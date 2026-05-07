تد ترنر، کارآفرین برجسته آمریکایی و مؤسس شبکه سیانان که با ابداع مفهوم خبر ۲۴ ساعته صنعت رسانه جهانی را دگرگون کرد، در ۸۷ سالگی درگذشت.
دنیا امروز با یکی از تاثیرگذارترین چهرههای تاریخ رسانه مدرن، تد ترنر ، کارآفرین جسور و پیشگام آمریکایی که مفهوم اطلاعرسانی در تلویزیون را به کلی دگرگون کرد، وداع کرد.
رابرت ادوارد ترنر سوم که در سال ۱۹۳۸ در ایالت اوهایو متولد شده بود، روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت در سن ۸۷ سالگی چشم از جهان فروبست. او مردی بود که با دیدگاهی آیندهنگرانه و جسورانه، در سال ۱۹۸۰ شبکه سیانان را تاسیس کرد و برای نخستین بار در تاریخ ایالات متحده و جهان، مفهوم خبر ۲۴ ساعته را عملیاتی نمود.
پیش از ظهور سیانان، مخاطبان تلویزیونی تنها در ساعات محدودی از شبانهروز به گزارشهای خبری دسترسی داشتند، اما ترنر با ایجاد یک جریان مداوم از اخبار، مرزهای زمان و مکان را در اطلاعرسانی از میان برداشت. این انقلاب رسانهای باعث شد تا جهان به معنای واقعی کلمه به یک دهکده کوچک تبدیل شود و هر اتفاقی در هر نقطه از کره زمین، در همان لحظه برای میلیونها نفر قابل مشاهده باشد.
اوج شهرت جهانی این شبکه در سال ۱۹۹۰ و طی پوشش گسترده و لحظه به لحظه جنگ خلیج فارس رقم خورد، جایی که سیانان به منبع اصلی اطلاعات برای مردم سراسر جهان تبدیل شد و استانداردهای جدیدی را در خبرنگاری جنگی و گزارشگری زنده تعریف کرد. مسیر موفقیت تد ترنر از یک شرکت تبلیغاتی کوچک آغاز شد که او پس از حادثه تلخ خودکشی پدرش به ارث برده بود.
او با تکیه بر ذکاوت تجاری خود، ابتدا وارد دنیای رادیو شد و سپس در سال ۱۹۷۰ با خرید یک ایستگاه تلویزیونی محلی در آتلانتا، قدم نخست خود را در دنیای تصویر برداشت. این شروع کوچک به تدریج به شکل یک امپراتوری عظیم به نام شرکت ترنر برودکستینگ سیستم درآمد.
ترنر تنها به اخبار اکتفا نکرد و با دیدگاهی استراتژیک، شبکه های متنوعی را برای اقشار مختلف جامعه ایجاد کرد؛ از شبکه تیبیاس برای علاقهمندان به ورزش و شبکه تیانتی برای طرفداران فیلم و سرگرمی گرفته تا شبکه محبوب کارتون نتورک که دنیای کودکان را تسخیر کرد. این تنوع در محتوا، او را به یکی از بانفوذترین و ثروتمندترین مردان آمریکا تبدیل کرد.
در نهایت، او در سال ۱۹۹۶ امپراتوری خود را به کمپانی عظیم تایم وارنر فروخت و سیانان را به زیرمجموعه این غول رسانهای درآورد. تاثیرات او چنان عمیق بود که مجله تایم در سال ۱۹۹۱ او را به عنوان مرد سال انتخاب کرد و جهان او را به عنوان معمار مدرنیته در صنعت خبر شناخت. واکنشها به درگذشت این غول رسانهای، گویای جایگاه منحصر به فرد اوست.
مارک تامپسون، رئیس فعلی سیانان جهانی، او را استواری نامید که تمامی نسلهای بعدی رسانهداران بر شانههای او ایستادهاند. حتی رقیبان سخت او در دهه نود، مانند روپرت مرداک مالک فاکسنیوز، اعتراف کردند که ترنر صنعت رسانه را برای همیشه تغییر داد. دونالد ترامپ نیز در پیام خود در تروث سوشال، او را یکی از بزرگان تمام دوران نامید و از روحیه جنگندگی او برای کارهای خیر ستایش کرد.
کریستین امانپور، خبرنگار برجسته که دههها با او همکاری داشت، معتقد است که ترنر انقلابی توقفناپذیر را به نفع تمام بشریت به راه انداخت. علاوه بر دنیای رسانه، تد ترنر در زندگی شخصی مردی چندوجهی بود؛ او قهرمان قایقرانی بود و دغدغههای محیط زیستی عمیقی داشت.
زندگی او که با ازدواجهایی پرسر و صدا از جمله با جین فوندا همراه بود و پنج فرزند به جای گذاشت، چنان پرفراز و نشیب و تاثیرگذار بود که روزنامه گاردین بریتانیا در یادداشتی تکاندهنده نوشت که اگر اورسن ولز فیلم همشهری کین را ۶۰ سال دیرتر میساخت، شخصیت اصلی آن بدون شک تد ترنر میبود. او میراثی از جسارت، نوآوری و تغییر را به جای گذاشت که تا سالیان سال در هر صفحه نمایش خبری در سراسر جهان جاری خواهد بود
