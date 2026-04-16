الکساندر مانینر، دروازه‌بان سابق تیم ملی اتریش و بازیکن سابق آرسنال و لیورپول، روز پنجشنبه در سالزبورگ در حادثه تصادف خودرو با قطار جان خود را از دست داد. او سابقه ۳۳ بازی ملی و حضور در یورو ۲۰۰۸ را در کارنامه داشت.

دروازه‌بان سابق تیم ملی اتریش ، الکساندر مانینر ، روز پنجشنبه در شهر زادگاهش سالزبورگ به طور غم‌انگیزی جان خود را از دست داد. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، حادثه زمانی رخ داد که خودروی مانینر در نزدیکی نوسدورف آم هاونسبرگ با یک قطار در یک تقاطع هم‌سطح راه‌آهن برخورد کرد. نیروهای امدادی بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و تلاش کردند تا او را از خودروی له شده خارج کنند. با وجود تلاش‌های بسیار و سریع نیروهای اورژانس برای نجات جان وی، متأسفانه اقدامات درمانی مؤثر واقع نشد و مانینر درگذشت.

تحقیقات اولیه حاکی از آن است که مانینر در زمان حادثه تنها در خودروی خود حضور داشته و راننده قطار و مسافران آن هیچ آسیبی ندیده‌اند. جزئیات دقیق این حادثه ناگوار همچنان تحت بررسی پلیس قرار دارد.

باشگاه آستریا سالزبورگ، که مانینر دوران نونهالی خود را در آن گذرانده بود، اولین باشگاهی بود که خبر درگذشت او را به صورت رسمی اعلام کرد و با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، اندوه عمیق خود را ابراز داشت. در این پیام آمده است: 'با شوکی عمیق از حادثه تلخ در نوسدورف مطلع شدیم؛ الکساندر مانینر جان خود را از دست داد. الکساندر نه تنها از سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۶ بخشی ارزشمند از خانواده آستریا بود، بلکه مهم‌تر از آن، انسانی برجسته بود که چه در زمین فوتبال و چه در زندگی شخصی، اثری ماندگار از خود بر جای گذاشت. در این ساعات دشوار، عمیق‌ترین تسلیت خود را به خانواده، دوستان و تمام کسانی که به او وابستگی داشتند، ابراز می‌داریم. افکار ما با شماست. در آرامش ابدی بخواب، الکساندر.'

الکساندر مانینر، ۴۸ ساله، یکی از چهره‌های شناخته شده فوتبال اتریش و اروپا بود. او اولین بازیکن اتریشی بود که پس از پیوستن به آرسنال در سال ۱۹۹۷، در لیگ برتر انگلیس به میدان رفت. مانینر در دوران حضور خود در آرسنال، در ۳۹ بازی برای این تیم به میدان رفت و در کسب قهرمانی لیگ و جام حذفی با این باشگاه انگلیسی نقش داشت. سابقه بازی او به باشگاه‌های معتبر اروپایی مانند تورینو، سیه‌نا، ردبول سالزبورگ، اودینزه، یوونتوس و آگزبورگ نیز می‌رسد. مانینر در نهایت برای آخرین فصل دوران حرفه‌ای خود در سال ۲۰۱۶ به انگلیس بازگشت و به تیم لیورپول پیوست.

در عرصه ملی، مانینر بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ در مجموع ۳۳ بازی برای تیم ملی اتریش انجام داد و یکی از اعضای تیم ملی این کشور در رقابت‌های یورو ۲۰۰۸ بود. این خبر به طور گسترده‌ای در رسانه‌های ورزشی اتریش و اروپا پوشش داده شد و موجی از تاثر و اندوه را در میان هواداران فوتبال برانگیخت





