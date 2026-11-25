رئیس‌جمهور در دیدار با ادبای خراسان رضوی، آموزه‌های اخلاقی شاهنامه را راهکار مقابله با ظلم و ایجاد انسجام دانست و خواستار اجتناب از شکاف‌های اجتماعی شد.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران در دومین روز از سفر استانی خود به خراسان رضوی و در تاریخ چهارشنبه ۴ آذر ماه، میهمان نشستی ویژه با جمعی از شاعران، نویسندگان و چهره‌های ادبی این استان شد. در این دیدار، رئیس‌جمهور بر اهمیت حیاتی آموزه‌های اخلاقی، انسانی و حق‌طلبانه نهفته در آثار بزرگان فرهنگ و ادب ایران، به‌ویژه فردوسی بزرگ، برای هدایت جامعه در مسیر وحدت و همدلی تأکید کرد.

تحلیل مفاهیم اخلاقی شاهنامه و امام علی

مسعود پزشکیان در ابتدای سخنرانی خود با بیان اینکه ارزش آثار بزرگان ادب ایران فراتر از ایجاد آرامش موقت در زندگی روزمره است، به ابعاد عمیق‌تر این میراث فرهنگی اشاره کرد. وی اظهار داشت که آنچه از این آثار قابل آموخت، علم، دانایی، انسانیت، اخلاق و شیوه صحیح مواجهه با مسائل و دشواری‌های زندگی است. رئیس‌جمهور با اشاره به مضامین موجود در اشعار فردوسی گفت: "وقتی در اشعار فردوسی درباره ظلم، خشم، حق‌طلبی، انسانیت و مقابله با ظالم تأمل می‌کنیم، بسیاری از این مفاهیم با آموزه‌های حضرت علی (ع) همخوانی دارد."

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وی در ادامه با استناد به وصیت‌های امام علی (ع) افزود: "در آموزه‌های آن حضرت تأکید شده است که انسان نباید اسیر دنیا، حرص و طمع و وابستگی به مقام و موقعیت باشد؛ چراکه تنها انسانی که خود را از این وابستگی‌ها رها کرده است، می‌تواند حق را بگوید و در مسیر حق حرکت کند." پزشکیان تصریح کرد کسی که گرفتار پست، مقام، موقعیت، پول و شهرت باشد، در بیان حق ملاحظه خواهد کرد، اما انسانی که وابستگی‌های دنیوی را کنار بگذارد، بدون ترس از حق دفاع می‌کند.

هشدار درباره توطئه‌های دشمنان برای ایجاد تفرقه

مسعود پزشکیان با اشاره به تلاش‌های فعالانه دشمنان برای ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه ایرانی، هشدار داد که امروز یکی از مهم‌ترین امیدهای دشمنان، تحریک اختلاف میان مردم است. وی خاطرنشان کرد که دشمن منتظر است یک نفر سخنی بگوید، دیگری پاسخی تند بدهد، فردی توهین کند یا رفتار نامناسبی انجام دهد و سپس این اختلافات را بزرگ‌تر کند. رئیس‌جمهور تأکید کرد که نباید اجازه دهیم اختلافات کوچک به شکاف‌های بزرگ اجتماعی تبدیل شود تا دشمن از این شکاف‌ها برای ضربه زدن به منافع ایران استفاده کند.

وی با استناد به سفارش پیامبر اکرم (ص) درباره ایجاد وحدت و انسجام داخلی گفت: "در آموزه‌های اسلامی بر این موضوع تأکید شده است که اصلاح اختلافات و ایجاد صلح و انسجام میان مردم، حتی از بسیاری از عبادات فردی ارزشمندتر است." پزشکیان افزود که جامعه‌ای که بتواند اصل کنار گذاشتن اختلافات و کمک متقابل را محقق کند، در برابر بسیاری از تهدیدها مقاوم خواهد بود و با یکدیگر مهربان باشند و برای رفع مشکلات یکدیگر تلاش کنند.

پیامبر رحمت و احترام به علم و دانایی

مسعود پزشکیان در بخش دیگری از سخنرانی خود با استناد به آموزه‌های حضرت علی (ع) درباره عفو و رحمت، گفت: "انسان‌ها ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه دچار خطا شوند و هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند در زندگی خود مرتکب اشتباه نشده است. اگر قرار باشد خداوند همه انسان‌ها را به‌خاطر خطاهایشان مؤاخذه کند، کسی در این دنیا باقی نخواهد ماند. بنابراین همان‌طور که انسان دوست دارد خداوند با او با عفو و رحمت رفتار کند، باید با دیگران نیز باگذشت و مهربانی برخورد کند."

رئیس‌جمهور افزود که وقتی از کسی که دچار لغزش شده است، چه به‌عمد و چه از روی خطا، باگذشت و رحمت برخورد می‌کنیم، در حقیقت به یک اصل انسانی و الهی عمل کرده‌ایم. وی ادامه داد که نمی‌توان از یک سو از رحمت خداوند سخن گفت و از سوی دیگر در برابر خطاهای مردم با خشونت و بی‌رحمی رفتار کرد. پزشکیان با اشاره به مفهوم "بسم‌الله الرحمن الرحیم" یادآور شد که مهربانی و رحمت باید در رفتار اجتماعی انسان‌ها نمود پیدا کند.

در پایان، مسعود پزشکیان با تأکید بر اینکه جامعه باید به دانش و دانایی احترام بگذارد، گفت: "کسی که داناتر است، باید مورد احترام قرار گیرد و توانمندی و پاکی انسان‌ها باید معیار ارزش‌گذاری قرار گیرد." وی با ذکر مثال خودبرتربینی شیطان که به دلیل نپذیرفتن حقیقت علم و دانایی از مسیر الهی فاصله گرفت، نتیجه گرفت که اگر ما نیز به علم و دانایی احترام بگذاریم و در برابر انسان‌های آگاه و توانمند سر تعظیم فرود آوریم، بسیاری از مشکلات جامعه برطرف خواهد شد.