مسعود پیاهو با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی گفت خودش برای اجرای حکم ۱۰ سال زندان معرفی می‌کند. او برای انتشار ویدئوی معترضی که جلوی یگان ویژه نشسته بود، بازداشت شد.

در ویدیویی که یکشنبه ۱۱ خرداد منتشر شد، آقای پیاهو گفت: به دستور قوه قضائیه و به احضار اجرای احکام، فردا خودم را برای اجرای حکم ۱۰ سال معرفی می‌کنم. آقای پیاهو گفت منکر گرفتن این ویدیو نمی‌شود اما در بازنشر و پخش آن فیلم هیچ دخل و تصرفی نداشته است و هرگز قصد نداشته که ویدیو پخش شود.

به گزارش وبسایت امتداد، حسن آقاخانی، وکیل مسعود پیاهو، گفت موکلش در اعتراضات بازار تهران و پیش از وقایع ۱۸ و ۱۹ دی بازداشت شده است. بنابر این گزارش آقای آقاخانی گفت: موکل من در حال کار در بازاری بودند که به خیابان جمهوری مشرف بوده است.

شخصی در مقابل مامورین نیروی انتظامی می‌نشیند و مسعود یک فیلم کوتاه به صورت ناخودآگاه از آن صحنه ضبط می‌کند در حالیکه مطلقا قصد انتشار این فیلم را به صورت عمومی نداشته و اساسا آن فیلم را در استوری خصوصی خود در اینستاگرام منتشر کرده است. شخص دیگری این فیلم را برداشته و منتشر کرده است. سپس وزارت اطلاعات، موکل من را احضار کرده و او نیز خود را به مراجع قضایی معرفی کرده و متاسفانه بازداشت می‌شود.

دادگاه انقلاب تهران او را بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل به ۱۰ سال حبس محکوم و دیوان عالی کشور حکم را تأیید کرد. به گفته آقای آقاخانی، شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب دفاعیات مسعود پیاهو در عدم قصد انتشار گسترده این ویدیو را نادیده گرفته و حکم طولانی مدت حبس برایش صادر کرده است.

از روز هشتم دی پارسال ویدیویی از یک معترض در تهران که وسط خیابان مقابل تعداد زیادی از موتورسواران یگان ویژه نشسته بود، در شبکه‌های اجتماعی بارها بازنشر شده و به نماد اعتراض به افزایش قیمت ارز و مشکلات معیشتی تبدیل شد





