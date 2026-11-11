از ۲۰ آبان تا ۲۹ آبان، آزادراه پردیس-تهران در ساعات ۲۲ تا ۵ بامداد مسدود می‌شود؛ رانندگان در مسیر جایگزین جاده قدیم قرار خواهند داشت. این اقدام بر سر ترانشه کیلومتر ۹ است.

از روز چهارشنبه، 20 آبان ۱۴۰۵، به مدت 10 شب، آزادراه پردیس-تهران در ساعات 22 به 5 بامداد مسدود خواهد شد. این مسدودسازی برای ایمن‌سازی ترانشه کیلومتر 9 برقرار می‌شود و رانندگان در این مدت باید مسیر جایگزین، جاده قدیم (محور جاجرود) را انتخاب کنند.

مکان دقیق مسدودسازی و دلایل آن

مسدودسازی از زمان 1405/09/10 تا 1405/09/19، در آن لحظه‌ای است که ارباب مسیر از 1405/09/10 تکمیل شد. ترانشه، که عمق شکافی عمیق در لبه بالایی دارد، نزد به دهانه خروجی تونل شماره چهار قرار گرفته است. به‌ویژه‌ باران شدید در این سال باعث نفوذ آب به داخل شکاف شده که خطر تصادف را افزایش می‌دهد.

Also read دیدار ترامپ با نخست‌وزیر قطر برای پایان جنگ ایران

برای جلوگیری از هرگونه اتفاق، شرکت آزادراه تهران-پردیس برنامه‌ریزی کرده تا عملیات برداشت مصالح در ساعات کم‌تردد انجام کند. این اقدامات را در شب‌های 10 شب معین کرده تا هیچ خودرو‌ای از زیر نقطه برداشت عبور نکند.

ترکیب مسیر جایگزین و تأثیر بر رانندگان

رانندگان برای سفر از پردیس به تهران در ساعات مسدود باید از جاده قدیم استفاده کنند. این جاده دارای پیکان‌های راهنما و هشدارهای ویژه برای راننده، اما در نتیجه تغییر مسیر، حجم تردد در این مسیر افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، تردد به سمت پردیس (به خروجی شهر) در تمام این زمان طبق روال عادی برقرار خواهد بود.

شرکت آزادراه، با ایجاد مارک‌های رانندگی واضح و افزایش نفر برگردان در مسیرهای جایگزین، سعی دارد تا خطاهای رانشی را کمینه کند. همچنین اطلاعات در زمان واقعی وارد صفحات خدمات عمومی شده و رانندگان را در جریان قرار می‌دهد.

برنامه‌های آینده و زمان‌های بازگشت آزادراه به حالت عادی

برنامه زمان‌بندی برای پایان کار در 1405/09/20 (سه‌شنبه) اعلام شده است. با توجه به پیش‌بینی هوائی، احتمال بارش پراکنده در روزهای 21/9 و احتمال باد شدید، شرکت عمل می‌کند تا در اوتر صبح‌ها اقدامات نهایی را انجام دهد. بنابراین، از روز 22 آبان ۱۴۰۵، تردد در آزادراه پردیس-تهران به حالت عادی باز می‌گردد.

با لحاظ در بودجه پروژه، مبلغی را به تعمیر و نگهداری این مسیر اختصاص داده‌اند تا در آینده‌ای نزدیک مثل این مشکلات دوباره پیش نیاید. مسئولان تیم پروژه اعلام کرده‌اند که تمامی اقدامات با رعایت استانداردهای هواپیمایی و مهندسی انجام می‌شود.