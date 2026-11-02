گزارش جامع درباره کشته شدن مارتا شهبازی در تصادف قطار اسپانیا، تنش‌های دریایی خلیج فارس و درگذشت حمید علیدوستی.

در پی انتشار جزئیات بیشتر درباره قربانیان فاجعه ریلی اسپانیا که در روز یکشنبه دهم آبان ماه رخ داد، تأیید شد که دکتر مارتا شهبازی آلونسو نیز در میان جان‌باختگان این سانحه قرار دارد. این پژوهشگر برجسته ایرانی‌الاصل که شهروند اسپانیا و بریتانیا بود، در راه شرکت در مراسم دریافت جایزه معتبر انجمن زیست‌شناسی رشد اسپانیا جان خود را از دست داده است.

جزئیات فاجعه ریلی اسپانیا

این سانحه مرگبار که به عنوان بدترین حادثه ریلی اروپا شناخته می‌شود، در روز چهارشنبه ششم آبان ماه و بر اثر برخورد قطار سریع‌السیری که از مادرید به سمت سِویل حرکت می‌کرد با قطاری که روی همان خط متوقف مانده بود، اتفاق افتاد. گزارش‌ها حاکی از آن است که قطار مسافربری با سرعتی نزدیک به دوصد کیلومتر در ساعت به واگن‌های جلویی برخورد کرده که منجر به خروج دو واگن از ریل، آتش‌سوزی شدید و پرتاب اجسام به حاشیه مسیر شده است.

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بر اساس تحقیقات اولیه انجام شده توسط مقامات اسپانیایی، عامل اصلی این تصادف خطای انسانی اعلام شده است. آمار نهایی نشان می‌دهد که در مجموع شصت و نه نفر در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند که پنجاه و چهار نفر از آنها شهروندان اسپانیا بوده‌اند. از سایر قربانیان می‌توان به چهار شهروند آمریکایی و همچنین افراد مقیم کشورهای جمهوری چک، کانادا، ژاپن، آرژانتین، مکزیک و تونس اشاره کرد.

هنوز سرنوشت دو شهروند استرالیایی و یک شهروند دیگر ژاپنی در این حادثه مشخص نشده است. این رویداد دومین سانحه مرگبار ریلی در سال جاری میلادی در اسپانیا محسوب می‌شود؛ چرا که پیش از این در دی ماه سال گذشته، برخورد دو قطار تندرو در جنوب این کشور منجر به کشته شدن سی و نه نفر و زخمی شدن بیش از صد و بیست نفر شده بود.

زندگی و فعالیت‌های مارتا شهبازی

دکتر مارتا شهبازی که از پدری ایرانی و مادری اسپانیایی متولد شده بود، استاد مؤسسه سلول‌های بنیادی دانشگاه کمبریج و پژوهشگر برجسته در رشته زیست‌شناسی رشد بود. او مسئولیت هدایت یک گروه تحقیقاتی در آزمایشگاه زیست‌شناسی سلول‌ها را بر عهده داشت و به دلیل تخصص علمی بالا مورد احترام جامعه آکادمیک بین‌المللی قرار داشته است.

وی علاوه بر فعالیت‌های علمی، زندگی شخصی فعالی داشت و صاحب دو فرزند خردسال بود. خبر درگذشت این دانشمند در حالی منتشر شد که او در حال سفر برای حضور در مراسم اهدای جوایز معتبر انجمن زیست‌شناسی رشد اسپانیا بود. شبکه قطار تندروی اسپانیا با دارا بودن بیش از سه هزار و ششصد کیلومتر طول، بزرگ‌ترین شبکه ریلی سریع‌السیر در اروپا و دومین شبکه در جهان پس از چین به شمار می‌رود.

تشدید تنش‌ها در خلیج فارس

در موازی با اخبار حوادث، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یا سنتکام با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، اظهارات اخیر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. عراقچی روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه الجزیره تأیید کرده بود که حملات ایران به کشورهای منطقه صورت گرفته اما پایگاه‌های آمریکا هدف بوده و غیرنظامیان مورد هدف قرار نگرفته‌اند که سنتکام این ادعا را نادرست خوانده است.

سنتکام در بیانیه خود مدعی شده است که ایران عمداً به زیرساخت‌های غیرنظامی، محله‌های مسکونی و تأسیسات در کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس حمله کرده و دریانوردان غیرنظامی را نیز در دریا هدف قرار داده است. این مرکز به حملات علیه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز اشاره کرد که از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ادامه پیدا کرده است.

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) در تاریخ دوشنبه یازدهم آبان اعلام کرد که یک نفتکش در حال حرکت به سمت جنوب شرق در خلیج فارس، در فاصله هفتاد و دو مایل دریایی شرق رأس‌الخفجی عربستان سعودی، از سمت چپ هدف اصابت دو پرتابه ناشناس قرار گرفته است. این مرکز تأکید کرد که تمامی خدمه نفتکش سالم هستند و گزارشی از آسیب زیست‌محیطی ناشی از این حادثه دریافت نشده است.

حملات هوایی در یمن و درگذشت ورزشکاران

رسانه‌های وابسته به حوثی‌های یمن گزارش دادند که عربستان سعودی روز یکشنبه دهم آبان بندر راهبردی رأس عیسی در استان حدیده را هدف حملات هوایی قرار داده است. شبکه المسیره اعلام کرد که اسکله و یک کشتی تجاری در این بندر آسیب دیده‌اند. این بندر یکی از مسیرهای اصلی ورود مواد غذایی و کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها و همچنین محل واردات و ذخیره‌سازی نفت است.

ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد که عملیات دقیقی برای خنثی‌سازی منابع حیاتی مورد استفاده حوثی‌ها انجام داده است. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از زمان ازسرگیری درگیری‌ها در یمن پس از فروپاشی آتش‌بس سال دو هزار و بیست و دو، بیش از یک هزار و ششصد نفر کشته و بیش از سیصد هزار نفر آواره شده‌اند. در بخش ورزشی نیز حمید علیدوستی فوتبالیست پیشین تیم ملی ایران که حدود ده سال برای ایران بازی کرد و پانزده گل ملی به ثمر رساند، در سن هفتاد و پنج سالگی بر اثر ایست قلبی در تهران درگذشت.