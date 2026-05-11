مستمری اردیبهشت ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد به حساب مشمولان واریز شد. به گزارش فرارو، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:«مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان تحت پوشش و خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به مبلغ ۱۲۵ هزار و ۴۶۱ میلیارد ریال واریز شد. مستمری فروردین سال جاری مددجویان کمیته امداد به مبلغ ۷۹ هزار و ۷۵۶ میلیارد ریال به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز که از طریق آن سازمان به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد. همچنین مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۴۵ هزار و ۷۰۴ میلیارد ریال به‌طور مستقیم به حساب آنها واریز شد. مستمری اردیبهشت‌ماه حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد به حساب سرپرستان خانوار واریز شده که مبلغ واریزی برای هر خانوار به شرح زیر است: خانوارهای یک نفره: ۲۱ میلیون ریال خانوارهای دو نفره: ۲۹ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال خانوارهای سه نفره: ۴۲ میلیون ریال خانوارهای چهار نفره: ۵۳ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال خانوارهای پنج نفره و بیشتر: ۶۵ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال."

