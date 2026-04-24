دولت آمریکا در اقدامی تحریکآمیز، ۳۴۴ میلیون دلار از داراییهای دیجیتال ایران را مسدود کرد. این اقدام در راستای تشدید فشار اقتصادی بر ایران و کارشکنی در روند مذاکرات انجام شده است و با واکنشهای بینالمللی مواجه شده است.
دولت ایالات متحده آمریکا در اقدامی تحریکآمیز و در راستای تشدید فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران ، مبلغ ۳۴۴ میلیون دلار از داراییهای دیجیتال مرتبط با این کشور را مسدود کرده است.
این اقدام که از سوی شبکه خبری سیانان گزارش شده، نشاندهنده تداوم سیاستهای خصمانه واشنگتن علیه تهران و تلاش برای فلج کردن اقتصاد ایران است. به گفته سیانان، این اقدام بر اساس دستورات وزیر خزانهداری آمریکا صورت گرفته و شامل تحریم چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با ایران میشود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در توجیه این اقدام، مدعی شده است که هدف از آن، جلوگیری از انتقال پول توسط تهران به خارج از کشور و ردیابی تمامی کانالهای تامین مالی ایران است. این ادعا در حالی مطرح میشود که بسیاری از ناظران و مقامات سیاسی، این اقدام را تلاشی برای کارشکنی در روند مذاکرات و افزایش فشار بر ایران جهت تسلیم در برابر خواستههای آمریکا میدانند.
این اقدام یکجانبه آمریکا، نقض آشکار قوانین بینالمللی و حقوق بشر محسوب میشود و میتواند پیامدهای ناگواری برای ثبات منطقه و تلاشهای دیپلماتیک داشته باشد. مسدود کردن داراییهای دیجیتال ایران، نه تنها تاثیری در اراده و مقاومت مردم ایران نخواهد داشت، بلکه باعث افزایش تنشها و بیاعتمادی به واشنگتن در عرصه بینالمللی خواهد شد.
این اقدام همچنین نشاندهنده ناامیدی آمریکا از دستیابی به توافق از طریق مذاکره است و تلاش برای تحمیل خواستههای خود از طریق فشار و تهدید را در پیش گرفته است. لازم به ذکر است که این اقدام در حالی صورت میگیرد که ایران همواره آمادگی خود را برای مذاکره و حل اختلافات از طریق دیپلماسی اعلام کرده است. با این حال، مواضع سختگیرانه و غیرمنطقی آمریکا، مانع از پیشرفت مذاکرات شده است.
واکنشهای بینالمللی به این اقدام آمریکا نیز قابل توجه است. بسیاری از مقامات سیاسی کشورهای مختلف، از جمله پاکستان که نقش میانجی در مذاکرات داشته است، واشنگتن را به عنوان عامل اصلی ایجاد بنبست در روند مذاکرات به رسمیت شناختهاند.
«مشاهد حسین سید»، وزیر سابق اطلاعرسانی پاکستان و عضو مجلس سنا، در گفتگو با المیادین، ابراز امیدواری کرده است که دور دوم مذاکرات بین دو طرف برگزار شود، اما تاکید کرده است که این امر تنها در صورت لغو محاصره دریایی ایران توسط ترامپ محقق خواهد شد. حسین سید با اشاره به نقش فعال پاکستان در روند مذاکرات، گفته است که رهبری ایران با درخواست فرمانده ارتش پاکستان برای بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرده است، اما انتظار داشته است که در مقابل، محاصره آمریکا لغو شود.
متاسفانه، ترامپ به این درخواست ایران پاسخ نداده و محاصره را ادامه داده است. این مقام پاکستانی، محاصره آمریکا را مانع اصلی در برابر دور دوم مذاکرات دانسته و آن را از نظر قانونی و اخلاقی اشتباه خوانده است. او همچنین تاکید کرده است که اکنون توپ در زمین آمریکاییها است و آنها باید تصمیم بگیرند. حسین سید هشدار داده است که ادامه محاصره بر بنادر ایران، باعث خواهد شد که هیئت مذاکرهکننده ایران به اسلامآباد سفر نکند.
این اظهارات نشاندهنده نگرانی عمیق پاکستان از تاثیرات منفی محاصره آمریکا بر روند مذاکرات و ثبات منطقه است. پاکستان به عنوان یک کشور همسایه و دوست، همواره تلاش کرده است تا نقش سازندهای در حل اختلافات بین ایران و آمریکا ایفا کند، اما مواضع غیرمنطقی واشنگتن، این تلاشها را با مشکل مواجه کرده است. در همین راستا، ادعاهای اخیر دولت ترامپ مبنی بر توقیف محموله کشتی ایران و ارتباط آن با فعالیتهای غیرقانونی، از سوی چین رد شده است.
این رد صریح، نشاندهنده عدم اعتبار ادعاهای آمریکا و تلاش برای فضاسازی علیه ایران است. همچنین، گزارشهای مربوط به قیمت طلا و ربع سکه در روز جمعه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز حاکی از نوسانات بازار و تاثیرپذیری آن از تحولات سیاسی و اقتصادی است. این نوسانات، نشاندهنده نگرانی مردم از وضعیت اقتصادی و تلاش برای حفظ ارزش داراییهای خود است. در مجموع، اقدامات اخیر آمریکا علیه ایران، نشاندهنده تداوم سیاستهای خصمانه و تلاش برای ایجاد بیثباتی در منطقه است.
این اقدامات، نه تنها به حل مشکلات کمک نمیکند، بلکه باعث افزایش تنشها و پیچیدهتر شدن اوضاع میشود. لازم است که جامعه بینالمللی، با اتخاذ مواضع قاطع، این اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی را محکوم کند و از تلاشهای دیپلماتیک برای حل اختلافات از طریق مذاکره حمایت کند. ایران همواره آمادگی خود را برای مذاکره و همکاری با تمامی کشورها اعلام کرده است، اما در برابر هرگونه تهدید و فشار، با قاطعیت از حقوق و منافع خود دفاع خواهد کرد.
این کشور با تکیه بر توانمندیهای داخلی و حمایت مردم، قادر است در برابر تمامی چالشها و تحریمها مقاومت کند و به پیشرفت و توسعه خود ادامه دهد. امید است که با اتخاذ رویکردی منطقی و سازنده از سوی تمامی طرفها، زمینه برای حل اختلافات و برقراری صلح و ثبات در منطقه فراهم شود
