میلاد فراهانی دروازه‌بان پیشین فوتبال ایران در جریان سانحه رانندگی در جاده کرج به رشت جان باخت. تیم‌های متعدد و سال‌ها حضور او در لیگ برتر را مرور می‌کنیم.

میلاد فراهانی دروازه‌بان پیشین فوتبال ایران، صبح امروز در یک سانحه رانندگی ترسناک جان خود را از دست داد. این خبر تلخ و تکان‌دهنده توسط نزدیکان به او تایید شد و جهان فوتبال ایران را در غمی عمیق فرو برد.

این اتفاق ناگوار در حالی رخ داد که فراهانی با خودروی خود در مسیر جاده کرج به سمت شهر رشت در حرکت بود. متاسفانه در جریان این تصادف، او جانش را از دست داد و دوستان، هم‌تیمی‌ها و خانواده‌اش را در حیرت و ناباوری به جای گذاشت.

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سوابق حرفه‌ای و تیم‌های ملی میلاد فراهانی

میلاد فراهانی در تاریخ پنجم تیرماه سال ۱۳۶۷ در شهر کرج به دنیا آمد و فوتبال حرفه‌ای خود را با پیراهن باشگاه پرسپولیس و پیکان آغاز کرد. او سال‌های زیادی را در فوتبال ایران سپری کرد و در تیم‌های بزرگی مانند داماش گیلان، صبای قم، نفت تهران، نفت مسجدسلیمان، شهر خودرو، گل‌گهر سیرجان، هوادار و خوشه طلایی بازی کرد.

یکی از مهم‌ترین مقاطع دوران حضور فراهانی در فوتبال باشگاهی، سال‌های حضور او در باشگاه داماش گیلان بود. او در بازه زمانی بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ به عنوان دروازه‌بان این تیم فعالیت داشت و در آن دوران تجربه‌های ارزشمندی کسب کرد. بعد از آن نیز در تیم‌های مختلف لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال ایران به کار حرفه‌ای خود ادامه داد و تجربه بازی در باشگاه‌هایی مانند نفت تهران، پدیده و گل‌گهر را در فصل‌های مختلف لیگ برتر پشت سر گذاشت.

تاثیرات بر جامعه فوتبال و واکنش‌ها

مرگ ناگهانی میلاد فراهانی ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه فوتبال ایران محسوب می‌شود. او نه تنها با حضورش در تیم‌های متعدد، بلکه با سال‌ها تجربه و تعهد خود در عرصه فوتبال، نامی شناخته شده در این رشته ورزشی بود. هم‌اکنون دوستان، هم‌بازیان سابق و خانواده او در سوگی عمیق به سر می‌برند و این اتفاق تلخ، سایه‌ای از غم بر روی فوتبال ایران کشانده است.

آخرین سال‌های فعالیت و پایان دوران حرفه‌ای

در سال‌های پایانی دوران حرفه‌ای خود، میلاد فراهانی برای باشگاه‌های هوادار و خوشه طلایی به میدان رفت. آخرین تجربه او در فوتبال حرفه‌ای، حضور در تیم مس سونگون ورزقان بود که بعد از آن دوران بازیگری خود را به پایان رساند. اکنون با مرگ او، فصلی نو در تاریخچه فوتبال ایران بسته می‌شود و یاد و خاطره‌اش برای همیشه در ذهن هواداران و فعالان این عرصه زنده خواهد ماند.