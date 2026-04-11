گزارشی جامع از مسدودسازی دارایی‌های ایران در کشورهای مختلف جهان و بررسی پیامدهای آن بر اقتصاد و توسعه کشور. این گزارش به بررسی سازوکارهای قانونی، توزیع جغرافیایی و سیر تحولات زمانی اقدامات تحریمی علیه ایران می‌پردازد و ارقام مربوط به دارایی‌های مسدود شده در کشورهای مختلف از جمله اتحادیه اروپا، امارات متحده عربی، آمریکا، بریتانیا، بلژیک و چین را ارائه می‌دهد.

دکتر سعیدرضا عاملی، استاد گروه ارتباطات و مطالعات جهانی و عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ، در یادداشتی با اشاره به مسدودسازی دارایی‌های کشورها، آن را ادامه‌ای از غارت منابع مردم دانست. وی معتقد است این دارایی‌ها می‌توانستند به توسعه و پیشرفت کشورها کمک کنند، یا صرف توسعه خدمات به مردم شوند، از جمله در حوزه‌های بهداشت و درمان، راه‌سازی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، تقویت بنیه ملی در آموزش و پرورش و آموزش عالی، و حتی تأمین اجتماعی و حمایت از گروه‌های کم‌درآمد جامعه.

این گزارش به بررسی مسدودسازی دارایی‌های ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی می‌پردازد. این اقدامات شامل توقیف دارایی‌ها، دستورات مسدودسازی، و پیوست‌های قضایی متعددی است که بر ایران تحمیل شده‌اند. گزارش تلاش می‌کند تا دسته‌بندی جامعی از این دارایی‌ها ارائه دهد و سازوکارهای قانونی، توزیع جغرافیایی و سیر تحولات زمانی اقدامات تحریمی ایالات متحده، سازمان ملل متحد و سایر حوزه‌های قضایی بین‌المللی را که بر ایران تأثیر گذاشته‌اند، بررسی کند. تا فروردین 1405، مسدودسازی دارایی‌های ایران بر اساس ادعاهایی مانند عدم اشاعه هسته‌ای، مبارزه با تروریسم و اخیراً بازگشت خودکار تحریم‌های چندجانبه در سال 1404 شکل گرفته است. در این گزارش، ارقام ارائه شده صرفاً مربوط به مبالغ خالص مسدود شده و ارزش خالص آنها به دلار آمریکا در زمان توقیف است و افزایش ناشی از تورم دلار یا ارزش روز دارایی‌های غیرنقدی در محاسبات لحاظ نشده است. دارایی‌های مسدود شده شامل منابع دولتی و بخش خصوصی می‌شود.\بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم قابل توجهی از دارایی‌های ایران در کشورهای مختلف مسدود شده است. در اتحادیه اروپا، حدود 35 میلیارد دلار از دارایی‌های بانکی، نفتی و بانک مرکزی ایران در سیستم مالی این اتحادیه نگهداری می‌شود. این دارایی‌ها تا سال 1404 تحت چارچوب‌های تحریمی اتحادیه اروپا و در پی اقدامات بازگشت خودکار تحریم‌ها مسدود شده‌اند. امارات متحده عربی نیز میزبان مقادیر قابل توجهی از دارایی‌های ایران است. بین 20 تا 50 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران، با ادعای ارتباط با دور زدن تحریم‌ها، در بانک‌های دبی و ابوظبی مسدود شده است. این دارایی‌ها تا سال 1405 و در چارچوب عملیات موسوم به «جنگ رمضان» و همچنین به ادعای شناسایی افراد مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تحت بررسی یا محدودیت قرار داشته‌اند. ایالات متحده آمریکا نیز بخش قابل توجهی از دارایی‌های ایران را مسدود کرده است. در این میان، 9.04 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در قالب اقدامات تلافی‌جویانه در سال‌های 1979 تا 1981 مسدود شده است. این مبلغ شامل ذخایر طلا، اوراق بهادار، سپرده‌های بانکی در خارج از کشور، سپرده‌های داخلی در بانک‌های آمریکایی، تجهیزات نظامی و دارایی‌های فیزیکی در نقاط مختلف ایالات متحده بود. اگرچه حدود 2.9 میلیارد دلار از این مبلغ در چارچوب توافقات الجزایر به ایران بازگردانده شد، اما حدود 8 میلیارد دلار همچنان در حساب‌های امانی باقی مانده است. علاوه بر این، حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران در سیستم مالی آمریکا مسدود شده است. این دارایی‌ها از سال 1391 به بعد و بر اساس فرمان اجرایی 13599 و قوانین تحریمی مرتبط با تروریسم مسدود شده‌اند. همچنین، حدود 50 میلیون دلار از دارایی‌های دیپلماتیک و املاک و مستغلات ایران نیز تحت نظر اداره مأموریت‌های خارجی آمریکا قرار دارد. بین 500 میلیون تا 1 میلیارد دلار از اموال ملموس مرتبط با ایران، از جمله آسمان‌خراش شماره 650 در خیابان پنجم و دارایی‌های بنیاد علوی، نیز از سال 1388 و در ارتباط با منافع بانک ملی، مسدود و مشمول مصادره مدنی شده‌اند.\علاوه بر موارد ذکر شده، کشورهای دیگری نیز در مسدودسازی دارایی‌های ایران نقش داشته‌اند. بریتانیا حدود 24.2 میلیون دلار از دارایی‌های ایران را در سیستم مالی خود مسدود کرده است. این دارایی‌ها از سال 1403-1404 به بعد و همسو با اقدامات سازمان ملل متحد، تحت تحریم‌های بریتانیا قرار داشته‌اند. بلژیک نیز حدود 11.7 میلیارد دلار از اوراق بهادار و وجوه نقد ایران را در شرکت یوروکلیر و سیستم‌های مالی مرتبط مسدود کرده است. این دارایی‌ها در سال 1404 و بر اساس مقررات شماره 1980/2025 اتحادیه اروپا (اقدامات بازگشت خودکار تحریم‌ها) مسدود شده‌اند. چین نیز از دیگر کشورهایی است که در این زمینه نقش داشته است. بین 20 تا 31.2 میلیارد دلار از وجوه امانی تجاری ایران (به ارز یوآن) در بانک کونلون مسدود شده است. این اقدامات، نشان‌دهنده ابعاد گسترده مسدودسازی دارایی‌های ایران و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد و توسعه کشور است. این گزارش با ارائه اطلاعات دقیق و مستند، تلاش می‌کند تا تصویری روشن از این وضعیت ارائه دهد و ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار دهد. این اقدام‌ها، نه تنها به ضرر اقتصاد ایران است، بلکه مانع از دسترسی مردم به منابع مورد نیاز برای توسعه و بهبود زندگی‌شان می‌شود





