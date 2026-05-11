Head Topics

مسعود پزشکیان بر تقویت ساختاری، تجهیزاتی و توسعه نقش مردم‌پایه فراجا در تأمین امنیت داخلی کشور تأکید کرد

سیاسی News

مسعود پزشکیان بر تقویت ساختاری، تجهیزاتی و توسعه نقش مردم‌پایه فراجا در تأمین امنیت داخلی کشور تأکید کرد
فراجاتامین امنیت داخلی کشورجنگ تحمیلی اخیر
📆5/11/2026 9:36 AM
📰EtemadOnline
183 sec. here / 17 min. at publisher
📊News: 118% · Publisher: 59%

رئیس‌جمهور در نشست با فرمانده کل و جمعی از فرماندهان ارشد فراجا گزارشی از عملکرد این نیرو در جریان جنگ تحمیلی اخیر دریافت و بر ضرورت تقویت ساختاری، تجهیزاتی و توسعه نقش مردم‌پایه فراجا در تأمین امنیت داخلی کشور تأکید کرد.

مسعود پزشکیان در نشستی با فرمانده کل و جمعی از فرماندهان ارشد فراجا ضمن دریافت گزارشی از عملکرد این نیرو در جریان جنگ تحمیلی اخیر ، بر ضرورت تقویت ساختاری، تجهیزات ی و توسعه نقش مردم‌پایه فراجا در تأمین امنیت داخلی کشور تأکید کرد.

به گزارش ایرنا، وی در این نشست، پس از استماع گزارشی از اقدامات و عملکرد فراجا در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین امنیت داخلی کشور در دوران جنگ تحمیلی سوم، مدیریت میدانی شرایط امنیتی، پشتیبانی از امنیت عمومی، مقابله با تهدیدات و نیز آمار شهداء، مجروحان و خسارات و آسیب‌های وارد شده به مجموعه فراجا، با قدردانی از تلاش‌ها، مجاهدت‌های شبانه‌روزی، صادقانه، بی‌ادعا و مسئولانه این نیرو در جریان جنگ اخیر، گفت: فراجا با وجود محدودیت‌ها و کمبود امکانات، در میدان تأمین امنیت داخلی کشور حضوری مؤثر، مقتدرانه و فداکارانه داشت و دولت خود را موظف می‌داند در مسیر تقویت این مجموعه، حمایت‌های لازم را به‌عمل آورد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم نوسازی و بازسازی زیرساخت‌ها و اماکن آسیب‌دیده فراجا در جریان جنگ اخیر، تصریح کرد: دولت، تأمین تجهیزات، بازسازی مراکز خسارت‌دیده و ارتقای توان عملیاتی و پشتیبانی فراجا را از وظایف قطعی خود می‌داند و هر آنچه در این زمینه لازم باشد، با جدیت دنبال و تأمین خواهد کرد. پزشکیان همچنین بر ضرورت بازمهندسی ساختار نیروهای انتظامی و امنیتی با هدف تمرکززدایی، چابک‌سازی، ارتقای پوشش امنیتی و گسترش دامنه خدمت‌رسانی به شهروندان تأکید کرد و گفت: لازم است گروه‌های مطالعاتی و کارشناسی در این زمینه فعال شوند تا الگوهای نوین در این زمینه متناسب با شرایط کشور طراحی و اجرا شود.

دولت نیز متعهد است موانع موجود را رفع کرده و هر آنچه در جهت تقویت فراجا ضروری باشد، تسهیل کند. وی با اشاره به رویکرد دولت در حوزه حکمرانی محله‌محور، اظهار کرد: فراجا می‌تواند در این الگو نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای ایفا کند و با مشارکت‌دادن مردم در فرآیند تأمین امنیت، امنیت را به‌صورت مردم‌پایه و محله‌محور سازماندهی کند.

رئیس‌جمهور افزود: استفاده از ظرفیت‌های مردمی، سرمایه اجتماعی و مشارکت فعال شهروندان در حوزه امنیت عمومی، می‌تواند علاوه بر ارتقای ضریب امنیت، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را نیز تقویت کند. پزشکیان با بیان اینکه در مساله امنیت داخلی، اقدامات پیشگیرانه باید بر برخوردهای سلبی و واکنشی اولویت داشته باشد، تصریح کرد: در چارچوب حکمرانی محله‌محور، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی باید از متن محلات آغاز شود و سپس با نظام مراقبت، نظارت و پشتیبانی، فراجا نقش تسهیلگر، هماهنگ‌کننده و پشتیبان را ایفا کند.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با مرور مجموعه مشکلات، چالش‌ها و حوادث پیش‌روی کشور از ابتدای آغاز به‌کار دولت، افزود: شاید بتوان گفت این مقطع از تاریخ کشور، در بسیاری از ابعاد، کم‌نظیر و حتی بی‌سابقه بوده است، چرا که با جنگی پیچیده‌تر، سخت‌تر، ناجوانمردانه‌تر و نامتوازن تر مواجه شدیم. پزشکیان اظهار کرد: در عین حال با وجود همه سختی‌ها، یقین داریم که در دل این حوادث خیر و حکمتی نهفته است و زمانی که خداوند ببیند دولتمردان، نیروهای مسلح و مردم با صداقت و اخلاص در میدان دفاع از کشور ایستاده‌اند، قطعاً نصرت و پیروزی را نصیب ملت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این جنگ عزیزانی را از ملت ایران گرفت که فقدان آنان، ضایعه‌ای سنگین و جبران‌ناپذیر برای کشور است، افزود: جای رهبر شهید، فرماندهان عزیز و مسئولانی که در این مسیر به شهادت رسیدند، برای ملت و نظام بسیار خالی است. شهادت برای آنان فیضی عظیم و الهی بود و برای ما که مانده‌ایم، اندوهی سنگین و مسئولیتی بزرگ بر جای گذاشته است.

وی تأکید کرد: ترجیح عقلانی، منطقی و مبتنی بر منافع ملی این است که پیروزی به‌دست‌آمده توسط نیروهای مسلح در میدان نبرد، در عرصه دیپلماسی نیز تکمیل و حقوق ملت ایران از موضع عزت و اقتدار تثبیت شود. رئیس‌جمهور در ادامه با استناد به کلام نورانی حضرت امیرالمومنین علی(ع) در نهج‌البلاغه اظهار کرد: امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند اگر دشمن تو را به صلح دعوت کرد، آن را رد نکن؛ اما پس از صلح نیز از دشمن غافل نشو و هرگز با خوش‌بینی به او نگاه نکن و به او اعتماد نداشته باش.

پزشکیان، جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین مبنا، ضمن بی‌اعتمادی به دشمن، مذاکره را از موضع عزت، حکمت و مصلحت ممکن می‌داند و چنانچه توافقی با درنظرگرفتن دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب و مصالح ملت ایران حاصل شود، بر عهد و تعهدات خود پایبند خواهد بود

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EtemadOnline /  🏆 9. in İR

فراجا تامین امنیت داخلی کشور جنگ تحمیلی اخیر رئیس جمهور حکمرانی محله‌محور پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی توسعه نقش مردم‌پایه فراجا تجهیزات بازسازی زیرساخت‌ها و اماکن آسیب‌دیده ارتقای توان عملیاتی و پشتیبانی فراجا مذاکره با دشمن تحقق پیروزی در میدان نبرد و عرصه دیپلماسی

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-11 12:36:19