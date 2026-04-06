معاون استاندار لرستان از مسدود شدن آزادراه خرمآباد-بروجرد بهدنبال یک حمله خبر داد و از آغاز اقدامات برای تعمیر و بازگشایی مجدد این محور خبر داد. تردد از محور قدیم جایگزین شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان از مسدود بودن آزادراه خرمآباد - بروجرد خبر داد. مهدی مجیدی با اعلام این خبر گفت که بهدنبال یک حمله ، این محور آزادراه تا اطلاع ثانوی مسدود شده است. وی افزود: این انسداد تا زمانی که مشکل بهطور کامل برطرف شود، ادامه خواهد داشت و تردد از طریق محور قدیم خرمآباد به بروجرد انجام میشود. مجیدی همچنین تأکید کرد که بهمحض بازگشایی آزادراه ، اطلاعرسانیهای لازم صورت خواهد گرفت تا رانندگان و مسافران از وضعیت مسیر مطلع شوند.
این مقام مسئول با اشاره به این که حمله در صبح امروز رخ داده است، بیان داشت: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیمهای راهداری و عوامل آزادراه در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای مرمت و بازسازی مسیر آغاز گردید. هدف از این اقدامات، بازگرداندن شرایط به حالت عادی و برقراری تردد روان در آزادراه در اسرع وقت است. وی در ادامه سخنان خود، از صبر و شکیبایی مردم و رانندگان در این شرایط قدردانی کرد و اطمینان داد که تمام تلاشها برای رفع مشکل و بازگشایی هرچه سریعتر آزادراه بهکار گرفته میشود.\در ادامه، مهدی مجیدی به بررسی جزئیات بیشتری از حادثه پرداخت و گفت: حمله صورت گرفته، خساراتی به زیرساختهای آزادراه وارد کرده است که نیازمند تعمیرات اساسی است. وی افزود: برآورد اولیهای از میزان خسارات انجام شده و گروههای مهندسی در حال ارزیابی دقیقتر خسارات وارده هستند تا برنامه زمانبندی مناسبی برای تعمیرات و بازسازی تهیه شود. مجیدی همچنین خاطرنشان کرد که علاوه بر تیمهای راهداری و عوامل آزادراه، نیروهای امدادی و انتظامی نیز در محل حضور دارند و در تأمین امنیت و تسهیل تردد در محور قدیم همکاری میکنند. وی با اشاره به اهمیت آزادراه خرمآباد-بروجرد در شبکه حملونقل استان لرستان، تأکید کرد که تلاش برای بازگشایی هرچه سریعتر این محور، اولویت اصلی مسئولان است. معاون استاندار لرستان، از شهروندان خواست تا در مدت مسدود بودن آزادراه، از راههای جایگزین با احتیاط رانندگی کنند و اخبار و اطلاعیههای رسمی را از مراجع ذیصلاح پیگیری نمایند.\در پایان، مجیدی ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بار دیگر بر تعهد دولت برای تأمین امنیت و رفاه مردم تأکید کرد. وی گفت: تمام تلاش ما این است که با همکاری تمام دستگاهها، در کوتاهترین زمان ممکن، آزادراه را به شرایط عادی بازگردانیم و تردد را در این محور برقرار کنیم. وی همچنین از آمادگی کامل برای پاسخگویی به هرگونه سؤال و ابهام در خصوص این حادثه خبر داد و از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه مشکل یا نیاز به کمک، با شمارههای اعلام شده تماس حاصل نمایند. در این میان، اخبار تکمیلی حاکی از آن است که نیروهای امنیتی تحقیقات خود را برای شناسایی عوامل حمله آغاز کردهاند و بهزودی اطلاعات بیشتری در این خصوص منتشر خواهد شد. همچنین، پیشبینی میشود که با توجه به تلاشهای صورت گرفته، بازگشایی آزادراه در چند روز آینده انجام شود و رانندگان بتوانند از این محور تردد نمایند. از سوی دیگر، مسئولان از شهروندان خواستهاند تا از انتشار اخبار و شایعات نادرست در فضای مجازی خودداری کنند و اطلاعات را صرفاً از منابع رسمی دریافت نمایند. در نهایت، مقامات استان لرستان از آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تهدید و تضمین امنیت مردم خبر دادند
آزادراه خرمآباد بروجرد حمله مسدود مرمت