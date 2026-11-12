تیم امنیتی عراق کشته شدن احمد العلوانی نماینده پیشین را جنایتی فجیع خوانده و از هرگونه بهره‌برداری فرقه‌ای پرهیز کرد. جزئیات تحقیقات و سفر به بیروت.

تیم اطلاع‌رسانی امنیتی عراق در بیانیه‌ای رسمی و قاطع، قتل احمد العلوانی نماینده پیشین پارلمان این کشور را در بیروت پایتخت لبنان ، به عنوان جنایتی فجیع و محکوم‌شدنی توصیف کرد. این نهاد تأکید نمود که تمامی تلاش‌ها باید معطوف به انتظار برای نتایج تحقیقات رسمی باشد و از هرگونه بهره‌برداری از این واقعه تراژیک برای برانگیختن تعصبات طایفه‌ای و مذهبی اکیداً خودداری شود. تاکنون هیچ اشاره‌ای به انگیزه‌های پشت پرده این اقدام خشن نشده و تمامی اقدامات در چارچوب قوانین جاری و با هدف کشف حقیقت پیش می‌رود.

هشدار امنیتی علیه بهره‌برداری فرقه‌ای

این نهاد امنیتی صراحتاً اعلام کرد که رسیدگی به این پرونده در چارچوب کاملاً قانونی و به دور از هرگونه تلاش برای افزودن ابعاد یا پیچیدگی‌های غیرضروری پیش از تکمیل تحقیقات در جریان است. سفارت عراق در بیروت نیز از طریق سفیر، کادرهای تخصصی و طرف‌های ذی‌ربط در لبنان، با اهتمامی فراوان در حال پیگیری این پرونده حساس است و هماهنگی خود را با دستگاه اطلاعات ملی عراق برای دستیابی به حقیقت درباره این جنایت ادامه می‌دهد.

Also read تاریخ‌سازی در می‌سی‌سی‌پی: اسکات کولوم نخستین سناتور سیاه‌پوست این ایالت در دو قرن اخیر شد

تیم اطلاع‌رسانی امنیتی عراق ضمن ابراز تأسف عمیق نسبت به تلاش‌های اخیر برای استفاده ابزاری از این جنایت با هدف برانگیختن تعصبات فرقه‌ای، تأکید کرد که ترویج گفتمان‌های تحریک‌آمیز و نفرت‌پراکنی که به بافت اجتماعی آسیب می‌زند و صلح داخلی را تهدید می‌کند، کاملاً مردود و غیرقابل پذیرش است. این نهاد هشدار داد که نمی‌توان اجازه داد این جنایت به ابزاری برای ایجاد شکاف و فتنه میان شهروندان عراقی تبدیل شود.

تحقیقات در اربیل و گشت‌گیری‌های امنیتی

یک منبع امنیتی در استان سلیمانیه در شمال عراق در روز پنجشنبه تأکید کرد که سرنخ‌های عملیات ترور نماینده پیشین پارلمان عراق از استان اربیل آغاز شده و تحقیقات در لبنان به پایان رسیده است. این منبع در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه اظهار داشت که یک کمیته امنیتی ویژه در حال بررسی دقیق جزئیات این عملیات است و کمیته‌های تحقیقاتی خواستار مستندسازی تصاویر دوربین‌های مداربسته در فرودگاه بین‌المللی اربیل شده‌اند.

هدف از این درخواست، به دست آوردن جزئیات بیشتر درباره همراهان العلوانی هنگام سفر به لبنان و احضار آنان جهت انجام تحقیقات تکمیلی است. همچنین تحرکات العلوانی در اربیل پیش از رسیدن به فرودگاه نیز به شدت در حال بررسی است تا مسیر سفر او به دقت نقشه‌برداری شود.

منبع مذکور افزود که با توجه به اعترافات همسر مقتول مبنی بر وجود یک شخصیت عامل در سفر او به لبنان، گمان می‌رود این شخصیت در اربیل اقامت داشته و مقدمات سفر و ترور او در خارج از عراق را فراهم کرده باشد تا از افشای این عملیات در صورت اجرای آن در داخل عراق جلوگیری شود.

سفر تلفنی و پیدا شدن جسد در آپارتمان

احمد العلوانی پنجم ماه جاری میلادی، پس از دریافت یک تماس تلفنی مرموز، از اربیل راهی بیروت شد. پس از این سفر، ارتباط وی با خانواده‌اش به طور ناگهانی قطع شد و پس از مدتی جسد او در یکی از آپارتمان‌های بیروت پیدا شد. این وقایع نشان‌دهنده برنامه‌ریزی قبلی برای این عملیات خشن بوده است.

سفیر عراق در لبنان خواستار گشوده شدن تحقیقاتی گسترده درباره عملیات ترور العلوانی شده است؛ تحقیقاتی که از عراق آغاز شود و تا محل وقوع حادثه در لبنان ادامه یابد. همسر العلوانی اطلاعاتی درباره یک تماس تلفنی در اختیار دستگاه‌های امنیتی لبنان و عراق قرار داده است که طی آن، از العلوانی برای سفر به لبنان دعوت شده بود.

این تماس با نهایت محرمانگی انجام شده بود و جزئیات بیشتری در این زمینه در دسترس نیست. نهاد امنیتی تأکید کرد که کمیته مسئول مبارزه با گفتمان فرقه‌ای، قومی و نژادی، محتواها و گفتمان‌های تحریک‌آمیزی را که همزمان با انتشار اخبار این پرونده مطرح شده‌اند، رصد کرده است. اقدامات قانونی لازم علیه هر فردی که دست داشتن او در انتشار یا ترویج گفتمانی علیه گروه‌های مختلف جامعه، تحریک به نفرت و دشمنی یا تهدید صلح اجتماعی اثبات شود، اتخاذ خواهد گردید.