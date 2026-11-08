بارش‌های شدید پاییزی در غرب ایران منجر به وقوع سه حادثه رانندگی مرگبار و تعطیلی مراکز آموزشی در استان‌های لرستان، کردستان و خوزستان شد.

بارش‌های شدید پاییزی که از روز جمعه پانزدهم آبان ماه آغاز شد، با تشدید فعالیت از بامداد شنبه شانزدهم آبان، بخش‌های وسیعی از نیمه غربی و زاگرس مرکزی ایران را درگیر مخاطرات جوی کرد. این سامانه بارشی علاوه بر ایجاد اختلالات زیرساختی، منجر به فوت سه نفر در تصادفات رانندگی شد و وضعیت قرمز و نارنجی هواشناسی را در استان‌های لرستان ، خوزستان ، کردستان ، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد به همراه داشت.

آمار فوت شدگان و توقف فعالیت‌های حمل و نقلی

رئیس پلیس راه استان قزوین تایید کرد که طی کمتر از ۱۸ ساعت، سه فقره تصادف مرگبار در محورهای مواصلاتی این استان رخ داده است. علاوه بر حوادث رانندگی، حمل و نقل ریلی و جاده‌ای نیز با اختلالات جدی مواجه شده است؛ به طوری که اداره کل راه‌آهن لرستان حرکت قطارهای محلی مسیر دورود به اندیمشک و مسیر برگشت را به دلیل شرایط ناشی از سیلاب لغو کرد. همچنین محور پاوه به مریوان در محدوده گردنه تته بر اثر ریزش سنگ مسدود شده است.

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خسارات گسترده در الیگودرز و قطع برق

مهدی اداوی، فرماندار الیگودرز، از مسدود شدن راه ارتباطی ۵۰ روستا در این شهرستان خبر داد و افزود که رانش زمین و بارش‌های شدید، برق شش روستا را نیز قطع کرده است. در الیگودرز، رعدوبرق به پست فوق‌توزیع شماره یک آسیب وارد کرد و از ساعت ۶:۱۴ صبح شنبه برق بخش‌های زیادی از شهر قطع شد. اگرچه پس از ۲۰ دقیقه با وارد مدار شدن ترانسفورماتور دوم بخشی از برق وصل شد، اما فیدرهای فاطمیه، جلال‌آباد، انرژی، مسکن مهر، خمه، خمه ترمینال، چمن‌سلطان و فرسش همچنان با اختلال مواجه بودند.

طغیان رودخانه زز و هشدارهای سازمان هواشناسی

طغیان رودخانه زز در منطقه ززوماهرو الیگودرز از دیگر حوادث مهم این سامانه بارشی بود که فرماندار از روستاییان خواست از تردد در مجاورت آن خودداری کنند. سازمان هواشناسی و دستگاه‌های مدیریت بحران در استان‌های دارای هشدار قرمز مانند کردستان، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد نسبت به احتمال سیلاب، رانش زمین و آب‌گرفتگی معابر هشدار دادند. در خوزستان، مناطق شمالی و شمال شرقی از جمله ایذه، باغملک، صیدون، اندیکا، لالی، گتوند، دزپارت، مسجدسلیمان، شهیون، سردشت دزفول و حسینیه اندیمشک در معرض بارش‌های شدید بودند.

آمار بارندگی و تعطیلی مراکز آموزشی

ایستگاه‌های هواشناسی لرستان نشان می‌دهد که سپیددشت با ثبت ۹۳.۵ میلی‌متر بارش در ۴۸ ساعت منتهی به بامداد شنبه، پرباران‌ترین منطقه بوده است. در این بازه زمانی، شول‌آباد ۲۳ میلی‌متر، الیگودرز ۱۶.۹ میلی‌متر و شول‌آباد ۲۴.۳ میلی‌متر بارش داشته است. همزمان با تشدید بارش‌ها، مدارس تمام مقاطع در کردستان و کرمانشاه در روز شنبه شانزدهم آبان تعطیل اعلام شدند و در لرستان نیز مدارس و دانشگاه‌های ازنا و الیگودرز در نوبت عصر تعطیل شدند. در خوزستان، مدارس مناطق مشمول هشدار قرمز به صورت غیرحضوری فعالیت کردند.