مساوی ۲-۲ هلند و ژاپن در دیدار افتتاحیه گروه F جام جهانی ۲۰۲۶

در اولین مسابقهٔ گروه F جام جهانی ۲۰۲۶، هلند و ژاپن پس از ۹۰ دقیقهٔ پرهیجان با نتیجهٔ ۲-۲ مساوی شد؛ ویرجیل فن دایک و کریسنسیو سومرویل برای هلند، کیتو ناکامورا و کوکی اوگاوا برای ژاپن گلزنی کردند.
در هفته نخست مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، تیم ملی هلند در برابر ژاپن به مصاف آمد و پس از ۹۰ دقیقهٔ پرهیجان، نتایج نهایی ۲-۲ برای هر دو تیم مشخص شد.
این رویارویی که در استادیوم دالاس و در ساعت ۲۳:۳۰ بسته به زمانسازهای ایرانی برگزار شد، نه تنها مخاطبان ایرانی بلکه طرفداران فوتبال در سراسر جهان را به خود جذب کرد. هلند، که در نیمهٔ اول بازی با رویکردی هجومی وارد میشد، سعی در ایجاد فرصتهای گلزنی داشت؛ اما دفاع منسجم ژاپن توانست دروازهٔ حریف را خالی نگذارد و نیمهٔ نخست بدون گل به پایان رسید.
در این بازهٔ زمانی، هردوی بازیکنان کلیدی تیمها مانند ویرجیل فن دایک و کیتو ناکامورا فرصتهای خود را برای پر کردن شبکهٔ دروازهبانان جستجو کردند، اما در نهایت هیچکس نتوانست نتایج را به نفع خود تغییر دهد. شروع نیمهٔ دوم با تحولی در برنامهٔ بازی همراه بود. در دقیقهٔ ۵۱، فن دایک با یک شوت دقیق از داخل محوطهٔ جریمه، اولین گل هلند را به ثمر رساند و هیجان را برای هواداران هلندی زنده کرد.
عدهای از تحسینگران این گل را به خاطر توانایی فنی و توانمدی او در فشارهای بالایی که در دفاع ژاپن ایجاد کرده بود، میستایند. اما ژاپن نیز با پشتکار خود نشان داد که بازگشتی قوی دارد؛ در دقیقهٔ ۵۷، کیتو ناکامورا که پیش از این در نقش هافبک مرکزی بازی میکرد، با حرکتی هوشمندانه به محوطهٔ جریمه رفت و با یک ضربهٔ قوی توپ را در تور هلند رد کرد.
این گل مساویگیری باعث شد که تعادل در میانهٔ بازی به سر بگذرد. پس از بازگشت به تعادل، هلند تلاش کرد تا دوباره برتری خود را به دست آورد. کریسنسیو سومرویل که در نیمهٔ حملهٔ تیم خود نقش مهمی ایفا میکند، در دقیقهٔ ۶۲ به توپ نزدیک شد و با یک ضربهٔ چرخشی از راستبهچپ توپ را در گل مقابلهگر توزیع کرد؛ این گل دوم هلند بود که به میزبانی هواداران هلندی امیدی دوباره داد.
در برابر این فشار، ژاپن همچنان خستگی نشان نداد؛ در نهایت در دقیقهٔ ۸۹، کوکی اوگاوا با یک شوت از خارج از محوطه جریمه، توپ را به سمت دروازهٔ هلند هدایت کرد و به گل تساوی نهایی افزود. بنابراین، بازی به یک مساوی ۲-۲ پایان یافت که هر دو تیم توانستند عملکردی متعادل و پر از لحظات دراماتیک به نمایش بگذارند.
ترکیب نهایی هلند شامل برت فربروخن، میکی فن ده فن، ویرجیل فن دایک، یان فن هکه، دنزل دامفریس، تیجانی ریندرز، فرانکی دی یونگ، رایان گراونبرخ، کودی خاکپو، دونیل مالن و کریسنسیو سومرویل بود؛ در حالی که ترکیب ژاپن شامل یون سوزوکی، تسویوشی واتانابه، شوگو تانیگوچی، هیروکی ایتو، ریتسو دوآن، کایشو سانو، دایچی کامادا، کیتو ناکامورا، تاکفوسا کوبو، دایزن مائدا و آیاسه یوئدا میشد. این دیدار نه تنها امکان پیشرفت دو تیم را در جدول گروه F تعیین کرد، بلکه نشان داد که فوتبال بینالمللی در سال ۲۰۲۶ به مرحلهای دیگر از رقابتهای فنی و تاکتیکی رسیده است
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