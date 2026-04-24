مسدودسازی ۳۴۴ میلیون دلار رمزارز ایران توسط آمریکا؛ تشدید «خشم اقتصادی»

وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب عملیات «خشم اقتصادی»، دارایی‌های دیجیتال مرتبط با ایران را مسدود کرده و بر تضعیف توان مالی جمهوری اسلامی تاکید کرده است. این اقدام همزمان با محاصره دریایی ایران و اظهارات تند مقامات آمریکایی صورت می‌گیرد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در تازه‌ترین گام در راستای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران ، از مسدودسازی دارایی‌های دیجیتال و تضعیف ساختاری توان مالی این کشور خبر داد.

این اقدام در چارچوب عملیات گسترده‌ای موسوم به «خشم اقتصادی» صورت می‌گیرد که هدف آن، محدود کردن دسترسی ایران به منابع مالی و جلوگیری از دور زدن تحریم‌های بین‌المللی است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، تاکید کرد که این وزارتخانه به تضعیف سیستماتیک قابلیت ایران برای تولید، انتقال و بازگرداندن منابع مالی ادامه خواهد داد.

او به طور مشخص به مسدودسازی معادل ۳۴۴ میلیون دلار رمزارز اشاره کرد که توسط جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت. این رمزارزها از طریق چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با ایران شناسایی و در فهرست تحریم‌های اوفک (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا) قرار گرفته‌اند.

بسنت با قاطعیت اعلام کرد که ایالات متحده به دنبال ردیابی جریان‌های مالی خروجی از ایران خواهد بود و تمام مسیرهای مالی مرتبط با این رژیم را هدف قرار خواهد داد. این اقدام، نشان‌دهنده تشدید رویکرد واشنگتن در قبال ایران و تلاش برای فلج کردن اقتصاد این کشور از طریق قطع دسترسی به منابع مالی است. این تحریم‌ها در حالی اعمال می‌شوند که ارتش ایالات متحده نیز جمهوری اسلامی را تحت محاصره دریایی قرار داده است.

مقامات آمریکایی مدعی هستند که این محاصره دریایی روزانه ۵۰۰ میلیون دلار به اقتصاد ایران ضرر وارد می‌کند. این فشار اقتصادی مضاعف، با هدف وادار کردن ایران به تغییر رفتار و بازگشت به میز مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای این کشور اعمال می‌شود. اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، نیز بر پیچیدگی این وضعیت افزوده است.

ترامپ مدعی شده است که در صورت لغو محاصره دریایی، برای رسیدن به توافق، مجبور به اتخاذ اقدامات شدیدتری علیه رهبران جمهوری اسلامی خواهد شد. این اظهارات، نشان‌دهنده تداوم رویکرد تندروانه برخی از سیاستمداران آمریکایی در قبال ایران است. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین در ادامه بیانیه خود، پیش‌بینی کرد که به زودی مخازن جزیره خارک پر شده و چاه‌های نفتی آسیب‌پذیر بسته خواهند شد. او تاکید کرد که پول‌هایی که از مردم ایران دزدیده شده است، مسدود خواهد شد.

این اظهارات، نشان‌دهنده عزم جدی واشنگتن برای اعمال حداکثر فشار بر صنعت نفت ایران و جلوگیری از فروش نفت این کشور در بازارهای جهانی است. صنعت نفت، مهم‌ترین منبع درآمد ارزی ایران محسوب می‌شود و تحریم‌های نفتی، تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد این کشور داشته است. در مجموع، اقدامات اخیر ایالات متحده، نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها بین واشنگتن و تهران و ادامه سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران است.

این اقدامات، با هدف وادار کردن ایران به تغییر رفتار و بازگشت به میز مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای این کشور و همچنین مسائل منطقه‌ای انجام می‌شود. با این حال، کارشناسان معتقدند که این سیاست‌ها ممکن است به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه منجر شود و تاثیرات منفی بر زندگی مردم ایران داشته باشد.

لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران، این تحریم‌ها را غیرقانونی و نقض قوانین بین‌المللی می‌داند و همواره تاکید کرده است که در برابر این فشارها مقاومت خواهد کرد. ایران همچنین، به دنبال تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و کاهش وابستگی به نفت است. با این حال، تحریم‌های گسترده، این تلاش‌ها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است





