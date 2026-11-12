پارسا مصلحی‌فرد آهنگساز تهرانی اعلام کرد سیم‌کارتش از ۲۳ آبان ۱۴۰۴ مسدود شده است. این مسدودیت دسترسی بانکی و قضایی او را قطع کرده و نهاد امنیتی مسئول آن مشخص نیست.

پارسا مصلحی‌فرد ، هنرمند و آهنگساز مقیم تهران ، رسماً اعلام کرده است که سیم‌کارت تلفن همراه خود را از تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۴ از دست داده است. این مسدودیت بلافاصله پس از حضور او در مراسم سالگرد فوت کیانوش سنجری رخ داده و تا تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۵ همچنان پابرجاست. مصلحی‌فرد با انتشار استوری در صفحه اینستاگرام خود تأکید کرد که سیم‌کارت مذکور تاکنون توسط نهادهای امنیتی مسدود شده و هیچ مرجع رسمی پاسخگویی برای رفع این مشکل ارائه نمی‌دهد. او که پیش‌تر نیز بارها به دلیل کنش‌های اعتراضی تحت تعقیب قضایی، احضار و بازداشت قرار گرفته، اشاره می‌کند که در طول یک سال گذشته تلاش‌های متعددی برای حل این مشکل انجام داده است.

جزئیات مسدودی سیم‌کارت و تأثیرات آن

به گزارش منابع محلی، سیم‌کارت مسدودی به‌طور مستقیم ارتباط پارسا مصلحی‌فرد با دوستان و نزدیکانش را قطع کرده است. اما این موضوع تنها به تماس‌های تلفنی محدود نمی‌شود و بخش عمده‌ای از حیات دیجیتال این هنرمند را تحت تأثیر قرار داده است. عدم دسترسی به خط تلفن فعال، منجر به محرومیت او از استفاده از خدمات اینترنتی بانکی شده است. به بیان دقیق‌تر، مصلحی‌فرد اکنون قادر به پرداخت اقساط اینترنتی یا خریدهای آنلاین نیست. این محدودیت دسترسی، کارایی او را در ورود به سامانه‌های مهم بانکی و قضایی به‌طور کامل از بین برده است.

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سابقه تعقیب قضایی پارسا مصلحی‌فرد

پارسا مصلحی‌فرد یکی از چهره‌های شناخته‌شده در صنف هنرمندان معترض است. سوابق قضایی این آهنگساز نشان می‌دهد که او پیش از این نیز بارها مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است. دلایل اصلی احضار و بازداشت‌های او، کنش‌های اعتراضی و فعالیت‌های سیاسی او بوده است. مسدود کردن ناگهانی خط تلفن، تداومی از فشارهای امنیتی است که بر فعالان مدنی و سیاسی تحمیل می‌شود. این اقدام بدون ابلاغیه رسمی و بدون اطلاع‌رسانی شفاف به فرد خاطی انجام گرفته است. این فرآیند غیرشفاف باعث می‌شود قربانیان نتوانند از حقوق قانونی خود برای اعتراض استفاده کنند.

تأثیر گسترده بر فعالان سیاسی و مدنی

تجربه پارسا مصلحی‌فرد تنها یک مورد انفرادی نیست بلکه نمونه‌ای از یک روند سیستماتیک در جمهوری اسلامی است. مسدودسازی سیم‌کارت، یکی از مجازات‌های غیررسمی اما قطعی است که برای فعالان سیاسی، مدنی، کنشگران صنفی، خبرنگاران و عکاسان اجرا می‌شود. زنان مخالف حجاب اجباری نیز از جمله کسانی هستند که تحت این محدودیت‌های ارتباطی قرار می‌گیرند. هدف از این اقدام، ایزوله کردن افراد از شبکه ارتباطی و محدود کردن فضای عملیاتی آن‌هاست. این روش بدون اینکه در قالب یک حکم دادگاه یا ابلاغیه رسمی ثبت شود، اجرا می‌گردد.

پیامدهای دیجیتال و راهکارهای موجود

در فضای دیجیتال امروزی، دسترسی به سیم‌کارت فعال برای زندگی روزمره ضروری است. با مسدودی سیم‌کارت، افراد از بسیاری از خدمات کلیدی محروم می‌شوند. این موضوع نه تنها آزادی بیان، بلکه رفاه اقتصادی و دسترسی به خدمات عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پارسا مصلحی‌فرد با انتشار استوری خود، از بی‌پاسخ ماندگی نهادها انتقاد کرده است. او اشاره کرده که هیچ شخص یا نهادی مسئولیت‌پذیر نیست. این وضعیت نشان‌دهنده خلأ نظارتی و پاسخگویی در مدیریت بحران‌های ارتباطی برای شهروندان است.

جمع‌بندی وضعیت فعلی و درخواست‌ها

تا تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۵، وضعیت سیم‌کارت پارسا مصلحی‌فرد تغییر نکرده و همچنان مسدود است. هنرمند تهرانی همچنان در انتظار پاسخگویی نهادهای امنیتی و قضایی است. او با شفاف‌سازی جزئیات زمان و مکان مسدودی، تلاش کرده توجه افکار عمومی را به این بی‌عدالتی جلب کند. این رویداد یادآور آن است که محدودیت‌های ارتباطی همچنان ابزاری قدرتمند برای کنترل فعالان در ایران باقی مانده است. جامعه مدنی و رسانه‌ها همچنان بر شفاف‌سازی و رفع این محدودیت‌ها برای شهروندان تمرکز دارند.