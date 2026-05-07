مهدی، کارگر بازنشسته معدن زغال‌سنگ کرمان، در سن 40 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. این خبر در حالی منتشر شد که یک روز قبل از مرگ او، نهمین سالگرد انفجار معدن زمستان یورت غربی بود که 43 کارگر در آن جان خود را از دست دادند. این گزارش به شرایط خطرناک و غیرایمن کارگران استخراج زغال‌سنگ در ایران و مشکلاتی مانند مزد عقب افتاده، بیمه ناقص و کارگاه‌های ناامن اشاره می‌کند.

بنفشه سام‌گیس-مهدی، روز دوشنبه مرد. سه‌شنبه، جنازه‌اش را در گورستان روستای «کوهبنان» کرمان دفن کردند. مهدی کارگر استخراج معدن زغال‌سنگ کرمان بود. 8 ماه قبل بازنشسته شد، دوشنبه سکته کرد و مرد.

به گزارش اعتماد، یک روز قبل از مرگ مهدی، نهمین سالگرد انفجار معدن «زمستان یورت غربی» بود. صبح 13 اردیبهشت 1396 معدن زمستان یورت غربی منفجر شد و 43 کارگر معدن، زیر آوار و با دود و شعله انفجار، له شدند و خفه شدند و سوختند و مردند. 5 روز قبل از مرگ مهدی، کارگاه معدن زغال «پروده طبس» ریزش کرد و حسین گیلکی، کارگر استخراج، زیر آوار کارگاه ماند و مرد.

زندگی کارگران استخراج زغال‌سنگ، همین طور است؛ بند به مو. اگر از کارگاه استخراج با جان سالم بیرون بیایند، عوارض گرد زغالی که ۲۰ سال در لایه‌های تو در توی معدن نفس کشیده‌اند، زودتر از موعد، نقطه پایان بر زندگی‌شان می‌گذارد. مهدی 40 سالش بود. مرد و رفت و حالا 4 تا بچه مانده‌اند با مستمری پدری که تا یادشان می‌آید، تاریک روشنای صبح که در را پشت سرش می‌بست و می‌رفت، هیچ امیدی به برگشتنش نداشتند.

زندگی کارگران استخراج زغال‌سنگ همین طور است. هر نفر، تا عمق 600 متر و 800 متر و 1300 متر زمین، می‌رود به دل تونل‌های تاریک و کارگاه‌های تاریک‌تر و یک روز در میان، 12 ساعت یا 16 ساعت، دیواره سخت و سیاه زغال را پتک و مته می‌زند و می‌تراشد تا هر روز، یک واگن هزار کیلویی زغال پر کند و تحویل بدهد و در همه این 12 ساعت یا 16 ساعت، هر احتمالی هست؛ یک اتصال و جرقه که کل کارگاه را به آتش بکشد، دیواره زغال بشکند و روی سرش بریزد، گاز متان از پشت دیواره نشت بدهد، زیر واگن و روی نوار نقاله گیر بیفتد یا ته بونکر زیر خاک زغال زنده زنده دفن شود.

کارگر استخراج زغال، همه اینها را می‌داند و در تمام لحظه‌های این 12 ساعت یا 16 ساعت که با پتک و مته به جان دیواره افقی یا عمودی زغال می‌افتد، فقط به مزد اخر ماه فکر می‌کند. این، همه دلخوشی کارگر استخراج برای تحمل این ساعت‌های سیاه است.

کارگران استخراج زغال، چه بچه‌های آزادشهر و چه نوار مازندران و دامغان و چه بچه‌های طبس و چه زغالی‌های شمال کرمان، در این 20 و چند سالی که معادن زغال‌سنگ، به قلک پولساز برای پیمانکار و بخش خصوصی تبدیل شد، سبد خواسته‌هایی که روی میز کارفرما می‌گذاشتند را، هر ماه و هر سال کوچک‌تر و کوچک‌تر کردند تا رسید به همین که حالا هست؛ همین جمله‌ای که کارگر استخراج معدن «آبنیل» می‌گوید: «مزدمان را سر وقت بدهید، مزدمان را هر ماه بدهید. اجازه بدهید با همین مزدی که می‌گیریم، حرف‌مان جلوی بقال و نانوا و قصاب معتبر باشد.

سال‌هاست که حرف‌مان برای زن و بچه‌مان بی‌اعتبار شده. اجازه بدهید حداقل جلوی بقال و نانوا و قصاب، معتبر بمانیم. » مزد عقب افتاده، بیمه ناقص، کارگاه ناامن، اینها سه ضلع مثلث حقیقت جاری در زندگی کارگران استخراج زغال سنگ است. سورن کی‌یرکگور؛ فیلسوف دانمارکی می‌گوید حقیقت را باید زیست ولی نباید جدی گرفت چون آدم را ویران می‌کند.

حقیقت جاری در زندگی کارگر استخراج زغال‌سنگ نه تنها قابل زیستن نیست که تئوری فیلسوف قرن نوزدهم را هم از اعتبار می‌اندازد. از نیمه اردیبهشت 1399 تا نیمه اردیبهشت 1405، کارگران معادن زغال‌سنگ کرمان، طبس، سوادکوه، گلندرود، البرز شرقی، البرز غربی، 27 بار برای مزد عقب افتاده یا ناکافی، بیمه‌های مخدوش و عقب افتاده، سختی کار و ناامنی کارگاه تجمع کرده‌اند که بعضی اعتراض‌ها تا چند ساعت و بعضی، تا چند روز ادامه داشته.

