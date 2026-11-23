جزئیات جدید از درگذشت میلاد فراهانی پس از تصادف در جاده رشت. شاهد عینی شرح می‌دهد که چگونه خونریزی داخلی و عدم بستن کمربند منجر به فوت دروازه‌بان سابق داماش شد.

درگذشت ناگهانی میلاد فراهانی دروازه‌بان پیشکسوت فوتبال ایران و بازیکن سابق باشگاه داماش گیلان ، جامعه ورزش کشور را در شوک عمیقی فرو برد. این اتفاق تلخ صبح روز یکشنبه در حالی رخ داد که فراهانی پس از انجام درمان‌های پزشکی در کرج، در حال بازگشت به شهر رشت بود. او در اثر شدت وارد شده بر بدن و خونریزی داخلی ناشی از تصادف رانندگی، جان خود را از دست داد.

شرح دقیق لحظات مرگبار تصادف در جاده رشت

میلاد نصرتی، هم‌تیمی و دوست صمیمی میلاد فراهانی از دوران کودکی، جزئیات تکان‌دهنده‌ای از وقایع پس از حادثه را افشا کرد. بر اساس گفته‌های نصرتی، فراهانی که دچار آسیب‌دیدگی کمر شده بود، ساعت ۴ تا ۵ صبح همان روز به سمت رشت حرکت کرده بود. او در جاده نزدیک امامزاده هاشم با خودروی سمندی که بر روی یک دست‌انداز ترمز کرده بود، از پشت برخورد کرد.

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نصرتی تأکید کرد که در لحظه تصادف، ایربگ خودروی فراهانی باز نشده و او کمربند ایمنی را نبسته بود. این امر باعث شده بود فشار مستقیم فرمان به بدن دروازه‌بان سابق منتقل شود. پس از تصادف، فراهانی با دوستش رضا تماس گرفت و او را به محل حادثه فراخواند تا مدارک جابجا شود و منتظر آمدن جرثقیل بمانند. وسایل شخصی فراهانی نیز در خودروی دوستش قرار گرفت.

خونریزی داخلی پنهان و عدم تماس با اورژانس

نکته نگران‌کننده در این پرونده، عدم تشخیص سریع وضعیت جانی میلاد فراهانی توسط اطرافیانش بود. نصرتی بیان کرد که وقتی حدود ساعت ۹:۴۵ صبح به سمت خانه حرکت می‌کردند، فراهانی از درد شکم و تنگی نفس شکایت داشت. رنگ و رویش پریده بود و می‌گفت دنده‌هایش فرو رفته است، اما رضا که فکر می‌کرد فقط درد عضلانی است، اقدام پزشکی جدی انجام نداد.

علت اصلی این تأخیر، عدم وجود علائم ظاهری مانند خونریزی از بینی یا استفراغ بود. اگر فراهانی خون بالا می‌آورد، احتمالاً سریع‌تر به بیمارستان منتقل می‌شد. اما خونریزی داخلی رخ داده بود و پس از یک دقیقه از صحبت‌هایش، تنفس او کاملاً قطع شد و تلاش‌ها برای احیا بی‌نتیجه ماند. وی ساعت ۱۰ صبح درگذشت.

تحلیل علت عدم آگاهی از شدت جراحات

دلیل دیگر عدم تماس فراهانی با اورژانس در لحظات اولیه، وضعیت ظاهری آرام او بود. او با دوستش تماس گرفت و حتی گفت بیمه ندارد تا کارهای اداری تصادف را انجام دهند. این موضوع باعث شد دوستش تصور کند وضعیت وخیم نیست. پیکر میلاد فراهانی امروز برای کالبدشکافی نگهداری می‌شود تا علت دقیق و قطعی فوت و میزان خونریزی‌های داخلی با دقت بیشتر بررسی شود.

یادبود یک دوست‌دار فوتبال جوانان

میلاد نصرتی در ادامه صحبت‌های خود به ویژگی‌های اخلاقی عالی میلاد فراهانی اشاره کرد. او گفت فراهانی ۲۰ سال در لیگ برتر بازی کرد و همیشه بامعرفت و دور از حاشیه بود. او به خانواده‌اش کمک زیادی می‌کرد و برای دوستان و بازیکنان بی‌بضاعت مانند مجید تقی‌بیگلو دستگیری می‌کرد و حتی استوک می‌خرید. نصرتی در پایان از خداوند صبر برای همسر و مادر فراهانی خواست و ابراز درکرد که هنوز باور نمی‌کند چنین اتفاق تلخی رخ داده است.