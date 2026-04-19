مرگ ناگهانی سه فرمانده میان‌رده دولت سوریه در فاصله زمانی کوتاه، شائبه‌هایی را درباره علت واقعی این مرگ‌ها و احتمال دخالت گروه‌های رقیب برانگیخته است. مقامات رسمی علت مرگ را سکته قلبی اعلام کرده‌اند، اما تشابه زمانی و سمت قربانیان، تردیدها را افزایش داده است.

طی ۴۸ ساعت اخیر، خبر مرگ سه نفر از فرماندهان میان‌رده دولت دمشق، جامعه سیاسی و رسانه‌ای را در کانون توجه قرار داده است. در حالی که علت رسمی اعلام شده برای این مرگ‌ها، سکته قلبی عنوان شده است، تشابه زمانی این حوادث و همچنین سمت و جایگاه قربانیان، پرسش‌های جدی را در خصوص صحت این ادعاها و احتمال دخالت عوامل بیرونی مطرح کرده است. این موج از مرگ‌های ناگهانی، فضای ابهام و نگرانی را در میان تحلیلگران و ناظران منطقه گسترانده است.

نخستین فردی که خبر مرگش منتشر شد، یکی از فرماندهان نظامی در منطقه حمص بود که علت مرگ وی سکته قلبی عنوان شد. تنها چند ساعت بعد، خبر درگذشت محمود الشون، فرمانده پیشین ارتش آزاد و مسئول کنونی در وزارت دفاع سوریه، در حومه حلب منتشر گردید. الشون که یکی از چهره‌های شناخته شده در ساختار نظامی سوریه محسوب می‌شد، به طور ناگهانی درگذشت و علت مرگ وی نیز همانند مورد اول، سکته قلبی اعلام شد. این اتفاق دوم، زنگ خطر را برای ناظران امنیتی به صدا درآورد، زیرا در مدت زمانی کوتاه، دو چهره با سمت‌های مهم در ساختار نظامی و دفاعی جان خود را از دست داده بودند. اما اوج این نگرانی‌ها زمانی بود که خبر مرگ سومین فرمانده، مصطفی عبدالله الرجب الضاهر، مسئول امنیت داخلی سوریه در منطقه کفرزیتا، منتشر شد. الضاهر نیز به دلایلی که به ظاهر سکته قلبی عنوان شده، جان باخته است. اما با توجه به سمت وی در بخش امنیت داخلی، که نقشی حساس در حفظ ثبات و مقابله با تهدیدات امنیتی دارد، مرگ وی به این شیوه، تردیدها را به اوج خود رساند. سابقه این گونه اتفاقات در مناطق درگیر در سوریه، که گاهی با ترورهای هدفمند همراه بوده است، باعث شده تا تحلیلگران، مرگ این سه فرمانده را صرفاً یک اتفاق طبیعی ندانند. این مسئله از آن رو حایز اهمیت فراوان است که تاریخچه درگیری‌ها در سوریه و رقابت‌های جناحی در این کشور، همواره با اتهامات و شواهدی مبنی بر حذف رقبا همراه بوده است. به ویژه، در زمان هدایت گروهک تحریرالشام توسط احمد الشرع، که امروزه با نام ابومحمد الجولانی شناخته می‌شود و ریاست دولت موقت سوریه را بر عهده دارد، شواهدی مبنی بر حذف و قتل بسیاری از رقبای خود، از جمله ابوماریا، منتشر شده است. این سابقه، باعث شده تا هرگونه مرگ ناگهانی و مشکوک در میان فرماندهان، به ویژه با سمت‌های حساس، بلافاصله با انگشت اتهام به سوی گروه‌های رقیب و یا حتی رقابت‌های داخلی در ساختار قدرت نشانه رود. در حال حاضر، مقامات دمشق همچنان بر اعلام سکته قلبی به عنوان علت مرگ اصرار دارند، اما فشارهای رسانه‌ای و پرسش‌های بی‌پاسخ، جامعه بین‌المللی را در انتظار شفاف‌سازی بیشتر در این پرونده نگه داشته است.