طبق گزارشی که گروه تحقیق و تفحص از دلیل انفجار معدن زمستان یورت غربی، اواخر سال 1396 و چند ماه بعد از فاجعه به مجلس ارائه دادند همه آن 43 نفری که در انفجار معدن کشته شدند چند ماه مزد عقب‌افتاده و بیمه ناقص داشتند و با عنوان کارگر ساده مشغول به کار بودند آن هم در معدنی که چند بار اخطار ناامنی گرفته بود و برخلاف قانون ایمنی معادن با تهویه طبیعی کار می‌کرد. طبق گزارش گروه تحقیق و تفحص از انفجار معدن «زمستان یورت» 10 نفر از جان‌باخته‌ها، بر اثر شدت موج انفجار کشته شده بودند، جسد دو نفرشان زیر آوار له شده بود و 31 نفرشان با گاز مونواکسید کربن خفه شده بودند.

معدن زغال «معدنجو» ساعت 9 شب 31 شهریور 1403 به دلیل تجمع گاز متان منفجر شد و تا بعد از ظهر روز بعد، جسد 49 کارگر از آوار معدن بیرون کشیده شد و آمار مرگ تا 34 روز بعد از فاجعه به 53 نفر رسید‌. آنهایی که زنده مانده بودند، می‌گفتند که هم مزد آنهایی که کشته شدند، کمتر از مزد قانونی بود و هم کارگاه ناامن بود و هم سنسور گاز در معدن فعال نبود و هم تجهیزات ایمنی‌شان از کار افتاده بود و همه اینها را هم مسوول ایمنی و مدیر معدن می‌دانستند و با این حال، در صبح 31 شهریور، تمام کارگران وادار به کار در کارگاه‌هایی شدند که سنسورهای گازش علامت هشدار داشت.

همکاران میلاد روشنایی و اصغر افضلی که بهار 1401 زیر آوار تونل 42 معدن طزره البرز شرقی له شدند، می‌گفتند دیوار و سقف کارگاه از ساعاتی قبل از ریزش، می‌لرزید و چوب بست‌ها ترک خورده بود ولی پیمانکار، کارگران را تهدید کرد که «یا کار یا اخراج. » مزدهای عقب افتاده ترسناک‌تر از آوار معدن است معادن زغال سنگ شمال کرمان؛ چه آن 12 معدن زیر مجموعه شرکت زغال سنگ و چه ان ده‌ها معدن خصوصی در راور و زرند و کوهبنان، تا ظهر 14 اردیبهشت، با وجود چند نوبت قول و وعده، هنوز مزد اسفند پارسال و فروردین امسال را نداده بودند.

احمد، کارگر معدن « هَشونی» از زیرمجموعه‌های شرکت زغال سنگ کرمان است و می‌گوید که نیمی از مزد بهمن را هفته آخر اسفند داده‌اند و نیم باقی مانده را، روز 7 فروردین امسال. آنهایی که در معادن خصوصی کار می‌کنند، عیدی هم ندارند و مزدشان، نه با رقم ثابت بر مبنای قانون، که به تعداد واگن‌های زغالی که تحویل می‌دهند محاسبه می‌شود





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

کارگران معدن زغال سنگ ایمنی کارگاه مزد عقب افتاده بیمه ناقص

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایراندر معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۳ هزار و ۳۶۹ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۴۰ هزار و ۴۵۶ تومان رسیده است.

Read more »

قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شدهر اسکناس دلار آمریکا به ۴۳ هزار و ۵۶۷ تومان و حواله دلار نیز به ۴۰ هزار و ۶۴۸ تومان رسید.

Read more »

ناتو در سال آینده میلادی ۴۰ میلیارد یورو به اوکراین کمک می‌کنددبیرکل ناتو اعلام کرد که رهبران کشورهای عضو این سازمان در آستانه توافقی برای کمک ۴۰ میلیارد یورویی (۴۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلاری) به اوکراین در سال آینده میلادی هستند.

Read more »

افزایش ۴۰ درصدی یارانه مراکز بهزیستیرییس سازمان بهزیستی کشور از افزایش ۴۰ درصدی یارانه مراکز بهزیستی خبر داد و گفت: ۴۳ درصد حق پرستاری سازمان افزایش داشته که به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

Read more »

یارانه مراکز بهزیستی ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابدایرنا- رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: یارانه مراکز توانبخشی بهزیستی ۴۰ درصد، مراقبت در منزل ۴۳ درصد و مراکز نگهداری کودکان و نوباوگان نیز ۶۰ درصد افزایش می‌یابد.

Read more »

بازگشت 40 فلسطینی به غزه و انتقال 40 نفر دیگر به مصر از گذرگاه رفحدر پی بازگشایی محدود گذرگاه رفح، 40 فلسطینی از مصر به نوار غزه بازگشتند و هم‌زمان 40 نفر از جمله 14 بیمار از غزه به مصر منتقل شدند. - Anadolu Ajansı

Read more »