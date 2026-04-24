مسدودیت آزادراه تهران-پردیس به دلیل ریزش کوه و انتقال ترافیک به جاده قدیم جاجرود

آزادراه تهران-پردیس در محدوده بین تونل یک و دو به دلیل ریزش کوه مسدود شده و بار ترافیکی به جاده قدیم جاجرود منتقل شده است. پلیس راه از رانندگان خواست تا از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

مسدودیت آزادراه تهران-پردیس در پی ریزش کوه و انتقال بار ترافیک ی به جاده قدیم جاجرود فرمانده پلیس راه ویژه شرق استان تهران، سرهنگ ایرج کهریزی، در گفت‌وگو با خبرنگاران از وقوع یک حادثه ناگوار در آزادراه تهران-پردیس خبر داد.

این حادثه ناشی از ریزش کوه در محدوده بین تونل یک و دو این آزادراه به سمت تهران بوده است که منجر به انسداد کامل مسیر شده و متاسفانه به تعدادی از وسایل نقلیه نیز آسیب وارد شده است. سرهنگ کهریزی با اعلام این خبر، تاکید کرد که به دلیل ناپایداری وضعیت و خطرات احتمالی ناشی از ریزش‌های بیشتر، تردد از محور آزادراه تهران-پردیس تا اطلاع ثانوی به طور کامل ممنوع شده است.

این تصمیم با هدف حفظ ایمنی رانندگان و سرنشینان اتومبیل‌ها اتخاذ شده است و نیروهای پلیس راه و امدادی در محل حادثه حضور دارند تا به آسیب‌دیدگان کمک کنند و شرایط را برای بازگشایی مسیر بررسی نمایند. وی همچنین اشاره کرد که با توجه به مسدودیت آزادراه، بار ترافیکی سنگینی به سمت محورهای هراز و فیروزکوه منتقل شده است. این امر باعث شده تا جاده قدیم جاجرود به عنوان مسیر جایگزین، با حجم بسیار بالایی از ترافیک مواجه شود.

پلیس راه از رانندگان خواست تا از سفرهای غیرضروری به این مناطق خودداری کنند و در صورت اجبار به سفر، با احتیاط کامل و رعایت نکات ایمنی رانندگی کنند. همچنین، سرهنگ کهریزی از همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه‌های امدادی و خدماتی برای مدیریت بحران و ارائه خدمات به مسافران خبر داد. تلاش برای ارزیابی دقیق میزان خسارات وارده به خودروها و زیرساخت‌های آزادراه نیز در حال انجام است.

این حادثه بار دیگر اهمیت توجه به مسائل ایمنی در جاده‌ها و لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه را یادآور می‌شود. به ویژه در فصل‌های پرباران و یخبندان، احتمال وقوع ریزش کوه و رانش زمین افزایش می‌یابد و رانندگان باید با دقت بیشتری به شرایط جاده‌ای توجه کنند. سرهنگ کهریزی در ادامه گزارش خود، به وضعیت ترافیکی محورهای هراز و فیروزکوه نیز اشاره کرد.

وی اعلام کرد که تردد وسایل نقلیه از شمال به جنوب این محورها پرحجم اما روان است و خودروها به مرور در حال تخلیه هستند. با این حال، به دلیل ورود حجم زیادی از خودروها به محور قدیم جاجرود، این مسیر با بار ترافیکی فوق‌العاده سنگینی در ورودی شرقی پایتخت مواجه شده است. پلیس راه با استقرار نیروهای بیشتر در این محور، تلاش می‌کند تا با مدیریت ترافیک و هدایت صحیح خودروها، از بروز هرگونه مشکل جلوگیری کند.

از رانندگان خواسته شده است تا با صبر و حوصله و رعایت فاصله طولی ایمن، به مسیر خود ادامه دهند. همچنین، به رانندگان توصیه شده است که از توقف‌های غیرضروری در مسیر خودداری کنند و به هشدارهای پلیس راه توجه کنند. این وضعیت ترافیکی تا زمان بازگشایی آزادراه تهران-پردیس ادامه خواهد داشت و پلیس راه از رانندگان خواست تا قبل از سفر، از وضعیت جاده‌ها و مسیرهای جایگزین مطلع شوند.

در همین راستا، اطلاع‌رسانی‌های لازم از طریق رسانه‌های مختلف و کانال‌های ارتباطی پلیس راه در حال انجام است. هدف از این اطلاع‌رسانی‌ها، آگاه‌سازی رانندگان و کمک به آن‌ها برای انتخاب بهترین مسیر و داشتن سفری ایمن است. پلیس راه همچنین از رانندگان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه مشکل یا حادثه در جاده‌ها، مراتب را به فوریت به پلیس راه اطلاع دهند. علاوه بر این حادثه، اخبار دیگری نیز در رسانه‌ها منتشر شده است.

همچنین، از مسئولان خواستار تسریع در بازگشایی آزادراه تهران-پردیس و رفع مشکلات ترافیکی در محورهای جایگزین شد





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

آزادراه تهران-پردیس ریزش کوه مسدودیت جاده ترافیک جاجرود پلیس راه

United States Latest News, United States Headlines