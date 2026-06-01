مسعود اقبالی: هفتاد درصد بازیکنان تیم ملی به درد جام جهانی نمی خورند!

مسعود اقبالی درخصوص وضعیت تیم ملی در آستانه بازیهای جام جهانی 2026 گفت: وقتی قرار است تیمی را تحلیل کنید و به بررسی شرایط آن تیم بپردازید، باید مولفههای استانداردی وجود داشته باشد.
این در حالی است که مشخص است تیم ملی ایران روند آمادهسازی را چگونه طی کرده است. وی اضافه کرد: بازی دوستانه مصر برابر روسیه را دیدم و فکر میکنم تیم ملی ایران شانسی برای موفقیت در جام جهانی ندارد. وقتی تیمی را تحلیل میکنید تمامی مولفههای فنی و غیر فنی را در نظر میگیرید و به تحلیل نقاط ضعف و قوت میپردازید.
ایران با هیچ کدام از تیمهای نیوزیلند، بلژیک و مصر که قرار است در جام جهانی با آنها روبرو شود قابل قیاس نیست و احتمالا در هر 3 مسابقه بازنده خواهیم بود. مسعود اقبالی در مورد 48 تیمی شدن جام جهانی و اینکه آیا افزایش تعداد تیمها میتواند نکته مثبتی باشد، گفت: سیاست فیفا این است که فوتبال در اکثر کشورها در مسیر پیشرفت قرار بگیرد، در این میان افزایش تیمها میتواند باعث ایجاد انگیزه و پیشرفت در تیمهایی شود که تا به حال حضور در جام جهانی را تجربه نکردهاند.
از طرفی توجه به توسعه زیرساختها و پرورش استعدادها هم بیشتر میشود. مسعود اقبالی در ارتباط با اینکه کدام تیم مدعی اول قهرمانی در جام جهانی است، عنوان کرد: اسپانیا و هلند را شانسهای اول قهرمانی میدانم. وی همچنین اضافه کرد: هفتاد درصد بازیکنان تیم ملی به درد جام جهانی نمی خورند و ما باید در این مورد فکر کنیم
