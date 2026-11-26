وزارت بهداشت ثبت ۵۴۳ مورد مسمومیت الکلی و ۲۳ مرگ را تأیید کرد، اما آمار تازه دانشگاه‌های نیشابور و هرمزگان بالاتر از این رقم است.

مسمومیت‌های هم‌زمان و مرگبار الکلی در نقاط مختلف ایران تاکنون حدود ۶۰۰ نفر را به مراکز درمانی کشانده است. حسین کرمانپور ، مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت ، پنج‌شنبه پنجم آذر با انتشار آماری در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که از ۹ آبان تا ساعت ۲۰ چهارم آذر، ۵۴۳ مورد مسمومیت الکلی در حوزه ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی کشور ثبت شده است.

بر اساس این آمار، ۲۳ نفر جان باخته‌اند و هشت نفر دیگر دچار مرگ مغزی شده‌اند. با این حال، گزارش‌های تازه مقام‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی نیشابور و هرمزگان از افزایش شمار مسمومان، جان‌باختگان و موارد مرگ مغزی نسبت به آمار منتشرشده وزارت بهداشت حکایت دارد.

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توزیع مسمومیت الکلی در استان‌های ایران

بیشترین شمار مسمومان الکلی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی نیشابور با ۲۱۴ نفر ثبت شده است. پس از آن، حوزه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با ۹۳ نفر، دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ۸۱ نفر و دانشگاه علوم پزشکی ایران در تهران با ۶۹ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در حوزه دانشگاه‌های علوم پزشکی خوی و کردستان هر کدام ۲۱ نفر، البرز ۲۰ نفر، مشهد ۹ نفر، اصفهان هفت نفر، زنجان و خلخال هر کدام سه نفر و زابل دو نفر مسموم شده‌اند. از مجموع جان‌باختگان اعلام‌شده توسط وزارت بهداشت، هفت نفر در هرمزگان، پنج نفر در نیشابور، سه نفر در شیراز، سه نفر در خوی، دو نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی ایران، دو نفر در اصفهان و یک نفر در مشهد بوده‌اند. همچنین چهار مورد مرگ مغزی در نیشابور و چهار مورد دیگر در شیراز ثبت شده است.

روایت دانشگاه‌ها از افزایش آمار مسمومان

میلاد تقدیسی حیدریان، سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، از افزایش شمار مسمومان الکلی در حوزه این دانشگاه به ۲۳۸ نفر خبر داد. وی اعلام کرد پنج نفر جان باخته و پنج نفر دیگر دچار مرگ مغزی شده‌اند.

فریده حسن‌زاده، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، گفت تا ساعت ۲۱ پنج‌شنبه شمار مسمومان الکلی در این استان به ۱۱۹ نفر و شمار جان‌باختگان به ۱۰ نفر رسیده است. از این تعداد، ۹ نفر در بندرعباس و یک نفر در قشم جان باخته‌اند. بابک هدایی، رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان، از مسمومیت الکلی چهار نفر در شهرهای سنندج، سقز و سروآباد خبر داد و گفت این افراد تحت درمان قرار دارند.

حمیدرضا عمرانی، رییس دانشکده علوم پزشکی خوی، شمار مسمومان ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی در این شهرستان را ۲۰ نفر اعلام کرد. او گفت سه نفر از آنان جان باخته‌اند و هفت نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

پرونده قضایی و هشدار درمانی مقام‌ها

دادسرای مرکز استان خراسان رضوی پنج‌شنبه از بازداشت متهمان اصلی شبکه تولید و توزیع مشروبات الکلی حاوی متانول در تهران و نیشابور خبر داد. این دادسرا اعلام کرد شبکه مذکور در استان‌های تهران، خراسان رضوی، هرمزگان و فارس فعالیت داشته است. اتهامات متهمان در متن گزارش دادسرا به‌طور کامل ذکر نشده است.

سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد وضعیت مسمومیت‌های الکلی را در سطح هشدار بالا توصیف کرد. او از مسمومان خواست بدون ترس از پیگرد قضایی به مراکز درمانی مراجعه کنند و گفت پرونده پزشکی مسمومان محرمانه خواهد ماند.

محمدرضا قدیرزاده، کارشناس و درمانگر اعتیاد به مواد مخدر و الکل، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد درباره احتمال گسترش مسمومیت‌ها به دیگر استان‌ها هشدار داد. او با انتقاد از محدودیت اطلاع‌رسانی به دلیل ملاحظات شرعی و قانونی، گفت هر سه داروی اصلی درمان اعتیاد به الکل در ایران نایاب است.

واکنش شهروندان و تحلیل قانونی مسمومیت الکلی

مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پیام‌های خود ممنوعیت مشروبات الکلی را عامل افزایش خطر مسمومیت دانستند و برخی از نقش احتمالی حکومت در توزیع مشروبات تقلبی سخن گفتند. حسین قاضیان، جامعه‌شناس، نیز دوم آذر در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با اشاره به مسمومیت‌های الکلی در شیراز، مرودشت و نیشابور گفت جمهوری اسلامی به‌جای حفاظت از جان شهروندان، بر ممنوعیت ایدئولوژیک مصرف الکل تمرکز کرده است.

نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، پنج‌شنبه پنجم آذر نوشت ممنوعیت تولید، توزیع و مصرف الکل مانع از شکل‌گیری تقاضا نشده و بخش مهمی از عرضه را به بازار زیرزمینی منتقل کرده است. این رسانه افزود در چنین بازاری مصرف‌کنندگان به اطلاعات قابل اعتماد درباره ترکیبات محصولات دسترسی ندارند. در متن منتشرشده، به ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی درباره مصرف الکل در مرتبه چهارم اشاره شده، اما ادامه این بند در منبع ناقص است و جزئیات مجازات در آن قابل استناد نیست.

سازمان پزشکی قانونی ششم آبان ۱۴۰۴ اعلام کرد در سال ۱۴۰۳، ۶۴۵ نفر در ایران بر اثر مسمومیت با الکل یا مصرف هم‌زمان الکل و سایر مواد جان باختند. گوینده‌ای که در متن منبع نامی از او نیامده نیز گفت بسیاری از افرادی که دچار مسمومیت‌های خفیف الکلی می‌شوند به دلیل ترس یا دلایل دیگر به اورژانس مراجعه نمی‌کنند و هر مورد مراجعه به اورژانس معادل حدود ۱۰ مورد درمان خانگی است.