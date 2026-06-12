در نظام حقوقی فعلی، مسئولیت کیفری ناشی از بیاحتیاطی، بیمبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی بر عهده راننده است. این امر کاملا صحیح و منطبق با اصول حقوق کیفری است؛ بااینحال، مشکل از جایی آغاز میشود که شرکتها و بهرهبرداران اقتصادی، هزاران مأموریت روزانه برای پیکهای موتوری تعریف میکنند، از سرعت بیشتر و تحویل سریعتر منتفع میشوند، ولی هنگام وقوع حادثه خود را کاملا بیمسئولیت معرفی میکنند. در عمل، سود برای شرکتهاست، اما خطر و مسئولیت فقط برای راننده و قربانیان باقی میماند. تعارض آشکار با قواعد فقهی این وضعیت با بسیاری از قواعد مسلم فقه امامیه سازگار نیست.
سالهاست شهرهای ایران به جولانگاه موتورسیکلتهایی تبدیل شدهاند که بخش عمدهای از آنها نه برای استفاده شخصی، بلکه برای کسب درآمد شرکتها، سکوهای اینترنتی، رستورانها، فروشگاهها، داروخانهها و شرکتهای حملونقل فعالیت میکنند.
کافی است چند دقیقه در خیابانهای شهر توقف کنیم؛ موتورسوارانی را میبینیم که بدون کلاه ایمنی، با عبور از چراغ قرمز، حرکت در پیادهرو، ورود به خیابانهای یکطرفه و معابر ممنوع، با سرعتی خطرناک در حال جابهجایی کالا، غذا، مرسوله یا مسافر هستند. سؤال اساسی این است: هنگامی که این موتورسواران موجب مرگ، نقص عضو یا خسارت به شهروندان میشوند، چرا فقط راننده مسئول شناخته میشود، اما شرکتها و صاحبان کسبوکارهایی که از این فعالیت سود میبرند، هیچ مسئولیتی ندارند
مسئولیت شرکتها و صاحبان کسبوکار در تخلفات پی قواعد فقهی قانون مدنی قانون مجازات اسلامی مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری تسبیب لاضرر احترام مال و نفس