بررسی تاثیرگذاری اجتماعی آیت‌الله وحید خراسانی در ۱۰۵ سالگی و مواضع رافائل گروسی در قبال عدم همکاری ایران با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.

حسین وحید خراسانی ، از فقیهان برجسته حوزه علمیه قم، در سن ۱۰۵ سالگی درگذشت. این رویداد مجدد بحث درباره میزان نفوذ مراجع تقلید به‌ویژه شخصیت ایشان را در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی ایران به میان آورد. منتقدان حکومت و فعالان حقوق بشر از او انتظار داشتند که به عنوان یک مرجع تقلید، در برابر نقض ساختاری حقوق شهروندان و تضییع حق‌الناس بایستد و مسیری مشابه آیت‌الله حسینعلی منتظری را طی کند. با این حال، ایشان نه این انتظار را برآورده ساخت و نه به مواضع سخت‌گیرانه نسبت به ساختار قدرت نزدیک شد.

تحلیل جایگاه اجتماعی وحید خراسانی

در نهایت، یک مصالحه نانوشته میان منتقدان و حاکمیت شکل گرفت. از یک سو، ناقدان تنها به این موضوع بسنده کردند که ایشان در زمین بازی حکومت حرکت نمی‌کند و از یک سو دیگر، حاکمیت به این رضایت داد که اگر حمایتی صورت نمی‌گیرد، دست‌کم مخالفت علنی و صریحی نیز از سوی او وجود نداشته باشد. صادق لاریجانی، رییس پیشین قوه قضاییه و رییس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، داماد وحید خراسانی محسوب می‌شود. برخی نگران بودند که لاریجانی تحت تاثیر دامادش به جبهه حکومت بپیوندد، تا جایی که آیت‌الله منتظری در یکی از دیدارها به ایشان هشدار داد تا مراقب باشد دامادش مسیر فکری‌اش را تغییر ندهد.

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مواضع محتاطانه در بحران‌های سیاسی

در خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی مربوط به آذرماه ۱۳۷۴، به دیدار مراجع با علی خامنه‌ای در سفر ایشان به قم اشاره شده است. در این روایت ذکر شده چهره‌هایی مانند آیت‌الله منتظری، حسین وحید خراسانی و جواد تبریزی، از شرکت در این دیدار خودداری کردند. زندگی محتاطانه ایشان گاهی منجر به اظهارنظرهای کلی شد که واکنش روحانیان حکومتی را برانگیخت. حدود یک سال و نیم پس از انتشار اخبار شکنجه معترضان در کهریزک سال ۱۳۸۸ و پیام‌های اعتراضی متعدد به دفتر ایشان، وحید خراسانی در درس خارج فقه اعلام کرد که اقرار زندانی تحت فشار و تهدید، اعتبار شرعی و قضایی ندارد.

ایشان قضاوت بر مبنای چنین اعترافاتی را باطل و ساقط‌کننده صلاحیت قاضی دانست. در پاسخ به درخواست اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای عقب‌نشینی و توضیح مجدد سخنان با توجه به مخاطب بودن دستگاه قضایی حکومت، ایشان نپذیرفت و گفت حرف‌های اساسی‌تری دارد که به تدریج مطرح خواهد کرد. با این وجود، ایشان هرگز این حرف‌های اساسی‌تر را مطرح نکرد. در حوزه الهیات نیز سخن ویژه‌ای از ایشان به جا نماند و همواره در چارچوب مکتب اصولی رایج حوزه نجف و قم باقی ماند.

تاکید گروسی بر حل فوری پرونده هسته‌ای

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چهارشنبه ۲۷ آبان در کنفرانسی خبری در حاشیه نشست شورای حکام اعلام کرد که موضوع عدم شفافیت ایران باید فوری حل شود. ایشان تصریح کرد که نمی‌توان گفت مواد هسته‌ای ایران کجاست یا چه سرنوشتی یافته است. گروسی افزود باید راهی برای ازسرگیری بازرسی‌ها پیدا کرد و یادآور شد که ایران عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و آژانس موظف است تاسیسات هسته‌ای این کشور را مورد بازرسی قرار دهد.

در پاسخ به پرسش درباره تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی به خروج از این پیمان، گروسی اعلام کرد که خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تصمیم عاقلانه‌ای نیست. مدیرکل آژانس پیش‌تر در نشست شورای حکام اعلام کرده بود که نزدیک به ۱۸ ماه از قطع نظارت پیوسته آژانس بر ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی می‌گذرد. ایشان تاکید کرد که بدون همکاری تهران، تایید اینکه مواد هسته‌ای از فعالیت‌های صلح‌آمیز منحرف نشده‌اند، امکان‌پذیر نیست.

بن‌بست بازرسی‌ها و آینده دیپلماسی

رافائل گروسی در بیانیه آغازین نشست اشاره کرد که به جز نیروگاه هسته‌ای بوشهر، آژانس نه اطلاعاتی درباره وضعیت مواد و تاسیسات هسته‌ای اعلام‌شده ایران دریافت کرده و نه برای راستی‌آزمایی میدانی به هیچ یک از این تاسیسات دسترسی داشته است. به گفته ایشان، آژانس در این شرایط نتوانسته است وظایف خود را بر اساس موافقت‌نامه پادمان انجام دهد. جمهوری اسلامی اطلاعاتی درباره مواد و تاسیسات هدف حملات به آژانس نداده و اجازه بازرسی از این مراکز را هم صادر نکرده است.

بر اساس ارزیابی‌ها، بخش قابل توجهی از ذخایر اورانیوم با غنای بالای حکومت ایران در اعماق تاسیسات زیرزمینی کلنگ‌گزلا در نزدیکی مجتمع هسته‌ای نطنز، مدفون است. گروسی در ادامه بیانیه خود، بازگشت به دیپلماسی و مذاکره را برای حل‌وفصل پرونده هسته‌ای تهران ضروری دانست. از جمهوری اسلامی خواسته شد گام‌هایی فنی و تدریجی را برای بازگشت بازرسان به ایران بررسی کند. گروسی گفت این گام‌ها می‌توانند راه را برای اجرای دوباره پادمان‌ها هموار کنند و زمینه دستیابی به توافقی گسترده‌تر را فراهم آورند. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفته‌اند تا پایان مناقشه کنونی حاضر به مذاکره درباره پرونده هسته‌ای نیستند.