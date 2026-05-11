رئیسجمهور در نشست با فرمانده کل و جمعی از فرماندهان ارشد فراجا گزارشی از عملکرد این نیرو در جریان جنگ تحمیلی اخیر دریافت و بر ضرورت تقویت ساختاری، تجهیزاتی و توسعه نقش مردمپایه فراجا در تأمین امنیت داخلی کشور تأکید کرد.
مسعود پزشکیان در نشستی با فرمانده کل و جمعی از فرماندهان ارشد فراجا ضمن دریافت گزارشی از عملکرد این نیرو در جریان جنگ تحمیلی اخیر ، بر ضرورت تقویت ساختاری، تجهیزات ی و توسعه نقش مردمپایه فراجا در تأمین امنیت داخلی کشور تأکید کرد.
به گزارش ایرنا، وی در این نشست، پس از استماع گزارشی از اقدامات و عملکرد فراجا در حوزههای مختلف از جمله تأمین امنیت داخلی کشور در دوران جنگ تحمیلی سوم، مدیریت میدانی شرایط امنیتی، پشتیبانی از امنیت عمومی، مقابله با تهدیدات و نیز آمار شهداء، مجروحان و خسارات و آسیبهای وارد شده به مجموعه فراجا، با قدردانی از تلاشها، مجاهدتهای شبانهروزی، صادقانه، بیادعا و مسئولانه این نیرو در جریان جنگ اخیر، گفت: فراجا با وجود محدودیتها و کمبود امکانات، در میدان تأمین امنیت داخلی کشور حضوری مؤثر، مقتدرانه و فداکارانه داشت و دولت خود را موظف میداند در مسیر تقویت این مجموعه، حمایتهای لازم را بهعمل آورد.
رئیسجمهور با تأکید بر لزوم نوسازی و بازسازی زیرساختها و اماکن آسیبدیده فراجا در جریان جنگ اخیر، تصریح کرد: دولت، تأمین تجهیزات، بازسازی مراکز خسارتدیده و ارتقای توان عملیاتی و پشتیبانی فراجا را از وظایف قطعی خود میداند و هر آنچه در این زمینه لازم باشد، با جدیت دنبال و تأمین خواهد کرد. پزشکیان همچنین بر ضرورت بازمهندسی ساختار نیروهای انتظامی و امنیتی با هدف تمرکززدایی، چابکسازی، ارتقای پوشش امنیتی و گسترش دامنه خدمترسانی به شهروندان تأکید کرد و گفت: لازم است گروههای مطالعاتی و کارشناسی در این زمینه فعال شوند تا الگوهای نوین در این زمینه متناسب با شرایط کشور طراحی و اجرا شود.
دولت نیز متعهد است موانع موجود را رفع کرده و هر آنچه در جهت تقویت فراجا ضروری باشد، تسهیل کند. وی با اشاره به رویکرد دولت در حوزه حکمرانی محلهمحور، اظهار کرد: فراجا میتواند در این الگو نقش مهم و تعیینکنندهای ایفا کند و با مشارکتدادن مردم در فرآیند تأمین امنیت، امنیت را بهصورت مردمپایه و محلهمحور سازماندهی کند.
رئیسجمهور افزود: استفاده از ظرفیتهای مردمی، سرمایه اجتماعی و مشارکت فعال شهروندان در حوزه امنیت عمومی، میتواند علاوه بر ارتقای ضریب امنیت، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را نیز تقویت کند. پزشکیان با بیان اینکه در مساله امنیت داخلی، اقدامات پیشگیرانه باید بر برخوردهای سلبی و واکنشی اولویت داشته باشد، تصریح کرد: در چارچوب حکمرانی محلهمحور، پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی باید از متن محلات آغاز شود و سپس با نظام مراقبت، نظارت و پشتیبانی، فراجا نقش تسهیلگر، هماهنگکننده و پشتیبان را ایفا کند.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با مرور مجموعه مشکلات، چالشها و حوادث پیشروی کشور از ابتدای آغاز بهکار دولت، افزود: شاید بتوان گفت این مقطع از تاریخ کشور، در بسیاری از ابعاد، کمنظیر و حتی بیسابقه بوده است، چرا که با جنگی پیچیدهتر، سختتر، ناجوانمردانهتر و نامتوازن تر مواجه شدیم. پزشکیان اظهار کرد: در عین حال با وجود همه سختیها، یقین داریم که در دل این حوادث خیر و حکمتی نهفته است و زمانی که خداوند ببیند دولتمردان، نیروهای مسلح و مردم با صداقت و اخلاص در میدان دفاع از کشور ایستادهاند، قطعاً نصرت و پیروزی را نصیب ملت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه این جنگ عزیزانی را از ملت ایران گرفت که فقدان آنان، ضایعهای سنگین و جبرانناپذیر برای کشور است، افزود: جای رهبر شهید، فرماندهان عزیز و مسئولانی که در این مسیر به شهادت رسیدند، برای ملت و نظام بسیار خالی است. شهادت برای آنان فیضی عظیم و الهی بود و برای ما که ماندهایم، اندوهی سنگین و مسئولیتی بزرگ بر جای گذاشته است.
وی تأکید کرد: ترجیح عقلانی، منطقی و مبتنی بر منافع ملی این است که پیروزی بهدستآمده توسط نیروهای مسلح در میدان نبرد، در عرصه دیپلماسی نیز تکمیل و حقوق ملت ایران از موضع عزت و اقتدار تثبیت شود. رئیسجمهور در ادامه با استناد به کلام نورانی حضرت امیرالمومنین علی(ع) در نهجالبلاغه اظهار کرد: امیرالمؤمنین(ع) میفرمایند اگر دشمن تو را به صلح دعوت کرد، آن را رد نکن؛ اما پس از صلح نیز از دشمن غافل نشو و هرگز با خوشبینی به او نگاه نکن و به او اعتماد نداشته باش.
پزشکیان، جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین مبنا، ضمن بیاعتمادی به دشمن، مذاکره را از موضع عزت، حکمت و مصلحت ممکن میداند و چنانچه توافقی با درنظرگرفتن دغدغههای رهبر معظم انقلاب و مصالح ملت ایران حاصل شود، بر عهد و تعهدات خود پایبند خواهد بود
فراجا تامین امنیت داخلی کشور جنگ تحمیلی اخیر رئیس جمهور حکمرانی محلهمحور پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی توسعه نقش مردمپایه فراجا تجهیزات بازسازی زیرساختها و اماکن آسیبدیده ارتقای توان عملیاتی و پشتیبانی فراجا مذاکره با دشمن تحقق پیروزی در میدان نبرد و عرصه دیپلماسی