه‌های منطقه‌ای برای پایان درگیری‌ها می‌پردازد؛ همزمان با فشار نظامی پنتاگون برای بازپس‌گیری تنگه هرمز.

مسیرهای دیپلماتیک و نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی در آستانه تحویل قدرت به دولت ترامپ همزمان شدت گرفته است. اسکات بسنت ، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با حمایت دونالد ترامپ از چین خواسته است برای پایان جنگ از نفوذش بر تهران استفاده کند. به گفته یک مقام آمریکایی، پکن این پیام را به جمهوری اسلامی منتقل کرده است. هم‌زمان جی‌دی ونس ، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، نیز با ارسال نامه‌ای به محسن رضایی، مسیر جداگانه‌ای را برای تماس با رهبران جمهوری اسلامی پیش برده است.

تلاش‌های دیپلماتیک و نقش واسطه‌ها

واشینگتن‌پست جمعه ۱۵ آبان به نقل از یک مقام آگاه آمریکایی نوشت بسنت این درخواست را مطرح کرده و پکن نیز پیام واشینگتن را به تهران رسانده است. بر اساس این گزارش، ونس نقش اصلی را در تلاش‌های دیپلماتیک دولت ترامپ برعهده دارد. علی الثوادی، مقام قطری و واسطه میان کاخ سفید و تهران، به واشینگتن‌پست گفت رهبران جمهوری اسلامی منتظرند ببینند آیا نتیجه‌ای حاصل می‌شود یا خیر. مقام‌های ایرانی نامه ونس را "نشانه احترام" تلقی کرده‌اند و از اینکه او جنگ را اشتباه خوانده، استقبال کرده‌اند.

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نامه‌نگاری ونس با رضایی در حالی انجام شده که مقام‌های جمهوری اسلامی درباره پاسخ به آن و ادامه مذاکرات مواضع متفاوتی مطرح کرده‌اند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته است تصمیم‌گیری درباره پاسخ به نامه با رضایی است. رضایی پیش‌تر بازگشایی تنگه هرمز و مذاکره با آمریکا را به اجرای خواسته‌های تهران مشروط کرده بود. علی باقری‌کنی، معاون رضایی، اوایل آبان در پکن با وانگ یی، وزیر خارجه چین، دیدار کرد.

فشار نظامی و گزینه‌های پنتاگون

وال‌استریت ژورنال جمعه ۶ نوامبر، برابر با ۱۵ آبان، به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد هگست، وزیر جنگ، و دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، در جلسات بررسی گزینه‌های نظامی از ازسرگیری عملیات رزمی گسترده دفاع کرده‌اند. به گفته منابع این روزنامه، آن‌ها حمله به زیرساخت‌های انرژی، تاسیسات هسته‌ای و ذخایر موشکی و پهپادی حکومت ایران را راه وادار کردن تهران به واگذاری مواد هسته‌ای می‌دانند.

در مقابل، به نوشته همین روزنامه، ونس و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، خواهان ادامه حمایت رییس‌جمهوری از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز هستند. مارکو روبیو، وزیر خارجه، و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، نیز از تشدید تحریم‌ها و ادامه محاصره تجارت ایران حمایت کرده‌اند. وال‌استریت ژورنال نوشت گروه رزمی ناو هواپیمابر تئودور روزولت و یک یگان اعزامی دیگر تفنگداران دریایی در مسیر منطقه هستند.

تاثیر انتخابات و زمان‌بندی تصمیم‌گیری

ان‌بی‌سی نیوز گزارش داد در نظرسنجی خروج از شعب رای‌گیری این شبکه، ۶۲ درصد رای‌دهندگان اقدام نظامی علیه ایران را تصمیمی اشتباه دانسته‌اند. ونس نیز پس از انتخابات، جنگ را عامل اصلی شکست حزب خود معرفی کرد. ان‌بی‌سی نیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت برخی مشاوران ترامپ به او گفته‌اند فرصت آغاز کارزار نظامی تازه محدود است و بهتر است پیش از آغاز به کار کنگره تحت کنترل دموکرات‌ها در ژانویه تصمیم بگیرد.

به گفته این منابع، تحقیقات کنگره، محدودیت بودجه یا مصوبه‌هایی برای جلوگیری از اقدام نظامی ممکن است پس از آن، تشدید جنگ را دشوار کند. این شبکه همچنین گزارش داد تمدید ماموریت شمار زیادی از نیروها، کشتی‌ها و هواپیماهای آمریکایی در خاورمیانه، نگرانی‌هایی درباره آمادگی ارتش ایجاد کرده است. به گفته منابع ان‌بی‌سی، آمریکا بیش از ۵۰ هزار نیرو در منطقه مستقر کرده و می‌تواند محاصره دریایی ایران را با حضوری کوچک‌تر ادامه دهد.

احتمال نشست فنی و چالش‌های باقی‌مانده

اکسیوس در گزارشی به نقل از دو منبع آگاه نوشت ونس طی دو هفته گذشته شخصا در مذاکرات غیرمستقیم با حکومت ایران مشارکت داشته و تقریبا هر روز با نخست‌وزیر قطر، فرمانده ارتش Pakistan و دیگر میانجی‌ها گفت‌وگو کرده است. ویتکاف و جرد کوشنر، مشاور و داماد ترامپ، نیز در این روند حضور دارند. به گزارش اکسیوس، احتمال برگزاری نشستی فنی در سطح کارشناسی میان حکومت ایران و آمریکا در روزهای آینده بررسی شده، اما چنین نشستی هنوز برگزار نشده است.

وال‌استریت ژورنال نیز گزارش داد طرح مورد بحث می‌تواند مهلت گفت‌وگوهای مقدماتی را از ۶۰ روز به دو روز کاهش دهد تا مذاکرات هسته‌ای تقریبا بلافاصله آغاز شود. به گفته منابع این روزنامه، مشخص نیست تهران چنین ترتیبی را بپذیرد. مقام‌های ایرانی قرار است در روزهای آینده برای بررسی توافق احتمالی به دوحه بازگردند. این تلاش‌ها در پی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای شدت گرفته است.