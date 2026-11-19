حادثه تلخ در شیروان خراسان شمالی باعث مرگ ۳ دانشجوی جوان شد. سرهنگ عزیزی از رعایت نکات ایمنی بخاری نفتی خواست تا از تکرار این حادثه جلوگیری شود.

سرهنگ سید سعید عزیزی فرمانده انتظامی شهرستان شیروان ، در توضیح حادثه تلخی که شامگاه پنجشنبه رقم خورد، گزارش داد که چهار دانشجو برای تفریح به یکی از روستاهای نزدیک این شهرستان سفر کرده بودند. متاسفانه این گروه جوان به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی هنگام استفاده از یک بخاری نفتی ، دچار گازگرفتگی شدند. این اتفاق منجر به جان باختن سه نفر از آن‌ها شد و یکی دیگر نیز مجروح گردید.

جزئیات فنی حادثه و اقدامات پزشکی صورت گرفته

بر اساس اعلام سرهنگ عزیزی، در جریان این حادثه مرگبار، سه تن از دانشجویان جان خود را از دست دادند. متاسفانه سرنوشت برای نفر چهارم مهربان‌تر بود زیرا بلافاصله پس از بروز حادثه، او به بیمارستان منتقل شد. خوشبختانه پزشکان موفق شدند وضعیت جسمانی این دانشجو را پایدار کرده و اعلام کردند که روند بهبودی او به سمت مثبت پیش می‌رود.

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هشدارهای امنیتی فرماندهی انتظامی شیروان

فرمانده انتظامی شیروان با تأکید بر اهمیت حیاتی رعایت نکات ایمنی، درخواست کرد که شهروندان با هوشیاری کامل از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کنند. وی تصریح کرد که تامین تهویه مناسب محیط و استفاده صحیح از وسایل گرمایشی، کلید اصلی پیشگیری از مسمومیت‌های ناشی از دود است. بی‌توجهی به این اصول می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد.

زمینه‌های جغرافیایی و جمعیتی منطقه شیروان

این حادثه در شهرستان شیروان رخ داد که با داشتن جمعیتی حدود ۱۵۷ هزار نفر، به عنوان دومین شهرستان پرجمعیت در استان خراسان شمالی شناخته می‌شود. موقعیت جغرافیایی این شهرستان در ۶۰ کیلومتری شرق شهر بجنورد قرار دارد و با توجه به کاهش دما در فصل پاییز، خطر استفاده از وسایل گرمایشی در محیط‌های بسته افزایش می‌یابد.

هشدار درباره وضعیت تجهیزات گرمایشی در مناطق

فرمانده انتظامی در ادامه صحبت‌های خود بر ضرورت نظارت بر وضعیت تجهیزات گرمایشی در مناطق محروم و حاشیه‌ای تاکید کرد. گزارش‌های نشان‌دهنده آن است که هنوز در برخی از مکان‌های عمومی و مدارس، استفاده از بخاری‌های نفتی قدیمی رواج دارد. این موضوع با وجود هشدارهای مکرر بهداشتی و امنیتی، همچنان یک چالش جدی برای سلامت شهروندان محسوب می‌شود.

راهکارهای پیشگیرانه برای کاهش خطرات گازگرفتگی

برای جلوگیری از بروز حوادث مشابه، تمامی ساکنان شیروان و سایر مناطق در معرض خطر باید نسبت به بررسی سیستم‌های تهویه اطمینان حاصل کنند. نصب دودکش استاندارد، بازرسی دوره‌ای وسایل گرمایشی، و هوشیاری در هنگام استفاده از بخاری‌های نفتی از جمله الزامات جدی است. عدم رعایت این موارد به سادگی می‌تواند منجر به اتفاقات ناگواری نظیر حادثه اخیر برای دانشجویان شیروانی شود.