عراق و اردن به دلایل امنیتی تلگرام را مسدود کردند. مایک والتز از حزب‌الله خواست تسلیحات را تحویل دهد. فرانسه اتهام حمله سایبری را به سپاه پاسداران نسبت داد.

مقامات رسمی در کشور‌های عراق و اردن روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه اعلام کردند که به دلایل موجه امنیتی، دسترسی به پیام‌رسان تلگرام را مسدود خواهند کرد. این تصمیمات مشترک با هدف مقابله با گسترش محتوای غیرقانونی و جلوگیری از اقدامات افراطی‌گرایانه اتخاذ شده است.

مسدودسازی تلگرام در عراق و اردن

نهاد ناظر بر رسانه‌ها در عراق اعلام کرد که اپلیکیشن تلگرام اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار محتوای "ناقض قوانین" انجام نداده است. این نهاد به شرکت تلگرام ۳۰ روز مهلت داد تا به الزامات تعیین‌شده عمل کند، اما در صورت عدم رعایت این مهلت چه اقداماتی در انتظار این شرکت خواهد بود، مشخص نکرده است.

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اداره امنیت عمومی اردن نیز اعلام کرد که هدف از این اقدام، مقابله با "تلاش‌ها برای گسترش افراط‌گرایی و افراطی کردن افراد" است. این دستور سه هفته پس از حمله مرگبار به یک کلیسا در جنوب اردن و کمتر از دو هفته پس از کشته شدن یک مأمور امنیتی در حمله با سلاح سرد در پایتخت صادر شده است.

گروه‌های شبه‌نظامی طی سال‌های گذشته از اپلیکیشن‌هایی مانند تلگرام برای هماهنگی و تبلیغ حملات خود استفاده کرده‌اند. با این حال، هیچ گروهی مسئولیت هیچ‌یکی از دو حمله اخیر در اردن را برعهده نگرفته است. تلگرام که در سراسر منطقه برای انتشار اخبار، تبادل فایل و ارسال پیام به‌طور گسترده استفاده می‌شود، به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهارنظر درباره این دو تصمیم پاسخ نداد.

عراق پیش‌تر نیز در سال ۲۰۲۳ به دلایل امنیت ملی دسترسی به تلگرام را مسدود کرده بود اما یک هفته بعد، دسترسی به این پیام‌رسان را از سر گرفت و اعلام کرد که شرکت تلگرام به درخواست‌های نهادهای امنیتی پاسخ داده است.

فشار آمریکا بر حزب‌الله برای خلع سلاح

مایک والتز، نمایندۀ دولت آمریکا و سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه در بیروت گفت: "فکر می‌کنم این پیام باید به وضوح و با صدای بلند منتقل شود که تمامیت سرزمینی و حاکمیتی لبنان باید به‌طور کامل بازیابی شود و سازوکار دستیابی به این هدف هم، از طریق نیروهای مسلح این کشور خواهد بود". این دیپلمات ارشد آمریکایی با تأکید بر اینکه "هیچ کشوری نمی‌تواند دو ارتش داشته باشد"، گفت حزب‌الله لبنان باید "داوطلبانه" همۀ تسلیحات خود را به ارتش این کشور تحویل دهد.

این دیپلمات ارشد آمریکایی با "قدردانی از همۀ سربازان لبنانی که برای دفاع از کشورشان، هموطنانشان و تمامیت ارضی و حاکمیتی لبنان پا پیش می‌گذارند"، گفت الان یک فرصت تاریخی برای دستیابی به این هدف بوجود آمده است. مایک والتز سپس خطاب به حزب‌الله و حامیان ایرانی‌اش گفت: "هیچ کشوری نمی‌تواند دو ارتش داشته باشد. من امیدوارم و دعا می‌کنم که حزب‌الله خلع سلاح شود. آنها باید داوطلبانه این کار را انجام دهند".

این سازمان تنها گروه مسلح لبنانی است که پس از پایان جنگ داخلی در سال ۱۹۹۰، بیش از ۳۵ سال پیش، از تحویل سلاح‌های خود سر باز زد. این گروه تحت حمایت تهران، دارای دو شاخه‌ی سیاسی و نظامی است. شاخه‌ی سیاسی این حزب در فضای سیاسی لبنان از قدرت و نفوذ زیادی برخوردار است و حتی در پارلمان این کشور هم حضور دارد.

اتحادیۀ اروپا بخش نظامی حزب‌الله را سازمانی تروریستی می‌داند. ایالات متحده و اسرائیل اما کلیت این سازمان را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده‌اند. دیدار مایک والتز، نمایندۀ دولت آمریکا (سمت چپ) با ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، در بیروت نیز از رویدادهای مهم این سفر دیپلماتیک بود.

اتهام حمله سایبری فرانسه به سپاه پاسداران

فرانسه روز دوشنبه ۲۵ آبان شواهدی درباره حمله سایبری منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که یخچال‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این کشور را هدف قرار داده، به وزیران اروپایی ارائه خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، نوشته که پاریس بر این اساس، همچنین خواستار اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران خواهد شد.

بارو روز دوشنبه هنگام ورود به نشست ماهانه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت هدف این است که ظرف یک ماه، فهرستی از افراد و نهادهای جدید جمهوری اسلامی برای قرار گرفتن در فهرست تحریم‌ها تهیه شود. دادستانی پاریس روز دوشنبه ۱۸ آبان اعلام کرد که تحقیقات درباره گروه "شهید کاوه" ایران را به اتهام هک مشکوک یخچال‌ها و فریزرهای سوپرمارکت‌ها در این کشور آغاز کرده است.

دادستانی پاریس در بیانیه‌ای تصریح کرد که تحقیقات درباره هک یخچال‌ها نشان‌دهنده‌ی شیوه‌ی حمله‌ای است که مشخصه‌ی گروه "شهید کاوه" است. بر اساس این بیانیه، دادستانی پاریس برای رئیس گروه "شهید کاوه"، یگان سایبری تهاجمی وابسته به سپاه پاسداران، و دو معاون او درخواست صدور حکم بازداشت بین‌المللی داده است. به گفته‌ی دادستانی پاریس، تحقیقات درباره هک یخچال‌ها نشان می‌دهد که از زبان فارسی و آدرس‌های آی‌پی مرتبط با برخی نهادها در ایران استفاده شده است.

ژان‌نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، سپاه پاسداران را متهم کرده بود که پشت حمله‌ی سایبری اخیر به یخچال‌های سوپرمارکت‌های فرانسه قرار دارد و گفته بود این اقدام برای ایران پیامدهایی خواهد داشت. دولت بلژیک نیز روز پنج‌شنبه، ۲۱ آبان اعلام کرد که ایران ممکن است در حملات سایبری به یخچال‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این کشور طی ماه جاری دست داشته باشد.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز یکشنبه اظهارات مقام‌های فرانسه و بلژیک درباره نقش جمهوری اسلامی در حملات سایبری به سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌های این کشورها را "مطلقاً بی‌پایه و اساس" خواند و از پاریس خواست به "اتهام‌زنی" علیه تهران پایان دهد.