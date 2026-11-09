پرویز حبیب‌پور نقاش، آرمان مهربان آهنگساز و کوروش زارعی هنرمند درگذشتند. جزئیات مراسم تشییع و خاکسپاری این چهره‌های هنری در بهشت زهرا و قم اعلام شده است.

پرویز حبیب‌پور نقاش برجسته و آرمان مهربان آهنگساز موسیقی ارکسترال در روزهای اخیر از دنیا رفتند. پرویز حبیب‌پور در تاریخ ۱۶ آبان‌ماه پس از طی یک دوره بیماری نسبتا کوتاه، جان باخت. آرمان مهربان که ۵۲ سال سن داشت، در بیمارستان مدائن فوت کرد. همچنین کوروش زارعی در منزل شخصی خود و پس از یک دوره بیماری درگذشت.

جزئیات درگذشت هنرمندان و آثار ماندگار

پرویز حبیب‌پور که آشنایی نویسنده با او به بیش از ۵۰ سال پیش بازمی‌گردد، از دانش‌آموزان دبیرستان بود که با توصیه دوستی به نمایشگاه آثارش رفت. این نقاشی‌ها فریاد اعتراض به بی‌عدالتی و امید به آینده‌ای بهتر را نشان می‌داد. پرویز با منیر که دوست نزدیک نویسنده بود ازدواج کرد و ارتباط آن‌ها تعمیق یافت. او عشق به هنر و خلاقیت داشت و وسایل نقاشی همیشه همراهش بود.

Also read سرعت راه رفتن؛ نشانه‌ای از سلامت مغز و طول عمر

آرمان مهربان آهنگساز ۵۲ ساله سال‌های پایانی عمر خود را با بیماری سرطان سپری کرد. او از هفته گذشته و در پی تشدید عارضه جسمانی در وضعیت کما قرار داشت. مهربان در کارنامه هنری خود ساخت صدها قطعه موسیقی را ثبت کرده بود. آثار او توسط رهبران ارکستری از جمله آرش امینی، نصیر حیدریان و همایون رحیمیان اجرا شده است. او در بیمارستان مدائن چشم از جهان فروبست.

کوروش زارعی نیز در منزلش پس از یک دوره بیماری درگذشت. پرویز حبیب‌پور پیش از بیماری هر روز با یک جیپ کهنه به کارگاه خود می‌رفت تا دیروقت به نقاشی بپردازد. او به انباشت ثروت و زندگی لوکس گرایشی نداشت و حتی با وجود فرمان خشک جیپش، تمایلی به خرید خودروی لوکس نداشت. پرویز الگویی از زندگی شرافتمندانه و کار خسته‌ناپذیر است.

مفاهیم عمیق در آثار هنری پرویز حبیب‌پور

نقاشی‌های پرویز حبیب‌پور بازتابی از روح پرشور، معترض و امیدوار او هستند. تابلوی پسته خندان‌کن‌ها روستاییانی را نشان می‌دهد که به قیمت از دست دادن دندان پسته‌ها را می‌شکنند. اثر سازندگان گروهی از کارگران را در میان ساختمان‌های بلند نشان می‌دهد که دور آتشی جمع شده‌اند. اثر عشق به طبیعت دخترکی را نشان می‌دهد که گیاهی سبز را در میان درختان قطع‌شده محافظت می‌کند.

تابلوی خرده‌بورژوا و پیکانش اعتراض به هنجارهای مبتذل و الگوهای مصرفی رایج است. اثر فلاکت‌زده‌ها زن و مردی را نشان می‌دهد که در مقابل نورافکن‌ها خوشبخت به نظر می‌رسند اما پاهای لخت و لاغرشان در تاریکی نشان‌دهنده فقر آن‌هاست. تابلوی نوروز زنی را در آستانه عید نوروز نشان می‌دهد که سبزه خریده و با دو فرزندش از میان شیشه‌های شکسته می‌گذرد.

صفرخان سمبلی از ایستادگی است که در آن قهرمانی از درون صخره بیرون می‌آید. تابلوی عصیان نیز بازتاب‌دهنده روح بی‌قرار حبیب‌پور است که از میان زبانه‌های آتش سر برمی‌آورد. پرویز حبیب‌پور به دنبال راهی جدید برای ارتباط میان انسان‌ها، زبان اسپرانتو را آموخت. او به ضرورت صلح میان انسان‌ها باور داشت و در کنگره جهانی اسپرانتو در پراگ شرکت کرد. این زبان برای او روح صلح بود.

زمان و مکان مراسم تشییع و خاکسپاری

مراسم بدرقه پیکر آرمان مهربان چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ساعت ۱۰ صبح از مقابل حوزه هنری آغاز می‌شود. پیکر او برای خاکسپاری به قطعه هنرمندان بهشت زهرا منتقل خواهد شد. این مراسم برای قدردانی از زحمات او در ساخت صدها قطعه موسیقی برگزار می‌گردد. خانواده و دوستان هنرمند در این مراسم شرکت خواهند کرد.

مراسم بدرقه پیکر کوروش زارعی امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان ساعت ۹:۳۰ صبح در حوزه هنری برگزار خواهد شد. اما مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر کوروش زارعی روز چهارشنبه ۲۰ آبان در شهر قم انجام خواهد شد. این تفکیک مکانی برای برگزاری مراسم دو هنرمند دیگر در این هفته صورت گرفته است.

پرویز حبیب‌پور که سابقه آشنایی نویسنده با او به دهه‌ها پیش بازمی‌گردد، با نقاشی‌های خیره‌کننده خود همواره مردم را مجذوب کرد. او در سفرهای نوروزی با دوستانش دیدار می‌کرد و فرصت‌های ممتازی برای شناخت بیشتر فراهم می‌آورد. عشق او به نوآوری در هنر مشهود بود و در جمع دوستان به کشیدن چهره‌ها یا نقاشی از طبیعت مشغول می‌شد. پرویز حبیب‌پور در تاریخ هنر ایران به عنوان فردی خلاق و معترض شناخته خواهد شد. آرمان مهربان نیز با آثار ارکسترال خود جاودانه شده است. کوروش زارعی نیز در کنار آن‌ها درگذشت.